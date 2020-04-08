Экономика

Вестник КавказаВестник КавказаForbes назвал самых «обедневших» российских миллиардеров

Рейтинг понесших самые серьезные потери миллиардеров составил журнал Forbes. Первое место в нем занял совладелец "Новатэк" Леонид Михельсон, лишившийся за год $6,9 млрд. Он оказался на третьей строчке в списке богатейших россиян с состоянием $17,1 млрд.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Forbes назвал самых «обедневших» российских миллиардеров

Вестник Кавказа10:15

Названы самые обедневшие российские олигархи

Lenta.ru11:24

Forbes составил рейтинг «обедневших» российских миллиардеров

Национальная служба новостей10:35

Названы российские богачи, чье состояние сократилось в 2019 году

ИА Красная Весна12:49

Названы самые «обедневшие» российские миллиардеры

РИА Новости10:02

Время биологов: как мировой кризис и коронавирус подстегнут венчурные инвестиции

Forbes04:01

Михельсон и Алекперов за год потеряли по 5 миллиардов долларов

ФедералПресс03:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 17:19, Ашберн
Происшествия

При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека

В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека.
RT на русском 15:48
Общество

Путин рассказал о доплатах врачам

Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России рассказал о ряде дополнительных мер поддержки.
Газета.Ru 10:42
Общество

Парковку для медиков в Москве сделают бесплатной

С призывом отменить платную парковку на время карантина на этой неделе выступил также Совет при президенте по правам человека в РФ.
Говорит Москва 14:23
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили изменения легких

Газета.Ru 13:24
Космос

Российский космонавт рассказал о возможностях новой ракеты «Союз-2.1а»

ИА Красная Весна 07:23
Энергетика

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК 13:23
Футбол

Промес ответил «Спартаку»: «Скучаю по тебе»

Sport.ru 14:58
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Экономика

Более 50% ипотечных заёмщиков не смогут уйти на кредитные каникулы

Для ипотечных заёмщиков доля составит 49% (более 2,5 млн кредитов), для заёмщиков потребительских кредитов — около 72% (около 32 млн займов), а для владельцев кредитных карт — более 90% (свыше 45 млн карт).
REGNUM 06:40
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Футбол

«Интер» рассчитывает подписать Месси

Миланцы намерены подписать игрока в следующем году. «Интер» готов к переговорам с Месси.
Бомбардир.ру 12:50
Технологии

Компания OnlineCasino показала, как через 20 лет будет выглядеть сидящий за ПК человек

Компания OnlineCasino создала модель человека, который постоянно сидит за компьютером, имея в виду любителей онлайн-игр и офисных сотрудников.
Дни24 12:05
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM 13:35
Армия и оружие

Шойгу поручил подготовить плавучий госпиталь на Дальнем Востоке

Deita.ru вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото

Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Pravda.Ru 16:12
Общество

«Рив Гош» объявила о временной утрате платежеспособности

Отказ от выполнения своих финансовых обязательств перед поставщиками в срок объявила торговая сеть «Рив Гош», 8 апреля сообщает Интерфакс.
ИА Красная Весна 16:53
Армия и оружие

Оборонный потенциал РФ превзошёл американский и китайский

Москва, 8 апреля 2020, 19:23 — REGNUM В РФ появился новый рейтинг оборонного потенциала государств, подготовленный группой видных российских политологов и военных экспертов.
REGNUM 12:23
Авто

Fiat представил новый пикап Fiat Strada

Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.
Автоновости дня 05:00
Политика

Мишустин ответил на предложение сократить ЕГЭ до одного экзамена

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что сокращение ЕГЭ до одного экзамена было бы дискриминацией, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 16:04
Политика

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ

В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Газета.Ru 13:49
Экономика

Долгосрочные вклады до 1 миллиона рублей попадают под налог

Вклады до 1 миллиона руб. попадают под налог, потому что общая формула расчета взимания налога распространится на совокупность начисленных процентов по всем вкладам с учетом установленной законом необлагаемой величины в размере миллиона рублей и не зависит от срока действия вклада.
Вести.Ru 03:20
Происшествия

В Казани умерла женщина, на которую грабитель напал ради продуктов

РИА Новости 12:48
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты вчера в 13:58
Общество

Состояние Бориса Джонсона ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
Суть событий вчера в 01:44
Авто

Новый Ford Explorer обзавелся двухлитровым мотором

Ford Explorer нового поколения дебютировал прошлой зимой и уже вышел на американский рынок, хотя успехи там пока скромные.
Авторевю 12:43
Политика

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету страны в 2020 году из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 16:49
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости 05:48
Общество

В Минздраве рассказали, как долго коронавирус сохраняется в квартире

Квартиры людей, инфицированных коронавирусом, остаются потенциально опасными для здоровых людей на протяжении трех дней.
Газета.Ru вчера в 14:19
Здоровье

Глава Кубани пообещал оперативную поддержку жителям региона

8 апреля президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки регионов.
Краснодарские известия 12:53
Наука

Погоня за мельчайшими организмами: как мир узнал о вирусах

Популярная механика 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Геннадий Тимченко
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный деятель. Владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Председатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. Председатель Российско-китайского делового совета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное