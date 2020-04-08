Экономика
Вестник КавказаForbes назвал самых «обедневших» российских миллиардеров
Рейтинг понесших самые серьезные потери миллиардеров составил журнал Forbes. Первое место в нем занял совладелец "Новатэк" Леонид Михельсон, лишившийся за год $6,9 млрд. Он оказался на третьей строчке в списке богатейших россиян с состоянием $17,1 млрд.
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Происшествия
При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека
В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека.
Общество
Путин рассказал о доплатах врачам
Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России рассказал о ряде дополнительных мер поддержки.
Общество
Парковку для медиков в Москве сделают бесплатной
С призывом отменить платную парковку на время карантина на этой неделе выступил также Совет при президенте по правам человека в РФ.
Космос
Российский космонавт рассказал о возможностях новой ракеты «Союз-2.1а»
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
Футбол
Промес ответил «Спартаку»: «Скучаю по тебе»
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Экономика
Более 50% ипотечных заёмщиков не смогут уйти на кредитные каникулы
Для ипотечных заёмщиков доля составит 49% (более 2,5 млн кредитов), для заёмщиков потребительских кредитов — около 72% (около 32 млн займов), а для владельцев кредитных карт — более 90% (свыше 45 млн карт).
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Футбол
«Интер» рассчитывает подписать Месси
Миланцы намерены подписать игрока в следующем году. «Интер» готов к переговорам с Месси.
Технологии
Компания OnlineCasino показала, как через 20 лет будет выглядеть сидящий за ПК человек
Компания OnlineCasino создала модель человека, который постоянно сидит за компьютером, имея в виду любителей онлайн-игр и офисных сотрудников.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Армия и оружие
Шойгу поручил подготовить плавучий госпиталь на Дальнем Востоке
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото
Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Общество
«Рив Гош» объявила о временной утрате платежеспособности
Отказ от выполнения своих финансовых обязательств перед поставщиками в срок объявила торговая сеть «Рив Гош», 8 апреля сообщает Интерфакс.
Армия и оружие
Оборонный потенциал РФ превзошёл американский и китайский
Москва, 8 апреля 2020, 19:23 — REGNUM В РФ появился новый рейтинг оборонного потенциала государств, подготовленный группой видных российских политологов и военных экспертов.
Авто
Fiat представил новый пикап Fiat Strada
Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.
Политика
Мишустин ответил на предложение сократить ЕГЭ до одного экзамена
Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что сокращение ЕГЭ до одного экзамена было бы дискриминацией, пишет РИА "Новости".
Политика
ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ
В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Экономика
Долгосрочные вклады до 1 миллиона рублей попадают под налог
Вклады до 1 миллиона руб. попадают под налог, потому что общая формула расчета взимания налога распространится на совокупность начисленных процентов по всем вкладам с учетом установленной законом необлагаемой величины в размере миллиона рублей и не зависит от срока действия вклада.
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции
Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Общество
Состояние Бориса Джонсона ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
Авто
Новый Ford Explorer обзавелся двухлитровым мотором
Ford Explorer нового поколения дебютировал прошлой зимой и уже вышел на американский рынок, хотя успехи там пока скромные.
Политика
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету страны в 2020 году из-за эпидемии коронавируса.
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Общество
В Минздраве рассказали, как долго коронавирус сохраняется в квартире
Квартиры людей, инфицированных коронавирусом, остаются потенциально опасными для здоровых людей на протяжении трех дней.
Здоровье
Глава Кубани пообещал оперативную поддержку жителям региона
8 апреля президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки регионов.
Наука