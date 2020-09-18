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РИА Новости
РИА Новости

Forbes назвал самых богатых жен и мужей российских госслужащих

Алексей Золотарев — муж начальника отдела Минпромторга Ольги Гребневой занял 19-ю строчку списка, а 20-ю — жена депутата Госдумы Сергея Петрова (издание не указывает ее имени). Ранее Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов в 2020 году.В источнике
С чего всё началось
Forbes

100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2020. Рейтинг Forbes

В 2020 году рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes существенно обновился: почти половина его участников отсутствовала в прошлогоднем списке.
Forbesвчера в 03:17
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URA.Ru

Forbes назвал самых богатых жен российских политиков

URA.Ruвчера в 08:46
РБК

Forbes назвал лидера по доходам среди чиновников и депутатов

РБКвчера в 09:16
РИА Новости

Forbes назвал самых богатых жен и мужей российских госслужащих

РИА Новостивчера в 09:01
ТАСС

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников России

ТАССвчера в 07:56
Forbes

Миллиарды во власти: участники списка Forbes среди богатейших госслужащих и депутатов

Forbesвчера в 11:17
Коммерсантъ

Богатейшие российские чиновники и депутаты

Коммерсантъвчера в 08:13
Фонтанка.Ру

Вице-губернатор, коммунист и ректор. Трое представляют Петербург в топ-100 самых богатых госслужащих и депутатов

Фонтанка.Рувчера в 05:55

Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ

Открываются полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией — полеты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнутся с 21 сентября.
Коммерсантъвчера в 14:46
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ruвчера в 02:37
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