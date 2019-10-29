Экономика
News.ruForbes назвал самых надёжных застройщиков
Журнал Forbes составил рейтинг самых надёжных российских застройщиков. В тройку лидеров вошли «Группа компаний ПИК», «Эталон Групп» и «Группа ЛСР». Forbes использовал информацию о 100 крупнейших компаниях по объёму ввода жилья за 2016–2018 годы.
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Показатель рассчитывается Единым реестром застройщиков и иллюстрирует, насколько аккуратно девелопер соблюдает декларируемые сроки ввода.Forbesвчера в 00:06
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Армия и оружие
Российские военные развернули «Подсолнухи»
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Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить
Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru 27 октября в 11:06
Политика
Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии
Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
RT на русском 04:41
Происшествия
В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия
Ученик одной из школ в Войковском районе Москвы принес на занятия травматическое оружие и выстрелил в здании – обошлось без пострадавших, сообщает в среду столичный главк МВД РФ.
РИА Новости 05:17
Здоровье
Прилавки Тюменской области проверят на наличие опасной рыбы
Телеканал 360° 28 октября в 11:49
Хоккей
Свечников забил исторический гол в НХЛ
Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Политика
Турция пристыдила США за признание геноцида армян
Ранее американские депутаты поддержали резолюцию, признающую массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.
Lenta.ru 04:31
Транспорт
В Москве водитель получил штрафы на миллион рублей
Московский водитель более 400 раз нарушил правила дорожного движения и получил штрафов в общей сложности на миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
РИА Новости 04:42
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру 28 октября в 12:31
Политика
Путин принял приглашение посетить Кубу
Президент Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Политика
Шойгу: меморандум РФ и Турции по Сирии реализуется не без труда
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о том, как проходят дела с реализацией подписанного в Сочи российско-турецким меморандумом по Сирии.
Московский Комсомолец 03:37
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области выросло до 26
Человек, считавшийся пропавшим без вести после паводков в Иркутской области, найден мертвым, рассказали в региональной прокуратуре.
Известия 03:28
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Rambler News Service 28 октября в 13:29
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
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Гаджеты
Samsung показала концепт нового складного смартфона
В разложенном состоянии диагональ экрана смартфона составляет 6,7 дюйма, но какое соотношение сторон пока неизвестно.
Astera 04:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Валентин Юдашкин решили временно отказаться от диеты
Алла Пугачева призналась поклонникам, что вместе с Валентином Юдашкиным решила временно отказаться от диеты.
OAnews 01:46
Общество
Эко-активистка Грета Тунберг отказалась от премии в 45 тысяч евро
Шведская эко-активистка Грета Тунберг отказалась от премии в области охраны природы. Награду ей присудили по решению Северного совета.
Вести.Ru 00:49
Шоу-бизнес
Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле
Большая программа в Государственном Кремлевском Дворце была приурочена к 15-летию творческой карьеры артиста.
Российская газета 28 октября в 11:52
Общество
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости
Средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, должен составить по мнению россиян 40 тыс. рублей.
ТАСС 02:53
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Грызлов прокомментировал начало разведения сил в Донбассе
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что в случае успешного разведения сторонами конфликта сил в населённых пунктах Петровское и Золотое в Донбассе может состояться встреча «нормандской четвёрки».
RT на русском вчера в 10:54
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости вчера в 09:30
Происшествия
В Томске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и машиной МЧС
В Томске в результате столкновения автобуса, пожарной машины и легкового автомобиля пострадали 12 человек.
RT на русском 05:29
Общество
Генпрокуратура предложила Титову разработать поправки в УПК
Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, дающие гарантии бизнесменам из «лондонского списка» о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ, сообщило надзорное ведомство аппарату уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Коммерсантъ 03:55
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма про Астерикса и Обеликса
Французский режиссер и актер Гийом Кане снимет фильм «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь» и исполнит в нем роль Абеликса, сообщает Deadline.
Профиль 05:07
Кино
Названа дата запуска стрим-сервиса HBO Max
Телеканал HBO назвал примерную дату запуска собственного стрим-сервиса. HBO Max начнет свою работу в мае 2020 года.
Культуромания 03:17