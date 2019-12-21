Экономика

Lenta.ruLenta.ruForbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания. Самым успешным бизнесменом в уходящем году стал владелец Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно.
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Forbes назвал главных миллиардеров-неудачников в 2019 году. В список попал богатейший человек в мире

Фонтанка.Рувчера в 16:29

Forbes назвал самых удачливых миллиардеров года

News.ruвчера в 22:49

Forbes составил список «лидеров» и «лузеров» среди миллиардеров по итогам года

Life.ruвчера в 16:36

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

Коммерсантъвчера в 16:35

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

ТАССвчера в 22:26

Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

РБКвчера в 15:33

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Известиявчера в 14:13
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Происшествия

В Тулуне возбудили уголовное дело после гибели трех человек при обвале

РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия

Посетителя бара в Екатеринбурге задержали за стрельбу в официанта

Полицейские в Екатеринбурге задержали посетителя бара "Огонек", который подозревается в том, что дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
ТАСС 00:20
Политика

Трамп подписал законы о финансировании правительства в $1,4 трлн

Президент США Дональд Трамп подписал два пакета законопроектов о финансировании работы федерального правительства на 2020 год.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия

Умер второй раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке

Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 10:30
Музыка

Подопечная Шнурова провалилась на шоу «Голос» с песней «Сплина»

Видео было опубликовано 20 декабря на Youtube. Певица исполняла песню «Выхода нет» группы «Сплин». Слушателям не понравилось многое.
Красная весна вчера в 23:07
Биатлон

Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Российская биатлонистка Светлана Миронова стала четвертой в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси.
Газета.Ru вчера в 09:45
Политика

Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Газета.Ru вчера в 22:33
Армия и оружие

Пентагон: Турцию надо держать ближе к НАТО

Турцию надо держать ближе к НАТО, сообщил 20 декабря журналистам американский министр обороны Марк Эспер.
REGNUM вчера в 12:22
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» с двумя очками Овечкина

Голы в составе победителей на счету российского капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина (19-я минута), также записавшего на свой счет в матче одну результативную передачу, оформившего в матче дубль Никласа Бэкстрёма (20-я, 40-я), Джона Карлсона (41-я), Йонаса Зигенхалера (47-ч) и Рихарда Паника (56-ч).
REGNUM вчера в 23:15
Общество

Диетолог рассказала об опасном количестве икры на Новый год

Диетолог Маргарита Королева заявила, что организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве.
Известия вчера в 20:49
Футбол

Артета стал новым главным тренером «Арсенала»

Пресс-служба «Арсенала» объявила о назначении Микеля Артеты на пост главного тренера команды.
Soccer.ru вчера в 09:20
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском вчера в 01:16
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Политика

Путин ответил на вопрос о компаниях дочерей

Реальное время 19 декабря в 08:33
Политика

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru вчера в 14:46
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах ухода из «Витесса»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал о том, почему принял решение уйти из «Витесса».
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru вчера в 05:35
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

«Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB.
Коммерсантъ 19 декабря в 22:45
Происшествия

Школьницы из Архангельска убили подругу ради забавы

Газета.Ru вчера в 13:31
Авто

Chery Tiggo 7 получил новую топовую версию

Китайская компания Chery начала продажи кроссовера Chery Tiggo 7 в новой топовой комплектации Elite Plus.
Автоновости дня 19 декабря в 08:52
Технологии

Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна

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Армия и оружие

Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Ruposters.ru вчера в 08:58
Шоу-бизнес

Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви

Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Вокруг ТВ 19 декабря в 05:41
Политика

Парламент Британии поддержал законопроект о Brexit во втором чтении

Проект предполагает выход Великобритании из Евросоюза 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.
Говорит Москва вчера в 09:42
Политика

Путин заявил о невыполнении РФ и Белоруссией пунктов Союзного договора

REGNUM вчера в 06:04
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В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»

На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Экономика сегодня 19 декабря в 01:37
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК 19 декабря в 22:22
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
РИА Новости вчера в 21:24
Происшествия

Три человека погибли в ДТП во Владимирской области

"Три человека погибли в ДТП, которое произошло около 6 часов утра в субботу на 23-м километре автодороги Сенинские Дворики - Ковров - Шуя в Ковровском районе", - сообщила представитель пресс-службы.
ТАСС вчера в 23:56
Политика

Путин показал лидерам стран СНГ архивы о начале Второй мировой войны

РЕН ТВ вчера в 09:39
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Джефф Безос
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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Французский бизнесмен
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 81 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
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