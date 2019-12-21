Экономика
Lenta.ruForbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания. Самым успешным бизнесменом в уходящем году стал владелец Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно.
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Футбол
«Ливерпуль» будет отыгрываться
Общество
Врачи рассказали об опасном количестве красной икры на Новый год
Человеческому организму сложно усваивать красную икру в большом количестве, поэтому за новогодним столом россиянам следует съесть не более двух-трех канапе с этим деликатесом.
Экономика
В госбюджете Украины закончились деньги
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Минфин США разъяснил детали санкций против российских газопроводов
Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
Политика
WP: Белый дом отказался срочно выделять помощь Украине
Белый дом потребовал убрать из оборонного бюджета США на 2020 финансовый год формулировку, предполагающую немедленное выделение военной помощи Киеву.
Общество
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе
Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Авто
Столичная полиция перечислила самые популярные у угонщиков машины
В столичном главке Министерства внутренних дел рассказали, автомобили каких марок чаще всего угоняют в Москве.
Футбол
Сёмин ответил Губерниеву по поводу получения награды «Серебряная лань»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил комментатору Дмитрию Губерниеву, который выразил несогласие с тем, что наставник железнодорожников стал лауреатом премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер».
Происшествия
В США женщина сбила девочку из-за нелюбви к мексиканцам
42-летняя американка находилась за рулем грузовика, когда увидела 14-летнюю девочку, внешне похожую на мексиканку.
Общество
Стали известны детали нового контракта на транзит газа: события ночи
Москва и Киев готовятся подписать пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины.
Политика
Трамп потребовал начать процесс по импичменту в Сенате немедленно
Президент США Дональд Трамп потребовал начать процесс по своему импичменту в Сенате немедленно.
Экономика
Минстрой в 2019 году планирует освоить бюджет нацпроектов на 93-94%
Освоение бюджета по национальным проектам должно составить 93-94% по итогам 2019 года, сообщил в ходе коллегии Минстроя министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Происшествия
В Тулуне три человека погибли при обвале траншеи
Общество
В Колумбии запретили сервис такси Uber
Решение остановить работу сервиса Uber в Колумбии приняло Управление промышленности и торговли правительства (SIC), заняв сторону местного оператора такси Cotech.
Армия и оружие
Трамп объявил о создании Космических войск США
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Гаджеты
Наглядно: разница между 90-герцовым и обычным дисплеями смартфонов
Относительно экранов смартфонов с повышенной кадровой частотой ходят разные мнения: кто-то считает их необходимостью, кто-то – пустой тратой заряда аккумулятора.
Происшествия
Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
Здоровье
Лео Бокерия рассказал об опасностях для профессиональных спортсменов
Сердечная мышца у профессиональных спортсменов, подверженных большим нагрузкам, изнашивается быстрее, чем у обычных людей, заявил кардиохирург Лео Бокерия.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Кино
Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году
Наука
В Израиле найдена древнейшая дамба для защиты от подъема уровня моря
В Израиле международная группа учёных обнаружила обломки дамбы, построенной семь тысяч лет назад.
Музыка
Подопечная Шнурова провалилась на шоу «Голос» с песней «Сплина»
Выступление Рагды Ханиевой на шоу «Голос» вызвало негодование у пользователей сети. Видео было опубликовано 20 декабря на Youtube.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала грудь в кружевном белье
Анфиса Чехова продемонстрировала подписчикам свою грудь в кружевном белье.