Общество
КомпанияForbes назвал самых преуспевших при Медведеве миллиардеров
Председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон увеличил больше всех свое состояние во время правительства Дмитрия Медведева. Об этом сообщает российский Forbes, составивший топ-10 преуспевших и обедневших за восемь лет миллиардеров.
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с чего всё началось
Дмитрий Медведев возглавил правительство России в мае 2012 года. На тот момент в списке 200 богатейших бизнесменов России было 96 миллиардеров. Когда в январе 2020 года Медведев ушел в отставку, российских миллиардеров было, по данным Forbes Real Time, 102.Forbes24 января в 00:53
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СИЗО и банкротство: Forbes рассказал о судьбах миллиардеров эпохи Медведева
БИЗНЕС Online24 января в 02:19
Forbes назвал самых разбогатевших и самых обедневших олигархов в «эпоху Медведева»
Znak.com24 января в 06:33
Forbes назвал самых разбогатевших и обедневших при Медведеве миллиардеров
Коммерсантъ24 января в 02:18
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