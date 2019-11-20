Общество

ИзвестияИзвестияForbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября. Так, больше всех на рекламе зарабатывает телеведущая Ксения Собчак — ее доход оценивается в $1,6 млн.
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Подробнее о событии

Алкоголь, фильтры для воды и помада: на какой рекламе зарабатывают звезды

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Собчак, Бузова, Хабиб: 15 блогеров, которые зарабатывают больше всего в Instagram

Forbesвчера в 23:21
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В США объявили номинантов на премию «Грэмми»

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Есть тоже несколько клубных легенд. Я всегда находил это положительным.
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Армия и оружие

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Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе

Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе. В результате происшествия погибли двое.
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Армия и оружие

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МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
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Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин выделил вратаря, который должен быть основным голкипером на Евро-2020.
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В Туркмении впервые со времен ниязовского запрета поставили оперу

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