Экономика

ИзвестияИзвестияForbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Редакция журнала Forbes Russia представила рейтинг пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров. Список опубликован на сайте издания в четверг, 26 декабря. Лидирующее место занял генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин.
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Названы самые удачливые миллиардеры России по версии Forbes

Телеканал 360°01:54

Forbes назвал пять самых разбогатевших за год российских миллиардеров

RT на русском03:01

Forbes составил список самых успешных российских олигархов 2019 года

URA.Ru02:46

Forbes составил рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

ТАСС03:32

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РИА Новости01:17

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

РБК01:47

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

Коммерсантъ00:36
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Происшествия

Под Воронежем взорвали машину главы района

Известия 04:47
Общество

Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета

На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
REGNUM 04:13
Общество

Роструд объяснил порядок выплаты зарплаты в новогодние праздники

Руководитель Роструда Иван Шкловец рассказал, как будет оплачиваться труд в продолжительные новогодние выходные.
News.ru 24 декабря в 22:26
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
RT на русском вчера в 23:33
Происшествия

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обысками и задержали основателя ФБК Алексея Навального.
Интерфакс 04:49
Политика

«Обиделся на пиццу»: украинский политолог сбежал из студии «России 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 02:07
Экономика

Сбербанк запустил программу лояльности для активных путешественников

В Сбербанке сообщили о выпуске новых дебетовых карт с особой программой лояльности — «Сберкарт тревел».
Компания 04:44
Происшествия

Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение

Задержанному по подозрению в насилии над ребёнком многодетному отцу Андрею Бовту предъявлено обвинение по четырём статьям УК России, сообщили в пресс-службе СУ СК по Ленинградской области.
RT на русском 03:19
Политика

Песков заявил об отсутствии решений по отмене НДФЛ для малоимущих

Ранее 26 декабря СМИ сообщили, что власти обсуждают отмену НДФЛ для малоимущих, у которых доходы около 10 тыс. рублей.
Известия 05:25
Политика

Песков прокомментировал идею «нормандского формата» с Грузией

«Нормандский формат» уникален, с Тбилиси структура проблем иная, заявил 26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с РФ в аналогичном «нормандскому формату» режиме.
Известия 05:05
Происшествия

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:18
Происшествия

В Москве напали на подполковника Росгвардии

Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Коммерсантъ 04:29
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко пожаловалась на трудности второй беременности

Бывшая ростовская модель, а ныне супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко ждёт второго ребёнка от Дмитрия.
Bimru.ru вчера в 06:08
Общество

Алтайские власти прокомментировали фигуру, выложенную детьми в лагере

РИА Новости 04:08
Кино

Россиянам впервые покажут «Иронию судьбы» в новом формате

Телеканал "Россия" покажет отреставрированную версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром !".
Pressa40 вчера в 05:36
Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля, курс доллара - на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 04:51
Энергетика

Россия заработала на сделке ОПЕК+ 6,2 трлн рублей

За три года сделка ОПЕК+, в рамках которой 24 ведущих производителя нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию, сокращают добычу, принесла российскому бюджету дополнительно 6,2 трлн руб. доходов, подсчитало Минэнерго.
Век 03:55
Хоккей

В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.
Вести.Ru вчера в 19:53
Общество

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Первый поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:52
Происшествия

«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков

«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
BFM.ru 03:37
Общество

Россия нашла корабли для помощи в строительстве «Северного потока-2»

Россия нашла корабли для помощи в завершении строительства «Северного потока-2».
Актуальные Новости вчера в 09:50
Хоккей

Путин сыграл в хоккей на Красной площади в матче Ночной хоккейной лиги

НТВ вчера в 14:45
Происшествия

В Приморье ребенок случайно застрелил свою четырехлетнюю сестру

В Дальнереченске мальчик случайно застрелил свою четырехлетнюю сестру, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.
Российская газета 01:56
Политика

Миллер подтвердил готовность к поставкам газа через «Турецкий поток»

Поставки газа через новый экспортный трубопровод «Турецкий поток» начнутся уже через несколько дней.
Известия 04:20
Футбол

Юрий Газзаев покинул пост главного тренера «Енисея»

Юрий Газзаев подтвердил информацию о своём уходе с поста главного тренера красноярского «Енисея».
Чемпионат 05:02
Кино

Вышел тизер фильма «Огонь» с Константином Хабенским

Профиль вчера в 15:44
Политика

Лавров назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе

Надежда на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе остается, однако этого можно достичь только через прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском.
Известия 02:03
Политика

Кремль прокомментировал слова Эрдогана о «ЧВК Вагнера» в Ливии

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ему известно, что в Ливии находятся 2 тыс. бойцов «ЧВК Вагнера».
Коммерсантъ 05:04
Политика

Москва готовит зеркальный ответ Лондону из-за нападок на журналистов

Россия отреагирует на действия Великобритании против российских журналистов симметричными мерами.
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Происшествия

На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу

Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:16
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