Общество

ФедералПрессФедералПрессForbes назвал самые недооцененные туристами города России

На первое место автор проставил Екатеринбург. По мнению автора, у «третьей столицы России» богатое культурное наследие. Одним самых значительных исторических мест города является Храм-на-Крови.
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Forbes перечислил самые недооцененные города России

РБКвчера в 23:45

Forbes перечислил самые недооцененные города России

Газета.Ruвчера в 22:43

Американское СМИ составило рейтинг наиболее «недооцененных» городов России

Московский Комсомолецвчера в 23:18

Forbes назвал пять недооцененных российских городов

Коммерсантъвчера в 22:38

Forbes назвал самые недооцененные города России

РИА Новостивчера в 20:48

Екатеринбург возглавил список Forbes. «Недооцененный город»

URA.Ruвчера в 19:49

Журнал Forbes включил Екатеринбург в список российских городов, недооцененных из-за Москвы и Питера

Екатеринбург Онлайнвчера в 18:49
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления

РИА Новости 07:54
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Политика

Путин дал поручения по борьбе с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с коронавирусом в Дагестане неотложная и требует неотложных мер, заявил президент России Владимир Путин и дал ряд поручений.
Lenta.ru 07:52
Происшествия

В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора

Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
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Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
1,3K
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
3,2K
Общество

Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезона относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру вчера в 07:21
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Авто

АвтоВАЗ может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
75
Общество

У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус

Коронавирус диагностирован у шестерых депутатов Госдумы, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
РИА Новости 09:41
3
Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
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Культура

Netflix выпустит второй сезон сериала «Академия Амбрелла» 31 июля

iReactor 09:21
Политика

МИД Украины готовит программу «деоккупации» Крыма — Кулеба

Киев, 18 мая 2020, 14:06 — REGNUM Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 мая в в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 07:06
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Авто

Объявлены цены на новый Volkswagen Polo

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo.
Автостат 06:48
19
Здоровье

Стал известен самый полезный продукт для сердца

РИАМО 08:56
8
Наука

Тесты на хомяках показали эффективность масок в борьбе с коронавирусом

Ученые в ходе опытов на хомяках смогли доказать эффективность масок в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
МедиаПоток 02:56
236
Общество

В госпитале в «Ленэкспо» в Петербурге развернули еще 474 койки

Еще 474 койки дополнительно развернуты во временном госпитале в выставочном комплексе "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 08:42
28
Общество

Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа

Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru 05:08
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Технологии

Х5 сделала планшет для магазинов

С помощью планшета проводится табелирование персонала по FaceID: работнику для начала и завершения смены достаточно сделать снимок встроенной в планшет камерой – остальное сделает автоматизированная система распознавания лиц и учёта рабочего времени.
ITZine.ru 05:28
1
Кино

В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии

После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
30
Игры

К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End

Игромания.ру 16 мая в 15:54
5
Происшествия

В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре

РБК 07:30
229
Общество

В Центральной России ожидается аномально холодная погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни дневная температура в Центральной России будет ниже нормы на 3–4 градуса, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:53
1,2K
Общество

Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО

Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
1,9K
Технологии

«ВКонтакте» запускает групповые видеозвонки

News.ru 04:54
3
Политика

Предсказано появление максимально простого въезда в Россию

Россия не планирует ужесточать процедуры въезда иностранцев в страну после эпидемии коронавируса, но, напротив, стремится сделать границы более открытыми.
Lenta.ru 05:11
Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
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Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
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Общество

Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы

На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
178
Общество

Мишустин заявил об остановке роста заболеваемости коронавирусом

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
BFM.ru 06:13
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Шоу-бизнес

Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа

Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
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Как работают Яндекс.Новости?
Главное