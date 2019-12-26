с чего всё началось

Лидером среди российских миллиардеров по росту состояния за уходящее десятилетие стал совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, сообщает 27 декабря Forbes. Так, состояние Михельсона с 2010 года выросло на $22,6 млрд. На 24 декабря 2019 года его состояние оценивается в $27 млрд.

Forbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия в России

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