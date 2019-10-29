с чего всё началось

Журнал Forbes впервые дал оценку надежности российских застройщиков. Издание опубликовало список из 20 компаний, выручка от продаж которых за 2016–2018 годы превысила 50 млрд руб. Рассматривалось 100 крупнейших компаний по объему ввода жилья за 2016–2018 годы из Единого реестра застройщиков.

Экономика Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Общество ФНС сообщила, как освободиться от «лишнего» транспортного налога В первую очередь Федеральная налоговая служба Российской Федерации напомнила, что понятие «право собственности» не имеется отношения к транспортному налогу, поэтому продажа машины не будет основанием для прекращения его начисления.

Армия и оружие Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей Военнослужащие России передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью около 320 млн рублей.

Армия и оружие Останки аль-Багдади захоронены в море Останки ликвидированного лидера группировки «Исламское государство» (запрещённая в РФ террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади были похоронены в море.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.

Общество У Соловьева в студии снова подрались В студии программы «Вечер», которую ведет Владимир Соловьев, подрались гости. Об этом в своем Twitter рассказал сам Соловьев.

Политика Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.

Энергетика Минск ищет замещение российской нефти Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Как сообщает ToDay News Ufa источник журнал Nature, колыбелью человека современного типа является юг Африки.

Происшествия На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.

Происшествия Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".

Происшествия На МКАД выпавшие из грузовика газовые баллоны повредили три автомобиля Выпавшие из грузовой машины газовые баллоны повредили три легковых автомобиля на МКАД на юго-западе Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Политика В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры по газу 19 сентября в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕС.

Шоу-бизнес Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей В СМИ появились сведения о том, что Валентина взяла на себя уход за годовалой внучкой Милой, когда у Анастасии возникли проблемы со здоровьем.

Политика Порошенко обвинили в намерении возглавить протесты против Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан связывает массовые протесты против действующего лидера страны Владимира Зеленского с экс-президентом Петром Порошенко.

Происшествия В Израиле раскрыли сеть по торговле женщинами из России и Украины Израильская полиция минувшей ночью арестовала членов преступной группировки, которая привозила женщин из России и Украины для занятия проституцией в Израиле.

Армия и оружие Власти Литвы объяснили размещение военных США у границы с Белоруссией Литовский лидер Гитанас Науседа заявил радиостанции Žinių radijas, что американские военные дислоцируются в Литве, чтобы защитить жителей страны, это не направлено против Белоруссии.

Происшествия После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.

Происшествия Житель Архангельска убил трех друзей, расчленил и съел их останки В Архангельске перед судом предстанет 51-летний местный житель, который, по версии следователей, убил трех знакомых мужчин, расчленил и съел.

Происшествия Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.