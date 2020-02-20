Общество
РБКForbes назвал самые дорогие компании Рунета
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Топ-20, как и в прошлом году, возглавил «Яндекс». Стоимость основанного Аркадием Воложем холдинга составила $14,6 млрд (в прошлом году — $10,7 млрд).
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Первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, как и в прошлом году, занял «Яндекс». Основанная Аркадием Воложем интернет-компания в этом году стоит уже $14,6 млрд. На второй строчке — Mail.ru Group (стоимость — $5,3 млрд).Forbes00:52
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