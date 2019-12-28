Экономика

КоммерсантъКоммерсантъForbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание. Лидером списка стал Владимир Потанин, чье состояние увеличилось более чем на треть.
Читать в источнике
Комментировать401

Подробнее о событии

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

Коммерсантъ00:36

Forbes назвал пять самых разбогатевших за год российских миллиардеров

RT на русском03:01

Forbes составил список самых успешных российских олигархов 2019 года

URA.Ru02:46

Названы самые удачливые миллиардеры России по версии Forbes

Телеканал 360°01:54

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РИА Новости01:17

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РБК01:47

Forbes составил рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

ТАСС03:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Политика

Кремль выступил против вмешательства третьих стран в конфликт в Ливии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что вмешательство других государств в ливийский конфликт не способствует его разрешению.
Известия 05:38
Происшествия

Под Воронежем взорвали машину главы района

Известия 04:47
Экономика

Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке за счет ФНБ

Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
РБК 05:39
Хоккей

Сборная России стартует на МЧМ-2020 матчем с Чехией

Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января. В группе В, помимо сборных России и Чехии, также играют команды США, Канады и Германии.
REGNUM 05:26
Происшествия

В ФБК заявили о задержании Навального

В Фонд борьбы с коррупцией пришли силовики и выломали дверь организации, говорится в Twitter пресс-секретаря основателя ФБК Алексея Навального Киры Ярмыш.
РБК 04:48
Транспорт

С момента запуска МЦД воспользовались более 15 млн пассажиров

Более 15,5 миллионов пассажиров перевезли первые два маршрута Московских центральных диаметров с момента их запуска.
Комсомольская правда 05:44
Происшествия

В московском метро пассажирка напала с ножом на женщину

На станции "Новокузнецкая" в московском метрополитене пассажирка нанесла удар ножом женщине, после совершенного она попыталась убежать.
Газета.Ru 00:41
Политика

Путин предложил вывести бизнес из-под статьи о преступных сообществах

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предполагающий вывод бизнес-структур из-под действия статьи 210 УК РФ о преступных сообществах.
DP.RU 03:49
Общество

«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков

«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
BFM.ru 03:37
Политика

Новак пообещал достроить «Северный поток-2»

Санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год, который 20 декабря подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Труд 02:25
Транспорт

Первый пассажирский поезд из Петербурга прибыл в Севастополь

Пассажирский поезд "Таврия", следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь через Крымский мост, прибыл в пункт назначения.
Life.ru вчера в 01:26
Происшествия

Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании

Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:14
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Кино

Лучшее новогоднее фото с хэштегом #ТакБываетТольковТомске получит приз

Глас Народа 23 декабря в 03:39
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, СКР и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей ряд руководителей МВД, СКР, а также ФСИН и МЧС.
Ореанда-Новости вчера в 10:33
Общество

Мнучин объяснил «исчезновение» $1,5 трлн наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил "исчезновение" полутора триллионов долларов наличными.
Газета.Ru 04:48
Здоровье

Минздрав ДНР предупредил об угрозе дифтерии с Украины

«В Донецкой Народной Республике возникла реальная угроза завоза и распространения дифтерийной инфекции в связи с регистрацией случаев заболевания дифтерией на Украине, в том числе приграничных Харьковской области и временно неподконтрольных ЛНР территорий», — сказано в сообщении.
REGNUM вчера в 14:08
Общество

Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета

На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
REGNUM 04:13
Происшествия

На Урале при игре с кошкой погибла школьница

В городе Качканар Свердловской области семилетняя девочка, увлекшись игрой с кошкой, упала с дивана и погибла.
REGNUM вчера в 20:28
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:00
Кино

Дочь Скорсезе упаковала для него подарки бумагой с героями Marvel

News.ru 05:18
Хоккей

Александр Овечкин и Анастасия Шубская посетили ужин у Дональда Трампа

Александр Овечкин - известный хоккеист российского происхождения, играющий в НХЛ Америки, на днях получил приглашение посетить ужин самого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:40
Общество

Синоптики не исключили снег в Москве на Новый год

В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается снег, который, скорее всего, не растает к новогодней ночи.
РБК 03:10
Происшествия

Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане

Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане, где супруги отдыхали. Об этом сообщил портал «Регион online» в четверг, 26 декабря.
Известия вчера в 19:15
Шоу-бизнес

Пелагея может развестись с хоккеистом Телегиным

Российская певица Пелагея, по данным СМИ, рассталась со своим мужем хоккеистом Иваном Телегиным.
Народные новости вчера в 22:23
Политика

Журналист с Украины предложил отстать от Крыма и Донбасса

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал Незалежную отстать от Крыма и Донбасса. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Телеканал 360° 03:54
Общество

УФАС Курганской области уличила «ЮТэйр» в необоснованных тарифах

Пассажиры пожаловались на превышение цен в 6,2 раза по сравнению с другими перевозчиками УрФО Управление ФАС Курганской области по итогам анализа тарифов, установленных авиакомпанией "ЮТэйр" на рейсы Курган-Москва-Курган, выдала перевозчику предупреждение.
Правда УрФО 03:59
Гаджеты

Представлен Oppo Reno 3 с поддержкой 5G

The GEEK 04:44
Политика

Решения об освобождении малоимущих от части налогов нет, заявил Песков

Предметных разговоров или решений по поводу освобождения малоимущих россиян от части налогов не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Космос

200 изделий для космической отрасли выпущены в калужском Обнинске

REGNUM 24 декабря в 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное