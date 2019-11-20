Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияForbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября. Так, больше всех на рекламе зарабатывает телеведущая Ксения Собчак — ее доход оценивается в $1,6 млн.
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с чего всё началось

Собчак, Бузова, Хабиб: 15 блогеров, которые зарабатывают больше всего в Instagram

По оценкам маркетплейса блогеров GetBlogger, по итогам 2018 года оборот Instagram-рекламы в России составил 10 млрд рублей, а по итогам 2019 года составит 12-15 млрд рублей. Мы решили проанализировать, кто больше всего зарабатывает на рекламе в Instagram. Лидером рейтинга стала Ксения Собчак.
Forbesвчера в 23:21

Подробнее о событии

Дарья Клюкина и Наталья Рудова прокомментировали свое попадание в топ российских знаменитостей с самым большим доходом в Instagram

Вокруг ТВ06:13

Собчак, Бузова, Хабиб: 15 блогеров, которые зарабатывают больше всего в Instagram

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Собчак возглавила рейтинг самых богатых российских блогеров в Instagram по версии Forbes

ТАСС01:45

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

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Forbes раскрыл, сколько Бузова, Собчак и Рудковская зарабатывают в Instagram

URA.Ru00:25

Собчак зарабатывает в Instagram в два раза больше Бузовой и Тодоренко

Телепрограмма04:04
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В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

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Новый режим в MIUI 11 сделает смартфоны Xiaomi и Redmi намного удобнее

iXBT.com 05:57
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Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

Пропавшую девятилетнюю девочку из кубанского хутора Родниковский нашли, сообщило местное издание "Кубанские новости".
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В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

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Путин поручил проработать предложение главы «НОВАТЭКа» о выделении 20 миллиардов на терминал по перевалке СПГ на Камчатке

Основной владелец компании "НОВАТЭК" Леонид Михельсон попросил Владимира Путина выделать из госказны 20 млрд руб. на создание федеральной инфраструктуры терминала по перевалке сжиженного газа (СПГ) на Камчатке.
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Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Газета.Ru 18 ноября в 08:58
Политика

Украина потребует от России компенсацию за имущество в портах Крыма

В России ранее собирались потребовать от Украины компенсацию за "более чем двадцатилетнюю оккупацию Крыма".
Газета.Ru 06:18
Космос

NASA выпустило игру – симулятор полета на SpaceX Crew Dragon

МИР 24 вчера в 05:08
Экономика

Расходы бюджета заставили Кудрина спорить с Орешкиным и Силуановым

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин поспорил на форуме ВТБ «Россия зовет!» с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о бюджетных расходах.
Lenta.ru 04:55
Экономика

В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты

В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты, сообщает «Прайм».
Retailer.ru вчера в 11:46
Общество

Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Ведомости вчера в 10:20
Политика

Путин признал трудности с освоением средств на нацпроекты

Средства, направленные на реализацию национальных проектов, освоены на 64% от годовых назначений, заявил президент России Владимир Путин в среду, 20 ноября, в ходе своего выступления на пленарном заседании 11-го инвестиционного форума «Россия зовет!».
Известия 06:21
Авто

Компания Haval адаптирует свои автомобили под российский климат

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Forbes назвал лучших работодателей в России

Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России.
News.ru вчера в 02:26
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Общество

Генпрокуратура готовит запрос на экстрадицию главы «Рольфа» Петрова

Генеральная прокуратура России готовит запрос на экстрадицию основателя крупнейшего в РФ автодилера «Рольф» Сергея Петрова, которого обвиняют в незаконном выводе за рубеж четырёх миллиардов рублей, а также ряда других руководителей компании.
News.ru 06:19
Общество

Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей

Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.
Lenta.ru 06:06
Технологии

В Роскачестве дали советы по безопасным покупкам в интернете

Эксперты Роскачества собрали список советов, который поможет избежать мошенничества при совершении покупок в интернет-магазинах.
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Армия и оружие

Авиасалон в Дубае защитили российскими «Панцирями»

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Футбол

«Манчестер Сити» хочет сделать Стерлинга самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ

Детали нового контракт остаются неизвестными, но новое соглашение сделает Стерлинга одним из самых высокооплачиваемых игроков в английском чемпионате.
Чемпионат 05:08
Общество

Роструд объяснил правила продления новогодних каникул

В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
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Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика

Суд ООН требует от России ответить на иск Украины

Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
REGNUM вчера в 19:29
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Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде

Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
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Общество

Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.
Интерфакс 04:47
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До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США

Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
РБК 00:39
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о нанесенных Шульгиным Валерии побоях

Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" рассказал о предыдущем браке артистки с музыкантом Александром Шульгиным.
Газета.Ru 05:40
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Хабиб — Махачеву: «За отца и двор стреляю в упор»

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Audi представил электрический купе-кроссовер e-tron Sportback

Простой e-tron Sportback имеет 2 электродвигателя общей производительностью 313 л.с. (540 Нм). Они питаются от аккумулятора на 71 кВт/ч.
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Украинская телеведущая, певица, композитор. Наиболее известна по телепередаче «Орёл и решка».
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