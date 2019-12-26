Экономика
ДождьForbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Журнал Forbes составил список российских миллиардеров, которые больше всего разбогатели в 2019 году. В первой тройке — Владимир Потанин, Леонид Михельсон и Вагит Алекперов. Лидером списка стал бизнесмен Владимир Потанин, который владеет более 30% акций «Норильского никеля».
Читать в источнике
Оценить1319
с чего всё началось
Издание Forbes составило рейтинг наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров, и эта пятерка «самых удачливых» за 12 месяцев прибавила к своим состояниям $27 млрд.Росбалт26 декабря в 03:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:50, Ашберн
Происшествия
В Тольятти во время выступления упал канатоходец
Армия и оружие
США усилили военную активность у Чукотки
Соединённые Штаты усилили свою военную активность у берегов Чукотки, проводя учения и наращивая состав группировок, сообщил глава штаба Объединённого командования Вооружёнными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко.
Наука
Стало известно, как распространяется вирус птичьего гриппа
Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Наука
Прерывистое голодание может стать частью здорового образа жизни
Исследования проведенные на животных показали, что прерывистое голодание приводит к следующим позитивным сдвигам в организме, перечисляют авторы: улучшается регуляции глюкозы, уходит брюшной жир, снижается артериальное давление и частота сердечных сокращений, улучшается память и двигательные функции.
Авто
В России назвали самые популярные кроссоверы стоимостью 4-5 млн рублей
В России самым популярным кроссовером со средневзвешенной ценой от 4 до 5 млн руб. стал Volkswagen Touareg.
Происшествия
Гимнастка сорвалась во владивостокском цирке вниз головой
Происшествия
На военном параде в Йемене прогремел взрыв. Есть погибшие
Как минимум семь человек погибли при взрыве, который прогремел во время военного парада в Йемене.
Единоборства
Федор Емельяненко получил травму в победном бою с Джексоном
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко, победивший 29 декабря в Японии американца Куинтона Джексона на турнире Bellator, получил травму.
Шоу-бизнес
«Мерзко смотреть»: поступок дочери Тимати вызвал отвращение
Недавний поступок пятилетней девочки вызвал неприятные чувства у поклонников.
Фигурное катание
Тутберидзе прервала пресс-конференцию Щербаковой, Трусовой и Косторной
Общество
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подтвердила, что живет вместе с Давидом Манукяном
Бузова намекнула, что в том числе и в связи с новым романом ей пришлось отвергнуть всех мужчин участников шоу «План Б». Ранее эксперт по жестам рассказал о связи Ольги Бузовой и Давида Манукяна.
Экономика
В Татарстане увеличатся пособия за рождение первенцев
В следующем году пособие на рождение первенца смогут получить до 80% семей, доход которых не превышает 60,5 тыс. рублей в месяц.
Здоровье
Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
Общество
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Политика
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о соглашениях с Россией
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил слова главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева о том, что тексты соглашений между Москвой и Киевом не были согласованы.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Шоу-бизнес
В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной
В Сети обратили внимание на оптическую иллюзию на одной из фотографий, выложенных певицей Полиной Гагариной в инстаграме.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»
Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.
Биатлон
Мухамедзянов выиграл спринт на «Ижевской винтовке», Слепов — второй
Футбол
Карпин: «„Ростов“ не ставит цель выиграть турнир в Катаре»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что клуб не ставит перед тобой цели выиграть турнир в Катаре, который пройдёт в начале февраля.
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Политика
Россия и Украина продолжают переговоры по транзиту газа в Вене
20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа сроком на пять лет и об урегулировании взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Общество
В Москве началось прощание с Волчек
В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Политика
Санкции США против «Турецкого потока» не повлияют на сроки его запуска - Ищенко
На прошлой неделе президент США подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает введение санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».