Экономика

News.ruNews.ruForbes назвал самых надёжных застройщиков

Журнал Forbes составил рейтинг самых надёжных российских застройщиков. В тройку лидеров вошли «Группа компаний ПИК», «Эталон Групп» и «Группа ЛСР». Forbes использовал информацию о 100 крупнейших компаниях по объёму ввода жилья за 2016–2018 годы.
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с чего всё началось

20 самых надежных застройщиков страны. Рейтинг Forbes

Показатель рассчитывается Единым реестром застройщиков и иллюстрирует, насколько аккуратно девелопер соблюдает декларируемые сроки ввода.
Forbesвчера в 00:06

Подробнее о событии

Forbes составил Топ-20 самых надежных застройщиков

Российская газетавчера в 05:03

Как друг главы Башкирии создал одну из самых быстрорастущих компаний России

Forbesвчера в 04:51

Forbes назвал самых надежных застройщиков

ТАССвчера в 03:37

ПИК возглавил рейтинг самых надежных застройщиков в России

РИА Новостивчера в 02:56

Forbes назвал самых надежных застройщиков в России

РБКвчера в 04:03

Forbes впервые оценил финансовую надежность застройщиков

Ведомостивчера в 02:17

Forbes составил топ-20 российских застройщиков

Коммерсантъвчера в 02:10
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 05:49, Вашингтон
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница России

РБК 05:22
Армия и оружие

Российские военные развернули «Подсолнухи»

Вести.Ru 03:30
Экономика

Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить

Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru 27 октября в 11:06
Политика

Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии

Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
RT на русском 04:41
Происшествия

В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия

Ученик одной из школ в Войковском районе Москвы принес на занятия травматическое оружие и выстрелил в здании – обошлось без пострадавших, сообщает в среду столичный главк МВД РФ.
РИА Новости 05:17
Здоровье

Прилавки Тюменской области проверят на наличие опасной рыбы

Телеканал 360° 28 октября в 11:49
Хоккей

Свечников забил исторический гол в НХЛ

Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Политика

Турция пристыдила США за признание геноцида армян

Ранее американские депутаты поддержали резолюцию, признающую массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.
Lenta.ru 04:31
Общество

Около 2 тыс. человек выстроились в очередь за колонками от «Яндекса»

Известия 05:41
Транспорт

В Москве водитель получил штрафы на миллион рублей

Московский водитель более 400 раз нарушил правила дорожного движения и получил штрафов в общей сложности на миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
РИА Новости 04:42
Общество

Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Политика

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру 28 октября в 12:31
Политика

Путин принял приглашение посетить Кубу

Президент Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Политика

Шойгу: меморандум РФ и Турции по Сирии реализуется не без труда

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о том, как проходят дела с реализацией подписанного в Сочи российско-турецким меморандумом по Сирии.
Московский Комсомолец 03:37
Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области выросло до 26

Человек, считавшийся пропавшим без вести после паводков в Иркутской области, найден мертвым, рассказали в региональной прокуратуре.
Известия 03:28
Гаджеты

Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением

Rambler News Service 28 октября в 13:29
Кино

HBO анонсировал приквел «Игры престолов»

Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Народные новости 02:02
Гаджеты

Samsung показала концепт нового складного смартфона

В разложенном состоянии диагональ экрана смартфона составляет 6,7 дюйма, но какое соотношение сторон пока неизвестно.
Astera 04:44
Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Валентин Юдашкин решили временно отказаться от диеты

Алла Пугачева призналась поклонникам, что вместе с Валентином Юдашкиным решила временно отказаться от диеты.
OAnews 01:46
Общество

Эко-активистка Грета Тунберг отказалась от премии в 45 тысяч евро

Шведская эко-активистка Грета Тунберг отказалась от премии в области охраны природы. Награду ей присудили по решению Северного совета.
Вести.Ru 00:49
Шоу-бизнес

Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле

Большая программа в Государственном Кремлевском Дворце была приурочена к 15-летию творческой карьеры артиста.
Российская газета 28 октября в 11:52
Общество

Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости

Средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, должен составить по мнению россиян 40 тыс. рублей.
ТАСС 02:53
Политика

Грызлов прокомментировал начало разведения сил в Донбассе

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что в случае успешного разведения сторонами конфликта сил в населённых пунктах Петровское и Золотое в Донбассе может состояться встреча «нормандской четвёрки».
RT на русском вчера в 10:54
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости вчера в 09:30
Происшествия

В Томске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и машиной МЧС

В Томске в результате столкновения автобуса, пожарной машины и легкового автомобиля пострадали 12 человек.
RT на русском 05:29
Общество

Генпрокуратура предложила Титову разработать поправки в УПК

Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, дающие гарантии бизнесменам из «лондонского списка» о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ, сообщило надзорное ведомство аппарату уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Коммерсантъ 03:55
Кино

Объявлен актерский состав нового фильма про Астерикса и Обеликса

Французский режиссер и актер Гийом Кане снимет фильм «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь» и исполнит в нем роль Абеликса, сообщает Deadline.
Профиль 05:07
Кино

Названа дата запуска стрим-сервиса HBO Max

Телеканал HBO назвал примерную дату запуска собственного стрим-сервиса. HBO Max начнет свою работу в мае 2020 года.
Культуромания 03:17
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