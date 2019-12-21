Экономика

Lenta.ruLenta.ruForbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания. Самым успешным бизнесменом в уходящем году стал владелец Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно.
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Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года

БИЗНЕС Online01:33

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новостивчера в 23:12

Forbes составил список «лидеров» и «лузеров» среди миллиардеров по итогам года

Life.ruвчера в 16:36

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

ТАССвчера в 22:26

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

Коммерсантъвчера в 16:35

Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

РБКвчера в 15:33

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Известиявчера в 14:13
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Экономика

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
РИА Новости 18 декабря в 21:16
Политика

Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Газета.Ru вчера в 22:33
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне

Lenta.ru вчера в 22:11
Политика

Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Происшествия

В Ленинградской области в ДТП с грузовиком сгорели пять легковушек

Грузовик столкнулся с пятью легковыми автомобилями в Ленинградской области на неисправном светофоре, легковушки сгорели, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 00:27
Кино

Умерла девушка Джеймса Бонда Клодин Оже

В Париже скончалась французская актриса и модель Клодин Оже, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда в четвертом фильме о британском спецагенте.
ТК Звезда вчера в 04:25
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском вчера в 01:16
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам.
РБК 19 декабря в 13:09
Общество

Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
News.ru вчера в 15:16
Общество

Коллекторы посоветовали не брать кредиты перед Новым годом

16 декабря «Известия» сообщали, что судебные приставы России получили с января по октябрь 2019 года 23,4 тыс. жалоб на навязчивых взыскателей задолженностей.
Известия вчера в 21:19
Армия и оружие

Две атомные подлодки проекта «Ясень-М» заложат 9 мая 2020 года

В Северодвинске на "Севмаше" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне заложат две атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М".
Российская газета вчера в 12:25
Армия и оружие

Россия завершила испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

Известия 00:55
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
РИА Новости вчера в 21:24
Происшествия

Журналистку ударили при задержании в доме матери стрелка с Лубянки

Корреспондентку издания Baza Анну Никитину ударил оперативник, руководивший обыском в квартире матери предполагаемого стрелка с Лубянки Евгения Манюрова.
Lenta.ru вчера в 07:51
Наука

Ученые нашли старейший в мире лес из деревьев-грибов

Ископаемые деревья возрастом 386 млн лет обладали необычными свойствами – они размножались, используя не семена, а споры, как грибы.
ТК Звезда вчера в 18:48
Гаджеты

Microsoft продолжит поддержку Windows 7

Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.
The GEEK 19 декабря в 08:41
Единоборства

Джейкобс победил Чавеса-младшего, отказавшегося от продолжения боя

Бывший чемпион мира в среднем весе Дэниэл Джейкобс 20 декабря в США успешно дебютировал в более тяжелой весовой категории, победив другого экс-чемпиона мира в этом весе Хулио Сезара Чавеса-младшего, который отказался от продолжения поединка после пятого раунда, сославшись на травму.
Allboxing.ru 01:47
Игры

В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%

REGNUM 19 декабря в 04:05
Общество

Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

Высшая судебная инстанция подтвердила решение Федерального апелляционного суда, также признавшего Александра и Тимофея Вавиловых гражданами Канады.
REGNUM 19 декабря в 17:28
Политика

Зеленский — на корпоративе партии: Это год Крысы, но давайте оставаться людьми

Life.ru вчера в 21:26
Происшествия

В США раскрыли похищение новорожденного спустя 55 лет

В США ФБР раскрыло похищение новорожденного ребенка, появившегося на свет в 1964 году.
Газета.Ru вчера в 13:05
Футбол

Умер экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА Юрий Пшеничников

РБК вчера в 16:55
Игры

Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть

Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.
Игромания.ру вчера в 18:18
Шоу-бизнес

Ченнинг Татум расстался с Джесси Джей после года отношений

Как известно, Ченнинг Татум после развода с супругой Дженной Деван недолго горевал и завел новые романтические отношения с певицей Джесси Джей.
Bimru.ru вчера в 03:40
Политика

Путин назвал странным решение Ленина по Украине

Президент РФ Владимир Путин назвал странным решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике русские территории, сообщает Lenta.ru по словам главы государства в ходе большой пресс-конференции.
Мой Брянск 19 декабря в 12:15
Шоу-бизнес

Екатерина Климова снялась для журнала в джакузи

Рисунок попал в кадр во время фотосессии, которую в джакузи устроила 41-летняя мать четверых детей.
News.ru вчера в 18:41
Шоу-бизнес

Брэд Питт отметил день рождения с детьми

18 декабря Брэду Питту исполнилось 56 лет. Но, кажется, актер решил не устраивать пышную вечеринку в честь дня рождения.
Peopletalk вчера в 04:55
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Армия и оружие

«The National Interest»: Ту-22М3 деморализовал американские авианосные ударные группы

Американское информационно-аналитическое издание «The National Interest» опубликовало статью, в которой военный эксперт Чарли Гао впервые признаёт, что российские бомбардировщики Ту-22М3 деморализовали авианосные ударные группы ВМС США.
Avia.pro вчера в 22:30
Происшествия

Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ

Известия вчера в 08:06
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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Бернар Арно
Французский бизнесмен
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 81 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
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