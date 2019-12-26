Редакция журнала Forbes Russia представила рейтинг пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров. Список опубликован на сайте издания в четверг, 26 декабря. Лидирующее место занял генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин.

Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

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