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РИА Новости
РИА Новости

Forbes назвал самых богатых жен и мужей российских госслужащих

Алексей Золотарев — муж начальника отдела Минпромторга Ольги Гребневой занял 19-ю строчку списка, а 20-ю — жена депутата Госдумы Сергея Петрова (издание не указывает ее имени). Ранее Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов в 2020 году.В источнике
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Forbes

100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2020. Рейтинг Forbes

Большими доходами могут похвастаться депутаты некоторых регионов и топ-менеджеры госкорпораций. Ни один чиновник силовых ведомств не задекларировал доход, который позволил бы включить его в топ-100. Другие материалы рейтинга: 20 богатейших жен и мужей госслужащих Как мы считали.
Forbes03:17
Подробнее о событии
Forbes

Миллиарды во власти: участники списка Forbes среди богатейших госслужащих и депутатов

Forbes11:17
РБК

Forbes назвал лидера по доходам среди чиновников и депутатов

РБК09:16
Коммерсантъ

Богатейшие российские чиновники и депутаты

Коммерсантъ08:13
ТАСС

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников России

ТАСС07:56
URA.Ru

Forbes назвал самых богатых жен российских политиков

URA.Ru08:46
РИА Новости

Forbes назвал самых богатых жен и мужей российских госслужащих

РИА Новости09:01
Фонтанка.Ру

Вице-губернатор, коммунист и ректор. Трое представляют Петербург в топ-100 самых богатых госслужащих и депутатов

Фонтанка.Ру05:55

Джонсон допустил введение повторного карантина в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что в стране начинается вторая волна заражения коронавирусом, и не исключил принятия самых жестких мер, вплоть до нового национального локдауна.
РИА Новости13:53

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
CT news09:06
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс12:27
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Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по «Спутнику V»

Научный журнал Lancet опубликовал обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине "Спутник V", и ответ российских специалистов коллегам, сообщила РИА Новости представитель издания.
РИА Новости12:15
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По примеру Сердюкова: как амазонки Шойгу богатеют за счет Минобороны

Действующий глава Минобороны Сергей Шойгу следует по стопам Сердюкова — при нем ведомство также сотрясают коррупционные скандалы, и у него также появляются свои «амазонки» с большими звездами на погонах.
Первое антикоррупционное СМИ11:24

В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
REGNUM13:04
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Нейтрино может показать, насколько быстро запускаются радиовсплески

Новое исследование предполагает, что магнетары, сильно намагниченные звездные трупы, подобные изображенному здесь, могут быть источником двух разных космических загадок: быстрых радиовсплесков и нейтрино высоких энергий.
V-kosmose.comвчера в 23:54