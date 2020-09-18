Forbes назвал самых богатых жен и мужей российских госслужащих
Алексей Золотарев — муж начальника отдела Минпромторга Ольги Гребневой занял 19-ю строчку списка, а 20-ю — жена депутата Госдумы Сергея Петрова (издание не указывает ее имени). Ранее Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов в 2020 году.В источнике
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100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2020. Рейтинг Forbes
В 2020 году рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes существенно обновился: почти половина его участников отсутствовала в прошлогоднем списке.
Forbesвчера в 03:17
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