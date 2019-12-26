Экономика

REGNUMREGNUMForbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия в России

Лидером среди российских миллиардеров по росту состояния за уходящее десятилетие стал совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, сообщает 27 декабря Forbes. Так, состояние Михельсона с 2010 года выросло на $22,6 млрд. На 24 декабря 2019 года его состояние оценивается в $27 млрд.
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с чего всё началось
Издание Forbes
 составило рейтинг наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров, и эта пятерка «самых удачливых» за 12 месяцев прибавила к своим состояниям $27 млрд.
Росбалтвчера в 03:11

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Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров десятилетия

RT на русском04:04

Forbes составил рейтинг самых разбогатевших за 10 лет миллиардеров России

ТАСС03:43

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Коммерсантъ02:27

Названы самые успешные российские миллиардеры

Lenta.ru03:08

Forbes назвал самого успешного российского миллиардера десятилетия

РБК02:38

Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров за десятилетие

РИА Новости01:36

Озолоченная десятка: самые успешные российские миллиардеры 2010-х

Forbesвчера в 23:21
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Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
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Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
REGNUM вчера в 23:54
Происшествия

Разбился пассажирский самолет в Казахстане

LentaChel.ru вчера в 22:51
Общество

Песков опроверг версию о теракте в Магнитогорске год назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
РИА Новости 04:18
Политика

В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

Известия вчера в 15:05
Политика

Парламент Черногории утвердил спорный закон о церквях

Парламента Черногории утвердил спорный закон о церквях, вызвавший противодействие крупнейшей из них – Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.
РИА Новости вчера в 20:40
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM 04:15
Политика

Лавров увидел цинизм в санкциях США против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости», что включение санкций против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США является вмешательством в дела европейского бизнеса.
РБК 03:31
Политика

Зеленский уволил главу ГБР Романа Трубу

Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Украины Романа Трубу.
RT на русском 04:30
Армия и оружие

Новую украинскую установку испытали водой

Популярная механика 03:00
Происшествия

СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись переговоров с экипажем потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Fokker-100.
РИА Новости 04:11
Происшествия

Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске

Исполнитель роли Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в городе Североморске.
REGNUM вчера в 10:51
Общество

Трамп пошутил после удаления сцены с его участием из «Один дома 2»

РБК 04:26
Общество

Силовик во время обыска нарисовал открытку, а ФБК ее продал

Во время обыска московского офиса ФБК Алексея Навального один из спецназовцев нарисовал новогоднюю открытку.
Примечания 03:14
Происшествия

Врач оправдался за подмену анализов виновника ДТП на Малышева

Врач оправдался за подмену анализов виновника ДТП на Малышева Хирург ГКБ №24 заявил на суде, что был слишком загружен.
Екатеринбург-ТВ 04:16
Происшествия

Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

Газета.Ru вчера в 16:21
Политика

Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января

Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Коммерсантъ 03:20
Общество

Екатерина Мцитуридзе уходит с поста гендиректора «Роскино»

Интересная Россия вчера в 09:44
Религия

В РПЦ изменили правила крещения детей

В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
RT на русском 01:55
Авто

Продажи машин в Петербурге упали на 3% за 2019 год

Падение продаж легковых машин может спровоцировать падение авторынка на 4%. Объем продаж легковых автомобилей за 10 месяцев 2019 года составил почти 139 тысяч, что на 3% меньше, чем за такой же период прошлого года.
МР7.ру 03:36
Политика

Курилы остались российскими благодаря США

Япония отказалась подписывать мирный договор с СССР по прямому приказу США.
Утро.ru 04:07
Происшествия

Задержан водитель попавшего в ДТП под Липецком автобуса

Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП в четверг, 26 декабря, в Липецкой области, задержан, передаёт пресс-служба областного УМВД.
RT на русском 04:22
Политика

В «Нафтогазе» предположили невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
РБК 23 декабря в 17:23
Единоборства

Федор Емельяненко назвал своего брата Александра «мертвым»

Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам (MMA) Федор Емельяненко в интервью Sport 24 назвал своего брата Александра «мертвым».
Rambler News Service вчера в 11:32
Кино

«КиноПоиск» составил рейтинг лучших фильмов десятилетия

News.ru 25 декабря в 03:51
Происшествия

Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ

В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Газета.Ru вчера в 09:59
Политика

Лавров рассказал о нежелании России возвращаться в «большую восьмерку»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет возвращаться в «большую восьмерку» (G8).
Lenta.ru 02:34
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
РИА Новости 03:15
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Неймар опубликовал фото с Месси и Суаресом

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар в своём инстаграме опубликовал совместную фотографию со своими бывшими одноклубниками – форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
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Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа.
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