Экономика
КоммерсантъForbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание. Лидером списка стал Владимир Потанин, чье состояние увеличилось более чем на треть.
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Политика
Кремль выступил против вмешательства третьих стран в конфликт в Ливии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что вмешательство других государств в ливийский конфликт не способствует его разрешению.
Происшествия
Под Воронежем взорвали машину главы района
Экономика
Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке за счет ФНБ
Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
Хоккей
Сборная России стартует на МЧМ-2020 матчем с Чехией
Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января. В группе В, помимо сборных России и Чехии, также играют команды США, Канады и Германии.
Происшествия
В ФБК заявили о задержании Навального
В Фонд борьбы с коррупцией пришли силовики и выломали дверь организации, говорится в Twitter пресс-секретаря основателя ФБК Алексея Навального Киры Ярмыш.
Транспорт
С момента запуска МЦД воспользовались более 15 млн пассажиров
Более 15,5 миллионов пассажиров перевезли первые два маршрута Московских центральных диаметров с момента их запуска.
Происшествия
В московском метро пассажирка напала с ножом на женщину
На станции "Новокузнецкая" в московском метрополитене пассажирка нанесла удар ножом женщине, после совершенного она попыталась убежать.
Политика
Путин предложил вывести бизнес из-под статьи о преступных сообществах
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предполагающий вывод бизнес-структур из-под действия статьи 210 УК РФ о преступных сообществах.
Общество
«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков
«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
Политика
Новак пообещал достроить «Северный поток-2»
Санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год, который 20 декабря подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Транспорт
Первый пассажирский поезд из Петербурга прибыл в Севастополь
Пассажирский поезд "Таврия", следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь через Крымский мост, прибыл в пункт назначения.
Происшествия
Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании
Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Кино
Лучшее новогоднее фото с хэштегом #ТакБываетТольковТомске получит приз
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СКР и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей ряд руководителей МВД, СКР, а также ФСИН и МЧС.
Общество
Мнучин объяснил «исчезновение» $1,5 трлн наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил "исчезновение" полутора триллионов долларов наличными.
Здоровье
Минздрав ДНР предупредил об угрозе дифтерии с Украины
«В Донецкой Народной Республике возникла реальная угроза завоза и распространения дифтерийной инфекции в связи с регистрацией случаев заболевания дифтерией на Украине, в том числе приграничных Харьковской области и временно неподконтрольных ЛНР территорий», — сказано в сообщении.
Общество
Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета
На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
Происшествия
На Урале при игре с кошкой погибла школьница
В городе Качканар Свердловской области семилетняя девочка, увлекшись игрой с кошкой, упала с дивана и погибла.
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Хоккей
Александр Овечкин и Анастасия Шубская посетили ужин у Дональда Трампа
Александр Овечкин - известный хоккеист российского происхождения, играющий в НХЛ Америки, на днях получил приглашение посетить ужин самого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Общество
Синоптики не исключили снег в Москве на Новый год
В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается снег, который, скорее всего, не растает к новогодней ночи.
Происшествия
Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане
Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане, где супруги отдыхали. Об этом сообщил портал «Регион online» в четверг, 26 декабря.
Шоу-бизнес
Пелагея может развестись с хоккеистом Телегиным
Российская певица Пелагея, по данным СМИ, рассталась со своим мужем хоккеистом Иваном Телегиным.
Политика
Журналист с Украины предложил отстать от Крыма и Донбасса
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал Незалежную отстать от Крыма и Донбасса. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Общество
УФАС Курганской области уличила «ЮТэйр» в необоснованных тарифах
Пассажиры пожаловались на превышение цен в 6,2 раза по сравнению с другими перевозчиками УрФО Управление ФАС Курганской области по итогам анализа тарифов, установленных авиакомпанией "ЮТэйр" на рейсы Курган-Москва-Курган, выдала перевозчику предупреждение.
Гаджеты
Представлен Oppo Reno 3 с поддержкой 5G
Политика
Решения об освобождении малоимущих от части налогов нет, заявил Песков
Предметных разговоров или решений по поводу освобождения малоимущих россиян от части налогов не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Космос