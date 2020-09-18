Ридус 23

Алексей Золотарев — муж начальника отдела Минпромторга Ольги Гребневой занял 19-ю строчку списка, а 20-ю — жена депутата Госдумы Сергея Петрова (издание не указывает ее имени). Ранее Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов в 2020 году.