с чего всё началось

Журнал Forbes составил список российских миллиардеров, которые больше всего разбогатели в 2019 году. В первой тройке — Владимир Потанин, Леонид Михельсон и Вагит Алекперов. Лидером списка стал бизнесмен Владимир Потанин, который владеет более 30% акций «Норильского никеля».

Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

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