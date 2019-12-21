Экономика

Lenta.ruLenta.ruForbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания. Самым успешным бизнесменом в уходящем году стал владелец Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

ТАСС22:26

Forbes назвал самых удачливых миллиардеров года

News.ru22:49

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Известия14:13

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

Коммерсантъ16:35

Forbes назвал главных миллиардеров-неудачников в 2019 году. В список попал богатейший человек в мире

Фонтанка.Ру16:29

Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

РБК15:33

Forbes составил список «лидеров» и «лузеров» среди миллиардеров по итогам года

Life.ru16:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» будет отыгрываться

Sportbox.RU 18:38
Общество

Врачи рассказали об опасном количестве красной икры на Новый год

Человеческому организму сложно усваивать красную икру в большом количестве, поэтому за новогодним столом россиянам следует съесть не более двух-трех канапе с этим деликатесом.
URA.Ru 21:24
Экономика

В госбюджете Украины закончились деньги

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министерству финансов остановить расходы по ряду незащищенных статей государственного бюджета.
Expert.ru вчера в 05:03
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 06:03
Политика

Минфин США разъяснил детали санкций против российских газопроводов

Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
РИА Новости 22:14
Политика

WP: Белый дом отказался срочно выделять помощь Украине

Белый дом потребовал убрать из оборонного бюджета США на 2020 финансовый год формулировку, предполагающую немедленное выделение военной помощи Киеву.
RT на русском 22:06
Общество

Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе

Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Российская газета 00:21
Авто

Столичная полиция перечислила самые популярные у угонщиков машины

В столичном главке Министерства внутренних дел рассказали, автомобили каких марок чаще всего угоняют в Москве.
Вечерняя Москва вчера в 20:32
Футбол

Сёмин ответил Губерниеву по поводу получения награды «Серебряная лань»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил комментатору Дмитрию Губерниеву, который выразил несогласие с тем, что наставник железнодорожников стал лауреатом премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер».
RT на русском 15:52
Происшествия

В США женщина сбила девочку из-за нелюбви к мексиканцам

42-летняя американка находилась за рулем грузовика, когда увидела 14-летнюю девочку, внешне похожую на мексиканку.
Российская газета 23:17
Общество

Стали известны детали нового контракта на транзит газа: события ночи

Москва и Киев готовятся подписать пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины.
Евразия Daily 22:45
Политика

Трамп потребовал начать процесс по импичменту в Сенате немедленно

Президент США Дональд Трамп потребовал начать процесс по своему импичменту в Сенате немедленно.
ФАН вчера в 21:21
Экономика

Минстрой в 2019 году планирует освоить бюджет нацпроектов на 93-94%

Освоение бюджета по национальным проектам должно составить 93-94% по итогам 2019 года, сообщил в ходе коллегии Минстроя министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.
РИА Новости вчера в 10:00
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 12:01
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Происшествия

В Тулуне три человека погибли при обвале траншеи

RT на русском 21:46
Общество

В Колумбии запретили сервис такси Uber

Решение остановить работу сервиса Uber в Колумбии приняло Управление промышленности и торговли правительства (SIC), заняв сторону местного оператора такси Cotech.
REGNUM 22:38
Армия и оружие

Трамп объявил о создании Космических войск США

РИА Новости 20:07
Общество

Роскачество назвало лучшие игристые вина

REGNUM 00:33
Гаджеты

Наглядно: разница между 90-герцовым и обычным дисплеями смартфонов

Относительно экранов смартфонов с повышенной кадровой частотой ходят разные мнения: кто-то считает их необходимостью, кто-то – пустой тратой заряда аккумулятора.
iXBT.com 22:36
Политика

Путин показал лидерам стран СНГ архивы о начале Второй мировой войны

РЕН ТВ 09:39
Происшествия

Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне

Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
РИА Новости 12:10
Здоровье

Лео Бокерия рассказал об опасностях для профессиональных спортсменов

Сердечная мышца у профессиональных спортсменов, подверженных большим нагрузкам, изнашивается быстрее, чем у обычных людей, заявил кардиохирург Лео Бокерия.
News.ru 09:51
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Кино

Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году

Ревизор.ру 05:47
Наука

В Израиле найдена древнейшая дамба для защиты от подъема уровня моря

В Израиле международная группа учёных обнаружила обломки дамбы, построенной семь тысяч лет назад.
Общественное телевидение России 01:57
Музыка

Подопечная Шнурова провалилась на шоу «Голос» с песней «Сплина»

Выступление Рагды Ханиевой на шоу «Голос» вызвало негодование у пользователей сети. Видео было опубликовано 20 декабря на Youtube.
Красная весна 23:07
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 13:30
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала грудь в кружевном белье

Анфиса Чехова продемонстрировала подписчикам свою грудь в кружевном белье.
Дни24 23:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бернар Арно
Французский бизнесмен
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 81 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное