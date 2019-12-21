Экономика
Lenta.ruForbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания. Самым успешным бизнесменом в уходящем году стал владелец Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно.
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Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году
Коммерсантъвчера в 16:35
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Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
Политика
Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу
Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне
Политика
Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Происшествия
В Ленинградской области в ДТП с грузовиком сгорели пять легковушек
Грузовик столкнулся с пятью легковыми автомобилями в Ленинградской области на неисправном светофоре, легковушки сгорели, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Кино
Умерла девушка Джеймса Бонда Клодин Оже
В Париже скончалась французская актриса и модель Клодин Оже, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда в четвертом фильме о британском спецагенте.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам.
Общество
Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения
Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
Общество
Коллекторы посоветовали не брать кредиты перед Новым годом
16 декабря «Известия» сообщали, что судебные приставы России получили с января по октябрь 2019 года 23,4 тыс. жалоб на навязчивых взыскателей задолженностей.
Армия и оружие
Две атомные подлодки проекта «Ясень-М» заложат 9 мая 2020 года
В Северодвинске на "Севмаше" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне заложат две атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М".
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
Происшествия
Журналистку ударили при задержании в доме матери стрелка с Лубянки
Корреспондентку издания Baza Анну Никитину ударил оперативник, руководивший обыском в квартире матери предполагаемого стрелка с Лубянки Евгения Манюрова.
Наука
Ученые нашли старейший в мире лес из деревьев-грибов
Ископаемые деревья возрастом 386 млн лет обладали необычными свойствами – они размножались, используя не семена, а споры, как грибы.
Гаджеты
Microsoft продолжит поддержку Windows 7
Все обладатели Windows 7 с ужасом ждут 14 января, когда Microsoft прекратит поддержку этой версии ОС.
Единоборства
Джейкобс победил Чавеса-младшего, отказавшегося от продолжения боя
Бывший чемпион мира в среднем весе Дэниэл Джейкобс 20 декабря в США успешно дебютировал в более тяжелой весовой категории, победив другого экс-чемпиона мира в этом весе Хулио Сезара Чавеса-младшего, который отказался от продолжения поединка после пятого раунда, сославшись на травму.
Игры
В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%
Общество
Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков
Высшая судебная инстанция подтвердила решение Федерального апелляционного суда, также признавшего Александра и Тимофея Вавиловых гражданами Канады.
Политика
Зеленский — на корпоративе партии: Это год Крысы, но давайте оставаться людьми
Происшествия
В США раскрыли похищение новорожденного спустя 55 лет
В США ФБР раскрыло похищение новорожденного ребенка, появившегося на свет в 1964 году.
Футбол
Умер экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА Юрий Пшеничников
Игры
Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть
Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.
Шоу-бизнес
Ченнинг Татум расстался с Джесси Джей после года отношений
Как известно, Ченнинг Татум после развода с супругой Дженной Деван недолго горевал и завел новые романтические отношения с певицей Джесси Джей.
Политика
Путин назвал странным решение Ленина по Украине
Президент РФ Владимир Путин назвал странным решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике русские территории, сообщает Lenta.ru по словам главы государства в ходе большой пресс-конференции.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова снялась для журнала в джакузи
Рисунок попал в кадр во время фотосессии, которую в джакузи устроила 41-летняя мать четверых детей.
Шоу-бизнес
Брэд Питт отметил день рождения с детьми
18 декабря Брэду Питту исполнилось 56 лет. Но, кажется, актер решил не устраивать пышную вечеринку в честь дня рождения.
Космос
Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner
Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Армия и оружие
«The National Interest»: Ту-22М3 деморализовал американские авианосные ударные группы
Американское информационно-аналитическое издание «The National Interest» опубликовало статью, в которой военный эксперт Чарли Гао впервые признаёт, что российские бомбардировщики Ту-22М3 деморализовали авианосные ударные группы ВМС США.
Происшествия