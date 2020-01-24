Дмитрий Медведев возглавил правительство России в мае 2012 года. На тот момент в списке 200 богатейших бизнесменов России было 96 миллиардеров. Когда в январе 2020 года Медведев ушел в отставку, российских миллиардеров было, по данным Forbes Real Time, 102.

с чего всё началось

Председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон увеличил больше всех свое состояние во время правительства Дмитрия Медведева. Об этом сообщает российский Forbes, составивший топ-10 преуспевших и обедневших за восемь лет миллиардеров.

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