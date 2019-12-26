Экономика
КоммерсантъForbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание. Лидером списка стал Владимир Потанин, чье состояние увеличилось более чем на треть.
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Общество
Путин пожаловался Тимченко на недостаток сна
Президент России Владимир Путин в перерыве хоккейного матча, который прошел накануне на Красной площади, пожаловался миллиардеру Генадию Тимченко, что ему в последнее время не удается выспаться.
Общество
С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппу
По словам Лукьянова, Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбата».
Политика
Новак анонсировал дату заключения транзитного договора с Украиной
Киев настаивал на 10-летнем контракте и как можно большем объеме прокачки газа, а Москва предлагала договор сроком от года до трех и транзит 25 – 35 млрд куб. м. В итоге 20 декабря стороны подписали протокол о транзите, который предусматривает пятилетнее соглашение и прокачку 65 млрд куб. м газа через территорию Украины в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 год.
Армия и оружие
В Петербурге на воду спустят подлодку «Волхов»
Сегодня на "Адмиралтейских верфях" спустят на воду вторую дизель-электрическую подводную лодку "Волхов".
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Общество
Китай давит мир интеллектом
Давно подмечено и сказано, что в Китае перестали мерить успех одними лишь цифрами годового прироста ВВП.
Общество
Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр
В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
Футбол
Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой
Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
Авто
АвтоВАЗ поднимет цены на все автомобили Lada
С 1 января 2020 года рекомендованные розничные цены на все модели Lada в России вырастут в среднем на 2%. О планах производителя рассказали дилеры марки, пишет газета «Ведомости».
Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Происшествия
Два человека погибли при провале «КамАЗа» под лед в Якутии
Мужчина и женщина погибли в результате провала "КамАЗа" под лед на реке Лена в Якутии 25 декабря.
Гаджеты
Конкурент Redmi K30 не стал «глотком свежего воздуха»
Ранее сообщалось, что на фоне огромного количества одинаковых внешне смартфонов Realme X50 5G будет настоящим «глотком свежего воздуха», однако официальное изображение говорит об обратном.
Общество
Кейт Миддлтон поздравила фанатов с Рождеством, показав семейное фото
Кейт Миддлтон поздравила фанатов с Рождеством, показав семейное фото Герцогиня Кембриджская растрогала публику.
Экономика
Покупатели не хотят брать самолеты SSJ100 без гарантий «Ростеха»
Старт поставок затянулся потому, что госкорпорация «Ростех» долго согласовывала гарантию остаточной стоимости самолетов, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК и к группе «Аэрофлот», и три человека, близких к лизинговым компаниям госбанков.
Гаджеты
В продажу поступили умные часы Xiaomi Youpin за $17
Хоккей
Стали известны полные составы команд на Матч звезд КХЛ
КХЛ на официальном сайте опубликовала полные составы команд на Матч звезд КХЛ, который пройдет в Москве 18 и 19 января.
Авто
Легендарный седан Toyota Mark II уходит в историю
Как сообщает издание «Drom», 23 декабря на предприятии Toyota Motomachi был выпущен последний седан Toyota Mark X, который является преемником модели Mark II.
Хоккей
В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею
Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.
Происшествия
Жертвы изнасилований в самолетах обвинили авиакомпанию в бездействии
Две женщины подали иск к американской авиакомпании Frontier Airlines, утверждая, что подверглись сексуальному насилию во время перелета, и обвинив перевозчика в бездействии.
Происшествия
Российский курсант задержал в метро женщину с ножом
Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Экономика
Мобильный интернет в России подешевел в два раза
Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России за 2019 год снизилась на 48% и составила 37,3 рубля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Футбол
Минспорт утвердил программу подготовки к проведению в России Евро-2020
Министерство спорта утвердило программу подготовки к проведению в России чемпионата Европы по футболу в следующем году.
Общество
Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение
Частичное солнечное затмение смогут наблюдать утром в четверг жители Екатеринбурга, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.
Политика
В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
Происшествия
В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру
В Приморье мальчик застрелил свою 4-летнюю сестру из охотничьего ружья.
Происшествия
На Урале при игре с кошкой погибла школьница
Происшествия
Дело возбудили против школьника, напавшего на учительницу с молотком
Уголовное дело возбудили против школьника, напавшего с молотком на учительницу в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.