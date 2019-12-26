Экономика
ИзвестияForbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Редакция журнала Forbes Russia представила рейтинг пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров. Список опубликован на сайте издания в четверг, 26 декабря. Лидирующее место занял генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин.
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Происшествия
Под Воронежем взорвали машину главы района
Общество
Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета
На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
Общество
Роструд объяснил порядок выплаты зарплаты в новогодние праздники
Руководитель Роструда Иван Шкловец рассказал, как будет оплачиваться труд в продолжительные новогодние выходные.
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
Происшествия
В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обысками и задержали основателя ФБК Алексея Навального.
Политика
«Обиделся на пиццу»: украинский политолог сбежал из студии «России 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Экономика
Сбербанк запустил программу лояльности для активных путешественников
В Сбербанке сообщили о выпуске новых дебетовых карт с особой программой лояльности — «Сберкарт тревел».
Происшествия
Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение
Задержанному по подозрению в насилии над ребёнком многодетному отцу Андрею Бовту предъявлено обвинение по четырём статьям УК России, сообщили в пресс-службе СУ СК по Ленинградской области.
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по отмене НДФЛ для малоимущих
Ранее 26 декабря СМИ сообщили, что власти обсуждают отмену НДФЛ для малоимущих, у которых доходы около 10 тыс. рублей.
Политика
Песков прокомментировал идею «нормандского формата» с Грузией
«Нормандский формат» уникален, с Тбилиси структура проблем иная, заявил 26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с РФ в аналогичном «нормандскому формату» режиме.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
Происшествия
В Москве напали на подполковника Росгвардии
Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко пожаловалась на трудности второй беременности
Бывшая ростовская модель, а ныне супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко ждёт второго ребёнка от Дмитрия.
Кино
Россиянам впервые покажут «Иронию судьбы» в новом формате
Телеканал "Россия" покажет отреставрированную версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром !".
Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля, курс доллара - на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля, следует из данных Банка России.
Энергетика
Россия заработала на сделке ОПЕК+ 6,2 трлн рублей
За три года сделка ОПЕК+, в рамках которой 24 ведущих производителя нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию, сокращают добычу, принесла российскому бюджету дополнительно 6,2 трлн руб. доходов, подсчитало Минэнерго.
Хоккей
В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею
Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.
Общество
Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь
Первый поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков
«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
Общество
Россия нашла корабли для помощи в строительстве «Северного потока-2»
Россия нашла корабли для помощи в завершении строительства «Северного потока-2».
Происшествия
В Приморье ребенок случайно застрелил свою четырехлетнюю сестру
В Дальнереченске мальчик случайно застрелил свою четырехлетнюю сестру, сообщает следственное управление СК РФ по Приморскому краю.
Политика
Миллер подтвердил готовность к поставкам газа через «Турецкий поток»
Поставки газа через новый экспортный трубопровод «Турецкий поток» начнутся уже через несколько дней.
Футбол
Юрий Газзаев покинул пост главного тренера «Енисея»
Юрий Газзаев подтвердил информацию о своём уходе с поста главного тренера красноярского «Енисея».
Кино
Вышел тизер фильма «Огонь» с Константином Хабенским
Политика
Лавров назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе
Надежда на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе остается, однако этого можно достичь только через прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском.
Политика
Кремль прокомментировал слова Эрдогана о «ЧВК Вагнера» в Ливии
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ему известно, что в Ливии находятся 2 тыс. бойцов «ЧВК Вагнера».
Политика
Москва готовит зеркальный ответ Лондону из-за нападок на журналистов
Россия отреагирует на действия Великобритании против российских журналистов симметричными мерами.
Происшествия
На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу
Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.