На первое место автор проставил Екатеринбург. По мнению автора, у «третьей столицы России» богатое культурное наследие. Одним самых значительных исторических мест города является Храм-на-Крови.

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