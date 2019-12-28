За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание. Лидером списка стал Владимир Потанин, чье состояние увеличилось более чем на треть.

Хоккей Сборная России стартует на МЧМ-2020 матчем с Чехией Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января. В группе В, помимо сборных России и Чехии, также играют команды США, Канады и Германии.

Происшествия В ФБК заявили о задержании Навального В Фонд борьбы с коррупцией пришли силовики и выломали дверь организации, говорится в Twitter пресс-секретаря основателя ФБК Алексея Навального Киры Ярмыш.

Общество «Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков «Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.

Политика Новак пообещал достроить «Северный поток-2» Санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год, который 20 декабря подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Происшествия Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Здоровье Минздрав ДНР предупредил об угрозе дифтерии с Украины «В Донецкой Народной Республике возникла реальная угроза завоза и распространения дифтерийной инфекции в связи с регистрацией случаев заболевания дифтерией на Украине, в том числе приграничных Харьковской области и временно неподконтрольных ЛНР территорий», — сказано в сообщении.

Общество Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.

Происшествия Россиянину с переломом руки диагностировали беременность В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.