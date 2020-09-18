Forbes назвал самых богатых жен и мужей российских госслужащих
Алексей Золотарев — муж начальника отдела Минпромторга Ольги Гребневой занял 19-ю строчку списка, а 20-ю — жена депутата Госдумы Сергея Петрова (издание не указывает ее имени). Ранее Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов в 2020 году.В источнике
С чего всё началось
100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2020. Рейтинг Forbes
Большими доходами могут похвастаться депутаты некоторых регионов и топ-менеджеры госкорпораций. Ни один чиновник силовых ведомств не задекларировал доход, который позволил бы включить его в топ-100. Другие материалы рейтинга: 20 богатейших жен и мужей госслужащих Как мы считали.
Forbes03:17
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