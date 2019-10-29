Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineForbes назвал самых надежных застройщиков в России

Forbes впервые представил рейтинг самых надежных застройщиков России.
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с чего всё началось

20 самых надежных застройщиков страны. Рейтинг Forbes

Показатель рассчитывается Единым реестром застройщиков и иллюстрирует, насколько аккуратно девелопер соблюдает декларируемые сроки ввода.
Forbes00:06

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ПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России

РИА Новости02:56

Forbes назвал самых надежных застройщиков в России

РБК04:03

Forbes назвал самых надежных застройщиков

ТАСС03:37

Forbes составил Топ-20 самых надежных застройщиков

Российская газета05:03

Forbes впервые оценил финансовую надежность застройщиков

Ведомости02:17

Forbes составил топ-20 российских застройщиков

Коммерсантъ02:10

Кто из застройщиков выживет, лишившись доступа к деньгам дольщиков

Forbes00:47
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Конгрессмены США одобрили санкции против Турции

Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
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Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года

ПК-версия Death Stranding выйдет в начале лета 2020 года. Точная дата выхода Death Stranding на ПК неизвестна.
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Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье

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Трутнев высказался против «плоских» авиатарифов для вахтовиков в ДФО

"Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил в среду на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
РИА Новости 20:47
Авто

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Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
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HBO отказалась от приквела «Игры престолов»

Сериал должен был быть посвящен периоду в истории Вестероса, когда впервые появились Белые ходоки.
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В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

Известия 11:54
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости 12:35
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Иркутского депутата избили неизвестные

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Известия 11:15
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Армия и оружие

В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35

Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Газета.Ru 15:33
Общество

РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости 18:55
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся после рекордного срока на орбите

Американский беспилотный космический корабль X-37B приземлился на космодроме космического центра Кеннеди во Флориде, говорится в сообщении ВВС США в Twitter.
Коммерсантъ 27 октября в 21:28
Футбол

«Барселона» разгромила «Вальядолид», Месси оформил дубль

В составе сине-гранатовых дубль оформил Лионель Месси, еще по голу забили Клеман Лангле, Артуро Видаль и Луис Суарес.
Sport24.ru 18:16
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Хоккеист Малкин получил гражданство США

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Pravda.Ru вчера в 08:54
Футбол

У восьми игроков ЦСКА украли бутсы на базе клуба

По информации «Чемпионата», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы.
Спорт день за днем 16:48
Общество

Грета Тунберг отказалась от экологической премии

Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
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Новый смартфон Honor 9X, недавно анонсированный в России, имеет тот же идентификатор устройства, что и более старая модель - Huawei P Smart Z. Об этом пишет Android Insider.
Российская газета 11:20
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Жителя Архангельска обвинили в каннибализме

Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
Общество

Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно

Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».
Ведомости 17:04
Армия и оружие

Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.
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Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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В США самолет упал на жилой дом

Вести.Ru 12:35
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Вышел первый трейлер нового сериала «Дракула»

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Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже

На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
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Умер академик Николай Анфимов, управлявший затоплением станции «Мир»

Российский ученый Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты орбитальной станции "Мир", скончался после продолжительной болезни, сообщает "Роскосмос".
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«Серебряные волонтеры» помогают пожилым пациентам

Сахалин.Инфо 19:15
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В ЛНР заявили, что на борту сбитого украинского беспилотника был яд

На борту сбитого над территорий самопровозглашенной Луганской народной республики беспилотника украинских силовиков обнаружен яд растительного происхождения, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
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