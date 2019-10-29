с чего всё началось

Футбол Юношеская сборная России вышла в элитный раунд отбора Евро-2020 Сборная России по футболу, состоящая из игроков не старше 17 лет, обыграла сверстников из Швейцарии в матче первого отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.

Политика Путин и Орбан начали переговоры в Венгрии В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Общество Кому из знаков Зодиака 31 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее Узнайте, что ждет Вас 31 октября 5 лунный день и растущая фаза Луны принесет перемены многим знакам Зодиака.

Происшествия Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4,5 Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в трех километрах от населенного пункта Харин в Искитимском районе Новосибирской области.

Космос Иран объявил по планах создать уникальный исследовательский спутник Глава Иранского космического агентства Мортеза Барари объявил в среду о планах Исламской Республики Иран (ИРИ) создать уникальный спутник дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью аппаратуры слежения до 1 м.

Политика Посольство Израиля приостановило работу в России Посольство Израиля в России на время прекратило работу. Об этом представители ведомства сообщили в "Фейсбук".

Армия и оружие Появилось видео ликвидации аль-Багдади Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Культура Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.

Общество Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.

Экономика «Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов 51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».

Единоборства Глава UFC подтвердил, что бой Хабиба и Фергюсона в разработке Дана Уайт, являющийся президентом UFC, подтвердил, что организация намерена провести поединок между действующим обладателем чемпионского пояса Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул американцем Тони Фергюсоном.

Кино Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.

Общество Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.

Шоу-бизнес Рики Мартин в четвертый раз стал отцом Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.

Происшествия В Бурятии загорелось двухэтажное административное здание Двухэтажное административное здание загорелось на площади две тысячи квадратных метров в Тарбагатайском районе Бурятии, сообщили РИА в пресс-службе МЧС РФ.

Политика Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7 Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.

Происшествия На Камчатке завели уголовное дело по факту смерти младенца в самолете Смерть младенца на борту самолета при перелете с Камчатки в Хабаровск стала поводом для возбуждения уголовного дела.

Общество Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).

Политика Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами» Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».

Шоу-бизнес Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.