Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России

Девелоперская компания ПИК возглавила рейтинг самых надежных российских застройщиков, составленный Forbes.
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с чего всё началось

20 самых надежных застройщиков страны. Рейтинг Forbes

Показатель рассчитывается Единым реестром застройщиков и иллюстрирует, насколько аккуратно девелопер соблюдает декларируемые сроки ввода.
Forbesвчера в 00:06

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Forbes составил Топ-20 самых надежных застройщиков

Российская газетавчера в 05:03

Forbes составил топ-20 российских застройщиков

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Forbes назвал самых надежных застройщиков

ТАССвчера в 03:37

ПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России

РИА Новостивчера в 02:56

Forbes впервые оценил финансовую надежность застройщиков

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Forbes назвал самых надежных застройщиков в России

РБКвчера в 04:03

Кто из застройщиков выживет, лишившись доступа к деньгам дольщиков

Forbesвчера в 00:47
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В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

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В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
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Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в трех километрах от населенного пункта Харин в Искитимском районе Новосибирской области.
ТАСС 28 октября в 23:30
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Глава Иранского космического агентства Мортеза Барари объявил в среду о планах Исламской Республики Иран (ИРИ) создать уникальный спутник дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью аппаратуры слежения до 1 м.
ТАСС 11:13
Политика

Посольство Израиля приостановило работу в России

Посольство Израиля в России на время прекратило работу. Об этом представители ведомства сообщили в "Фейсбук".
Дни.ру 08:39
Армия и оружие

Появилось видео ликвидации аль-Багдади

Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Lenta.ru 18:15
Культура

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд

Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.
Газета.Ru 13:48
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Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
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Экономика

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Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
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Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
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Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7

Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.
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Жене понравилось ходить налево после многочисленных измен мужа

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Стал известен состав новой экспедиции на МКС

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На Камчатке завели уголовное дело по факту смерти младенца в самолете

Смерть младенца на борту самолета при перелете с Камчатки в Хабаровск стала поводом для возбуждения уголовного дела.
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Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего

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