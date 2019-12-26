Экономика

КоммерсантъКоммерсантъForbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание. Лидером списка стал Владимир Потанин, чье состояние увеличилось более чем на треть.
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Forbes составил рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

ТАСС03:32

Forbes назвал пять самых разбогатевших за год российских миллиардеров

RT на русском03:01

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РБК01:47

Названы самые удачливые миллиардеры России по версии Forbes

Телеканал 360°01:54

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РИА Новости01:17

Forbes составил список самых успешных российских олигархов 2019 года

URA.Ru02:46

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

Коммерсантъ00:36
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Происшествия

В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы района

В Воронежской области неизвестные взорвали автомобиль главы Рамонского муниципального района Николая Фролова.
Газета.Ru 03:37
Политика

WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России

США работают над тактикой информационной войны, которая может быть использована для противодействия возможному вмешательству России в выборы 2020 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников.
Интерфакс вчера в 19:50
Происшествия

К журналистке пришли с обыском и увезли ее в неизвестном направлении

Утром 26 декабря к специальной корреспондентке «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) пришли с обыском сотрудники Следственного комитета Краснодарского края при поддержке СОБРа.
Lenta.ru 03:19
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество

В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы

Сотни симферопольцев с флажками России пришли на вокзал вовсе не для того, что встретить кого-то конкретно из пассажиров поезда, а просто стать свидетелями этого исторического события - восстановления железнодорожного сообщения столицы Крыма с материком и первого в истории прибытия в Крым двухэтажного пассажирского состава.
Российская газета 01:30
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом

Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
Российская газета 01:56
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
РИА Новости вчера в 15:48
Политика

Экс-глава МИД Австрии рассказала о приглашении Путина на свадьбу

Расчета при приглашении президента РФ Владимира Путина на свадьбу не было, его спонтанный приезд сделал праздник веселым, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
РИА Новости 03:17
Общество

Россияне смогут регистрировать новые автомобили в салонах

У россиян появится возможность регистрировать новые автомобили в автосалонах - без посещения ГИБДД.
Российская газета 02:02
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Шоу-бизнес

Пугачева сорвала выступление Бузовой на «Голубом огоньке»

Звезда российской эстрады Алла Пугачева сорвала выступление певицы Ольги Бузовой в новогодней программе «Голубой огонек», попросив продюсера Игоря Крутого не пускать исполнительницу в эфир, сообщает издание «Актуальные Новости».
Слово и Дело 01:09
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском вчера в 08:16
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Общество

Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 трлн наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда исчезли $1,5 трлн наличными, которых, как утверждают журналисты, не могут досчитаться центробанки мира.
Известия 02:10
Происшествия

Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение

RT на русском 03:19
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета вчера в 08:27
Общество

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
Биатлон

Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Pravda.Ru 03:42
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу

Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:16
Хоккей

Путин сыграл в предновогоднем хоккейном матче на Красной площади

iReactor 02:06
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском 24 декабря в 16:26
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»

Подводная лодка проекта 636.3 торжественно спущена на воду в Петербурге, на "Адмиралтейских верфях".
Российская газета 03:25
Хоккей

В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.
Вести.Ru вчера в 19:53
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали об опасности денежных купюр

Специалисты Роспотребнадзора предупредили о риске заражения вирусом гриппа через бумажные купюры, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сайт ведомства.
RT на русском 03:24
Фигурное катание

В Красноярске стартует Чемпионат России по фигурному катанию

Вечерним рейсом в Красноярск прилетели спортсмены на Чемпионат России по фигурному катанию.
ТВК вчера в 09:22
Общество

Детей Кейт Миддлтон впервые допустили на «взрослое» мероприятие

Хотя оба обожают пошалить, во время похода в церковь юные принц и принцесса были серьёзны – видимо, осознавали ответственность момента и очень гордились оказанной им честью.
7Дней.ру вчера в 12:30
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
RT на русском вчера в 09:56
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Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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