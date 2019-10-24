Общество
Газета.RuForbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России. Отмечается, что в рейтинге впервые в истории оказались сразу две владелицы миллиардных состояний.
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с чего всё началось
Forbes не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова. 1. Приводимая нами оценка состояния участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и др.Forbes00:09
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Футбол
Макгрегор посетит матч ЦСКА — «Ференцварош»
Вице-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) ирландец Конор Макгрегор посетит матч Лиги Европы по футболу ЦСКА — «Ференцварош».
News.ru 06:42
Здоровье
На Украине зафиксирована вспышка дифтерии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.
REGNUM вчера в 08:19
Общество
В Чехии осквернили памятник Красной армии
Взгляд.ру вчера в 10:07
Футбол
Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Sportbox.RU 10:03
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru вчера в 11:00
Футбол
«Карабах» и АПОЭЛ сыграли вничью в Лиге Европы
Азербайджанский «Карабах» и кипрский АПОЭЛ сыграли вничью в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Sport24.ru 14:57
Политика
Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
Политика
Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.
Московский Комсомолец 08:59
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Шоу-бизнес
Диакон назвал страшный грех родных Анастасии Заворотнюк
Православный диакон Илья Кокин назвал грех родных актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в данный момент лечится от тяжелого заболевания.
Народные новости 08:02
Экономика
Госдума приняла проект федерального бюджета на 2020 год
Госдума утвердила в первом чтении проект федерального бюджета на следующий год и плановый период на 2021-2022 годов.
УтроNews вчера в 07:50
Политика
Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.
Газета.Ru 15:04
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Российская газета 03:00
Экономика
Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 16:29
Хоккей
Салават Юлаев — Витязь 2:1 (Овертайм)
Дубль Никиты Сошникова помог одержать победу в матче с «Витязем». «Салават Юлаев» принимал подмосковную команду на своём льду.
Bash.News 12:43
Армия и оружие
В Китае озвучили сдерживающий США от нападения на Россию фактор
В Китае считают, что Америка строит военные планы в отношении России из-за наличия у последней стратегических ядерных сил.
Пятый канал 02:22
Космос
Нобелевский лауреат раскритиковал идею о переселении на другие планеты
Naked Science 21 октября в 02:02
Гаджеты
Новый смартфон Motorola G8 Plus готовится к выходу
Motorola G8 Plus appears on the Geekbench database.Single core score – 314Multi core score – 1264Android 9 Pie4GB of RAM.#Motorola #motog8plus pic.twitter.com/iYB9NBkESW — Mukul Sharma (@stufflistings) October 24, 2019 Motorola G8 Plus оснащен 6,3-дюймовый дисплеем с разрешением 2280 х 1080 пикселей.
The GEEK 01:43
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК вчера в 07:08
Единоборства
Камил Гаджиев возмущен словами Конора Макгрегора о дагестанцах
Президент Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на резкие заявления Конора Макгрегора о Хабибе Нурмагомедове и его народе на пресс-конференции в Москве.
Спорт-Экспресс 14:27
Политика
Замглавы МИД рассказал о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
РИА Новости 15:11
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
RT на русском 14:45
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова опубликовала видео с мужем, которого скрывает
Мария Миронова показала видео с путешествия на Саронические острова Однако в минувшую пятницу Миронова призналась, что соскучилась по Москве и уже хочет вернуться в столицу.
Вокруг ТВ 11:11
Политика
Белый дом решил отменить подписку на настроенные против Трампа газеты
Белый дом планирует запретить всем федеральным ведомствам подписку на печатные версии газет The New York Times, а также The Washington Post, сообщает The Wall Street Journal.
РБК 16:21
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru 16:00
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Интернет
Вышел Google Chrome с принудительным тёмным режимом
Вышла стабильная версия Google Chrome под номером 78. Браузер доступен для Mac, Windows, Linux, Android и iOS.
The GEEK 02:18
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Машкова трогательно поздравила маму с днем рождения
Вчера, 23 октября, известная актриса, экс-супруга Владимира Машкова Елена Шевченко отметила день рождения.
Летидор 02:34
Политика
CNN обвинил Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
На сайте американского телеканала CNN во вторник 23 октября появилась статья о том, что Соединенные Штаты Америки стали «самыми большими неудачниками» на политическом ринге из-за подписания меморандума по Сирии президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Военное дело вчера в 08:58