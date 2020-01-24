Экономика

КомпанияКомпанияForbes назвал самых преуспевших при Медведеве миллиардеров

Председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон увеличил больше всех свое состояние во время правительства Дмитрия Медведева. Об этом сообщает российский Forbes, составивший топ-10 преуспевших и обедневших за восемь лет миллиардеров.
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с чего всё началось

Кто заработал и потерял миллиарды при Медведеве?

Дмитрий Медведев возглавил правительство России в мае 2012 года. На тот момент в списке 200 богатейших бизнесменов России было 96 миллиардеров. Когда в январе 2020 года Медведев ушел в отставку, российских миллиардеров было, по данным Forbes Real Time, 102.
Forbes24 января в 00:53

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Forbes назвал самых разбогатевших и самых обедневших олигархов в «эпоху Медведева»

Znak.com24 января в 06:33

Названы самые разбогатевшие при премьере Медведеве россияне

Lenta.ru24 января в 04:47

СИЗО и банкротство: Forbes рассказал о судьбах миллиардеров эпохи Медведева

БИЗНЕС Online24 января в 02:19

Forbes подсчитал, кто из миллиардеров потерял больше всех за годы премьерства Медведева. В лидерах антирейтинга — Усманов

Фонтанка.Ру24 января в 04:07

Forbes назвал самых разбогатевших и обедневших при Медведеве миллиардеров

Коммерсантъ24 января в 02:18

Кто заработал и потерял миллиарды при Медведеве?

Forbes24 января в 00:53

Forbes рассказал о судьбе миллиардеров эпохи Медведева

URA.Ru23 января в 23:44
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Умер протоиерей Всеволод Чаплин

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Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
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Россиянин бросил двух сыновей в Шереметьево и оставил записку

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Lenta.ru 11:36
Происшествия

В Польше ограбили квартиру нобелевского лауреата Ольги Токарчук

Неизвестные ограбили квартиру лауреата Нобелевской премии в области литературы 2018 года, польской писательницы и поэтессы Ольги Токарчук.
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Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
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Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю

Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Российская газета вчера в 13:14
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Жена главы Чувашии прокомментировала скандал с ее супругом

Жена главы Чувашии Лариса Игнатьева заявила в интервью Пятому каналу, что видео, на котором ее супруг заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от пожарной машины, намеренно смонтировали, чтобы выставить Михаила Игнатьева не в лучшем свете.
BFM.ru 09:08
Происшествия

В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек

В Ленинградской области маршрутка съехала в кювет, в результате погиб один человек и еще пятеро пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
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Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
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Происшествия

СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано»

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «Роснано» Леонида Меламеда и его коллеги Святослава Понурова, обвинявшихся в растрате.
Известия 07:28
Биатлон

Сборная России обновила антирекорд, проведя 26 гонок без медалей

Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд в рамках Кубка мира, не сумев завоевать медали в 26-й гонке подряд.
РИА Новости 10:20
Происшествия

В Курске две девочки утонули, провалившись под лед

По имеющимся данным, дети провалились под лед и утонули. О случившемся спасателям стало известно от очевидцев.
Московский Комсомолец 11:27
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском 11:16
Здоровье

Симптомы нового смертельного коронавируса назвали в Китае

Напомним, ранее стало известно, что количество подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавирусом, в воскресенье днем достигло 2002 человек.
Журналистская правда 01:55
Политика

Путин заявил о недопустимости попыток замолчать преступления нацистов

Российский лидер добавил, что любые попытки замолчать эти события, переписать историю недопустимы и безнравственны, а «наш общий долг — хранить и передавать будущим поколениям правду о самой кровопролитной войне XX столетия».
REGNUM 11:19
Армия и оружие

Американские истребители перехватили в Сирии два российских военных вертолёта Ми-17

Несколько часов назад два американских истребителя вошли в воздушное пространство Сирии с восточного направления и провели перехват двух российских военных вертолётов Ми-17, которые попытались войти в воздушное пространство над территорией, где располагаются американские военные базы.
Avia.pro 03:15
Технологии

ФАС представила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ представила предварительный список программ, которые должны быть установлены на смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с поддержкой Smart TV, реализуемых на территории России.
iReactor 23 января в 22:20
Кино

Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде

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Происшествия

Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске

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Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
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Политика

В России главу государства предложили называть верховным правителем

Среди других идей — увеличение числа субъектов права законодательной инициативы, сообщил «Российской газете» сопредседатель группы, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Футбол

Хавбек «Марселя» прокомментировал слухи об интересе «Зенита»

Полузащитник «Марселя» Морган Сансон прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Зенит».
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Политика

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
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Происшествия

Не менее восьми человек погибли при взрыве на севере Алеппо

Заминированный автомобиль взлетел на воздух на севере сирийской провинции Алеппо, не менее восьми человек погибли при взрыве, более 20 получили ранения.
ФАН 11:01
Происшествия

Убившая своих детей жительница Пермского края умерла в больнице

В Пермском крае скончалась 32-летняя жительница Кудымкара, которая убила своих детей. и затем пыталась покончить с собой.
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Хоккей

«Авангард» с «теннисным» счётом разгромил «Металлург»

Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
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Политика

Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже

Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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Вагит Юсуфович Алекперов
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Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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