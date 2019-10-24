Forbes не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова. 1. Приводимая нами оценка состояния участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и др.

с чего всё началось

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России. Отмечается, что в рейтинге впервые в истории оказались сразу две владелицы миллиардных состояний.

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