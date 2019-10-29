Экономика
РИА НовостиПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России
Девелоперская компания ПИК возглавила рейтинг самых надежных российских застройщиков, составленный Forbes.
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Показатель рассчитывается Единым реестром застройщиков и иллюстрирует, насколько аккуратно девелопер соблюдает декларируемые сроки ввода.Forbesвчера в 00:06
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Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости 19:44
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости вчера в 12:35
Футбол
Юношеская сборная России вышла в элитный раунд отбора Евро-2020
Сборная России по футболу, состоящая из игроков не старше 17 лет, обыграла сверстников из Швейцарии в матче первого отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.
RT на русском 14:12
Политика
Путин и Орбан начали переговоры в Венгрии
В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Известия 10:53
Здоровье
В Иванове откроется школа для пациенток с раком молочной железы
Школу проведут сотрудники кафедры онкологии ивановской медакадемии.
IvanovoNews 28 октября в 04:01
Общество
Кому из знаков Зодиака 31 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее
Узнайте, что ждет Вас 31 октября 5 лунный день и растущая фаза Луны принесет перемены многим знакам Зодиака.
SM News 00:00
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в трех километрах от населенного пункта Харин в Искитимском районе Новосибирской области.
ТАСС 28 октября в 23:30
Космос
Иран объявил по планах создать уникальный исследовательский спутник
Глава Иранского космического агентства Мортеза Барари объявил в среду о планах Исламской Республики Иран (ИРИ) создать уникальный спутник дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью аппаратуры слежения до 1 м.
ТАСС 11:13
Политика
Посольство Израиля приостановило работу в России
Посольство Израиля в России на время прекратило работу. Об этом представители ведомства сообщили в "Фейсбук".
Дни.ру 08:39
Армия и оружие
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru 18:15
Культура
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд
Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.
Газета.Ru 13:48
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь 05:24
Единоборства
Глава UFC подтвердил, что бой Хабиба и Фергюсона в разработке
Дана Уайт, являющийся президентом UFC, подтвердил, что организация намерена провести поединок между действующим обладателем чемпионского пояса Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул американцем Тони Фергюсоном.
Sport.ru 03:44
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 21:00
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Происшествия
В Бурятии загорелось двухэтажное административное здание
Двухэтажное административное здание загорелось на площади две тысячи квадратных метров в Тарбагатайском районе Бурятии, сообщили РИА в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 19:46
Общество
Без полиса засада: стоимость ОСАГО может вырасти в семь раз
Автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз.
Известия 17:01
Политика
Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7
Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.
РБК 21:26
Общество
Стал известен состав новой экспедиции на МКС
Lenta.ru 19:55
Происшествия
На Камчатке завели уголовное дело по факту смерти младенца в самолете
Смерть младенца на борту самолета при перелете с Камчатки в Хабаровск стала поводом для возбуждения уголовного дела.
Известия 21:19
Футбол
Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА
Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
Vprognoze.ru 12:38
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 06:20
Общество
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
Российская газета 20:15
Политика
Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами»
Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».
Взгляд.ру 08:21
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 10:24
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 15:04