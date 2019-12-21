Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания. Самым успешным бизнесменом в уходящем году стал владелец Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно.

Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

Экономика Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.

Политика Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".

Кино Умерла девушка Джеймса Бонда Клодин Оже В Париже скончалась французская актриса и модель Клодин Оже, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда в четвертом фильме о британском спецагенте.

Происшествия При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам.

Общество Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.

Общество Коллекторы посоветовали не брать кредиты перед Новым годом 16 декабря «Известия» сообщали, что судебные приставы России получили с января по октябрь 2019 года 23,4 тыс. жалоб на навязчивых взыскателей задолженностей.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.

Гаджеты Microsoft продолжит поддержку Windows 7 Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.

Единоборства Джейкобс победил Чавеса-младшего, отказавшегося от продолжения боя Бывший чемпион мира в среднем весе Дэниэл Джейкобс 20 декабря в США успешно дебютировал в более тяжелой весовой категории, победив другого экс-чемпиона мира в этом весе Хулио Сезара Чавеса-младшего, который отказался от продолжения поединка после пятого раунда, сославшись на травму.

Игры Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.

Шоу-бизнес Ченнинг Татум расстался с Джесси Джей после года отношений Как известно, Ченнинг Татум после развода с супругой Дженной Деван недолго горевал и завел новые романтические отношения с певицей Джесси Джей.

Политика Путин назвал странным решение Ленина по Украине Президент РФ Владимир Путин назвал странным решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике русские территории, сообщает Lenta.ru по словам главы государства в ходе большой пресс-конференции.