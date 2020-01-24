Общество

КомпанияКомпанияForbes назвал самых преуспевших при Медведеве миллиардеров

Председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон увеличил больше всех свое состояние во время правительства Дмитрия Медведева. Об этом сообщает российский Forbes, составивший топ-10 преуспевших и обедневших за восемь лет миллиардеров.
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с чего всё началось

Кто заработал и потерял миллиарды при Медведеве?

Дмитрий Медведев возглавил правительство России в мае 2012 года. На тот момент в списке 200 богатейших бизнесменов России было 96 миллиардеров. Когда в январе 2020 года Медведев ушел в отставку, российских миллиардеров было, по данным Forbes Real Time, 102.
Forbes24 января в 00:53

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СИЗО и банкротство: Forbes рассказал о судьбах миллиардеров эпохи Медведева

БИЗНЕС Online24 января в 02:19

Названы самые разбогатевшие при премьере Медведеве россияне

Lenta.ru24 января в 04:47

Forbes подсчитал, кто из миллиардеров потерял больше всех за годы премьерства Медведева. В лидерах антирейтинга — Усманов

Фонтанка.Ру24 января в 04:07

Forbes назвал самых разбогатевших и самых обедневших олигархов в «эпоху Медведева»

Znak.com24 января в 06:33

Forbes назвал самых разбогатевших и обедневших при Медведеве миллиардеров

Коммерсантъ24 января в 02:18

Кто заработал и потерял миллиарды при Медведеве?

Forbes24 января в 00:53

Forbes рассказал о судьбе миллиардеров эпохи Медведева

URA.Ru23 января в 23:44
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Россия и Украина могут вместе провести чемпионат Европы по гандболу

Сергей Шишкарев, президент федерации гандбола России, рассказал о том, что чемпионат Европы 2026 года может быть организован совместно с Украиной или Белоруссией.
Газета.Ru 02:45
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Ученые допустили возможность заразности рака и диабета

До сих пор считалось, что такие болезни, как рак, диабет, болезни сердца и ожирение, не передаются от человека к человеку.
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Некоторые видеокарты GeForce RTX 2060 KO получат чип от GeForce RTX 2080

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Число жертв землетрясения в Турции достигло 29

По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
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Мамаевым курганом назвал свалку глава Кубани Вениамин Кондратьев

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сравнил гору мусора с Мамаевым курганом.
Регион online 24 января в 18:01
Происшествия

В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае

По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
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Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Lenta.ru вчера в 16:32
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Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году

Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
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Мужчина рассказал, что у метро к нему подошел незнакомец и попросил позвонить. Тот дал неизвестному мобильник.
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Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
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AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
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Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 километров классикой + 15 километров свободным стилем) на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
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Прогноз на биатлон: норвежцы проявят себя в масс-старте в Поклюке

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Экономика

Forbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»

Журнал Forbes составил рейтинг «Королей российской недвижимости».
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Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
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Экономика

Нижегородская область начала экспортировать пиво

Наибольшую долю в объеме экспорта занимает масложировая продукция, которая поставляется в Европу, США, Китай и проч.
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Помощник Путина Сурков уходит в отставку

Помощник президента РФ Владислав Сурков ушел в отставку в связи со сменой курса по Украине.
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Новый лайнер Boeing 777X совершил первый полет

Самолет Boeing 777X впервые совершил взлет в рамках испытаний в аэропорту города Эверетт штата Вашингтон (США), следует из онлайн-трансляции на официальном сайте компании-производителя воздушного судна.
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В Китае допустили усиление способности коронавируса к распространению

Способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию.
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В Курске изобрели новый метод бороться с раком мозга

Ученые Юго-Западного государственного университета нашли способ, как бороться с одним из самых агрессивных раковых заболеваний – раком мозга.
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Скончался основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант

Исаак Штокбант родился 14 августа 1925 года в городе на Неве.
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