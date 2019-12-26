Экономика

ДождьДождьForbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Журнал Forbes составил список российских миллиардеров, которые больше всего разбогатели в 2019 году. В первой тройке — Владимир Потанин, Леонид Михельсон и Вагит Алекперов. Лидером списка стал бизнесмен Владимир Потанин, который владеет более 30% акций «Норильского никеля».
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Издание Forbes
 составило рейтинг наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров, и эта пятерка «самых удачливых» за 12 месяцев прибавила к своим состояниям $27 млрд.
Росбалт26 декабря в 03:11

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Самым успешным российским бизнесменом десятилетия стал Леонид Михельсон

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Озолоченная десятка: самые успешные российские миллиардеры 2010-х

Forbes26 декабря в 23:21
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 19:45, Ашберн
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Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

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Комсомольская правда вчера в 12:07
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Газета.Ru 19:35
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Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания

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Умерла актриса из фильма «Лолита» Сью Лайон

Актриса стала известной благодаря роли Лолиты в одноименном фильме Стэнли Кубрика. За нее она получила премию "Золотой глобус".
РИА Новости 02:33
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В МИД России объяснили каким будет назначение нового, 42-го департамента внешнеполитического ведомства.
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«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа

Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
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Кино

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Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.
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Новым тренером «Монако» назначен испанец Морено

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Вести.Ru 16:11
Космос

Фосфин в атмосферах планет указывает на наличие анаэробной жизни

Биосигнатурными газами, или биомаркерами, называют вещества, чье присутствие в атмосфере указывает на наличие на планете органической жизни или существование такой жизни в прошлом.
Полит.ру вчера в 03:30
Футбол

«Челси» одолеет «Арсенал» в лондонском дерби

Матч 20-го тура АПЛ «Арсенал» - «Челси» пройдет 29-го декабря на арене «Эмирейтс» в Лондоне.
ODDS.ru вчера в 02:02
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Украина попросила военную помощь у Германии и получила отказ

Германия отклонила просьбу Украины о предоставлении военной помощи.
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В Челябинской области три пенсионерки идут под суд за производство нелегального алкоголя.
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Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta

В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
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Правительство РФ одобрило штраф за неоплату проезда по платной дороге

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У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
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Мадуро объявил главу Колумбии врагом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его колумбийский коллега Иван Дуке является национальным врагом, поскольку Богота стоит за всеми попытками дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.
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Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу

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Наташа Королева не собирается венчаться с Сергеем Глушко

Наташа Королева рассказала, появилось ли у неё желание венчаться с Сергеем Глушко.
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Пётр Чернышёв вывел на лёд годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк

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Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
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Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
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Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%.
РБК вчера в 20:51
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Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
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Происшествия

Число жертв теракта в Сомали превысило 90

Погибли более 90 человек, в том числе четыре инженера из Турции.
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Каким может получиться обновленный внедорожник под новым для себя брендом LADA, показали дизайнеры «Колёса.ру».
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