Экономика

КомпанияКомпанияForbes назвал самых преуспевших при Медведеве миллиардеров

Председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон увеличил больше всех свое состояние во время правительства Дмитрия Медведева. Об этом сообщает российский Forbes, составивший топ-10 преуспевших и обедневших за восемь лет миллиардеров.
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с чего всё началось

Кто заработал и потерял миллиарды при Медведеве?

Дмитрий Медведев возглавил правительство России в мае 2012 года. На тот момент в списке 200 богатейших бизнесменов России было 96 миллиардеров. Когда в январе 2020 года Медведев ушел в отставку, российских миллиардеров было, по данным Forbes Real Time, 102.
Forbes24 января в 00:53

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СИЗО и банкротство: Forbes рассказал о судьбах миллиардеров эпохи Медведева

БИЗНЕС Online24 января в 02:19

Названы самые разбогатевшие при премьере Медведеве россияне

Lenta.ru24 января в 04:47

Forbes подсчитал, кто из миллиардеров потерял больше всех за годы премьерства Медведева. В лидерах антирейтинга — Усманов

Фонтанка.Ру24 января в 04:07

Forbes назвал самых разбогатевших и самых обедневших олигархов в «эпоху Медведева»

Znak.com24 января в 06:33

Forbes назвал самых разбогатевших и обедневших при Медведеве миллиардеров

Коммерсантъ24 января в 02:18

Кто заработал и потерял миллиарды при Медведеве?

Forbes24 января в 00:53

Forbes рассказал о судьбе миллиардеров эпохи Медведева

URA.Ru23 января в 23:44
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Ученые допустили возможность заражения раком

Канадские ученые пришли к выводу о возможной заразности неинфекционных заболеваний, в том числе рака, диабета, ожирения и болезней сердца.
Газета.Ru 07:44
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Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево

Мужчину из Хабаровска, который оставил двоих сыновей 2011 и 2014 гг. рождения в международном аэропорту «Шереметьево», разыскивают сотрудники полиции.
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Американские истребители перехватили в Сирии два российских военных вертолёта Ми-17

Несколько часов назад два американских истребителя вошли в воздушное пространство Сирии с восточного направления и провели перехват двух российских военных вертолётов Ми-17, которые попытались войти в воздушное пространство над территорией, где располагаются американские военные базы.
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Голикова заявила об ошибках при оптимизации здравоохранения

При проведении оптимизации в сфере здравоохранения в регионах России были допущены ошибки, заявила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Газета.Ru 08:22
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Башаров разрыдался во время спектакля из-за бывшей жены

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Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира

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Общество

Рядом с посольством США в Багдаде упали несколько ракет

Сообщений о пострадавших не поступало. Это не первое попадание снарядов в «зеленую зону». На днях у посольства США упали две ракеты.
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

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Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

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В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

В одном из многоэтажных домов на улице Гамидова В Махачкале произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Российская газета 07:31
Технологии

Видео с запуском Sony PlayStation 5 появилось в Сети

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В Сети появилось фото 70-летнего Михаила Боярского без шляпы и очков

RuNews24.ru 08:58
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Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
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За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

Lenta.ru 07:44
Общество

Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
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Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
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Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал "Звезде", как вести себя при обнаружении симптомов коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:30
Политика

У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
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Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом

Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Газета.Ru 08:35
Политика

Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко ответила на слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара о том, что Москва пытается "украсть историю Украины-Руси".
РЕН ТВ вчера в 19:29
Авто

В ГИБДД разъяснили новый закон о регистрации автомобилей

В других случаях закон о 10 днях сохраняется. И еще одно положение закона – код номера автомобиля теперь привязан к региону регистрации.
Tvoe-avto.com 23 января в 07:17
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Общество

Установлен источник китайского коронавируса

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Lenta.ru 09:20
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов обыграли судей

Фигуристы Синицина и Кацалапов обыграли судей Сенсацией завершились соревнования танцоров на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском городе Граце.
Экспресс газета 04:15
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Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

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Российская Действительность 24 января в 13:34
Происшествия

В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира

По данным ведомства, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.
Российская газета 13:00
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Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

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Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

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Биатлон

Глава СБР не считает антирекордную серию российских биатлонистов провалом

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался об антирекордной серии россиян в Кубке мира.
Газета.Ru 12:48
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Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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