Экономика

КоммерсантъКоммерсантъForbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание. Лидером списка стал Владимир Потанин, чье состояние увеличилось более чем на треть.
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Forbes составил рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

ТАСС03:32

Forbes назвал пять самых разбогатевших за год российских миллиардеров

RT на русском03:01

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РБК01:47

Названы самые удачливые миллиардеры России по версии Forbes

Телеканал 360°01:54

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РИА Новости01:17

Forbes составил список самых успешных российских олигархов 2019 года

URA.Ru02:46

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

Коммерсантъ00:36
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Происшествия

Под Воронежем взорвали автомобиль с главой района

Российская газета 03:56
Политика

В США начали разрабатывать тактику кибервойны против России

Киберкомандование Вооруженных сил США разрабатывает тактику ведения информационной войны против России. Об этом пишет The Washington Post.
Lenta.ru вчера в 19:52
Политика

Названы способы достроить «Северный поток-2» вопреки санкциям США

Швейцарская компания Allseas остановила работы по укладке газопровода после того, как стало известно, что санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год.
Lenta.ru вчера в 04:53
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru 03:46
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом

Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
Российская газета 01:56
Происшествия

На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу

Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:16
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
РИА Новости вчера в 15:48
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Общество

В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы

На железнодорожный вокзал Симферополя точно по расписанию в 8 часов 50 минут по московскому времени прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Москвы № 27.
Российская газета 01:30
Происшествия

Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение

RT на русском 03:19
Шоу-бизнес

Пугачева сорвала выступление Бузовой на «Голубом огоньке»

Звезда российской эстрады Алла Пугачева сорвала выступление певицы Ольги Бузовой в новогодней программе «Голубой огонек», попросив продюсера Игоря Крутого не пускать исполнительницу в эфир, сообщает издание «Актуальные Новости».
Слово и Дело 01:09
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»

Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" для Тихоокеанского флота спустили на воду на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи".
Газета.Ru 03:34
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали об опасности денежных купюр

Специалисты Роспотребнадзора предупредили о риске заражения вирусом гриппа через бумажные купюры, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сайт ведомства.
RT на русском 03:24
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском вчера в 08:16
Биатлон

Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Нева Спорт 03:50
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета вчера в 08:27
Общество

Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 трлн наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда исчезли $1,5 трлн наличными, которых, как утверждают журналисты, не могут досчитаться центробанки мира.
Известия 02:10
Общество

Новосибирцы смогут увидеть солнечное затмение

Вести Новосибирск 23 декабря в 20:19
Общество

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
Происшествия

В Москве у писателя-фантаста обнаружили склад оружия

Известия вчера в 15:26
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Газета.Ru вчера в 23:28
Хоккей

В Чехии стартует МЧМ-2020 по хоккею

В четверг, 26 декабря, в Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею 2020 года.
Что происходит 02:50
Политика

Путин уволил трёх генералов МВД

Президент Владимир Путин уволил ряд генералов различных силовых ведомств.
Профиль вчера в 12:18
Шоу-бизнес

Пелагея бросила супруга-спортсмена

Известная российская певица Пелагея рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным.
News.ru вчера в 12:52
Хоккей

Путин забросил более половины шайб в победном матче на Красной площади

РБК вчера в 16:47
Фигурное катание

В Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию

Внимание поклонников фигурного катания приковано к Красноярску. Сегодня там стартует чемпионат России.
Первый канал вчера в 23:05
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Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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