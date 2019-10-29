с чего всё началось

Журнал Forbes составил рейтинг самых надёжных российских застройщиков. В тройку лидеров вошли «Группа компаний ПИК», «Эталон Групп» и «Группа ЛСР». Forbes использовал информацию о 100 крупнейших компаниях по объёму ввода жилья за 2016–2018 годы.

Экономика Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.

Политика Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».

Происшествия В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия Ученик одной из школ в Войковском районе Москвы принес на занятия травматическое оружие и выстрелил в здании – обошлось без пострадавших, сообщает в среду столичный главк МВД РФ.

Хоккей Свечников забил исторический гол в НХЛ Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.

Политика Турция пристыдила США за признание геноцида армян Ранее американские депутаты поддержали резолюцию, признающую массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.

Транспорт В Москве водитель получил штрафы на миллион рублей Московский водитель более 400 раз нарушил правила дорожного движения и получил штрафов в общей сложности на миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Общество Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".

Политика Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.

Политика Путин принял приглашение посетить Кубу Президент Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.

Политика Шойгу: меморандум РФ и Турции по Сирии реализуется не без труда Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о том, как проходят дела с реализацией подписанного в Сочи российско-турецким меморандумом по Сирии.

Происшествия Число жертв паводков в Иркутской области выросло до 26 Человек, считавшийся пропавшим без вести после паводков в Иркутской области, найден мертвым, рассказали в региональной прокуратуре.

Кино HBO анонсировал приквел «Игры престолов» Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".

Гаджеты Samsung показала концепт нового складного смартфона В разложенном состоянии диагональ экрана смартфона составляет 6,7 дюйма, но какое соотношение сторон пока неизвестно.

Шоу-бизнес Алла Пугачева и Валентин Юдашкин решили временно отказаться от диеты Алла Пугачева призналась поклонникам, что вместе с Валентином Юдашкиным решила временно отказаться от диеты.

Общество Эко-активистка Грета Тунберг отказалась от премии в 45 тысяч евро Шведская эко-активистка Грета Тунберг отказалась от премии в области охраны природы. Награду ей присудили по решению Северного совета.

Шоу-бизнес Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле Большая программа в Государственном Кремлевском Дворце была приурочена к 15-летию творческой карьеры артиста.

Общество Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости Средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, должен составить по мнению россиян 40 тыс. рублей.

Политика Грызлов прокомментировал начало разведения сил в Донбассе Полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что в случае успешного разведения сторонами конфликта сил в населённых пунктах Петровское и Золотое в Донбассе может состояться встреча «нормандской четвёрки».

Происшествия В Томске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и машиной МЧС В Томске в результате столкновения автобуса, пожарной машины и легкового автомобиля пострадали 12 человек.

Общество Генпрокуратура предложила Титову разработать поправки в УПК Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, дающие гарантии бизнесменам из «лондонского списка» о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ, сообщило надзорное ведомство аппарату уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Кино Объявлен актерский состав нового фильма про Астерикса и Обеликса Французский режиссер и актер Гийом Кане снимет фильм «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь» и исполнит в нем роль Абеликса, сообщает Deadline.