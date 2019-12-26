Экономика
ДождьForbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Журнал Forbes составил список российских миллиардеров, которые больше всего разбогатели в 2019 году. В первой тройке — Владимир Потанин, Леонид Михельсон и Вагит Алекперов. Лидером списка стал бизнесмен Владимир Потанин, который владеет более 30% акций «Норильского никеля».
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с чего всё началось
Издание Forbes составило рейтинг наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров, и эта пятерка «самых удачливых» за 12 месяцев прибавила к своим состояниям $27 млрд.Росбалт26 декабря в 03:11
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Биосигнатурными газами, или биомаркерами, называют вещества, чье присутствие в атмосфере указывает на наличие на планете органической жизни или существование такой жизни в прошлом.
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Матч 20-го тура АПЛ «Арсенал» - «Челси» пройдет 29-го декабря на арене «Эмирейтс» в Лондоне.
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Германия отклонила просьбу Украины о предоставлении военной помощи.
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В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
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Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
Происшествия
Число жертв теракта в Сомали превысило 90
Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции.
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В Сети показали, какой может быть новая Lada Niva
Каким может получиться обновленный внедорожник под новым для себя брендом LADA, показали дизайнеры «Колёса.ру».