Экономика

Lenta.ruLenta.ruForbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания. Самым успешным бизнесменом в уходящем году стал владелец Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно.
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Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года

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Forbes составил список «лидеров» и «лузеров» среди миллиардеров по итогам года

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Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»

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Анси (Франция) Кубок мира Женщины Спринт 7,5 км 1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 20.27,0 (1 шт. круг) 2. Жюстин Бреза (Франция) — отставание 6,2 (0) 3. Маркета Давидова (Чехия) — 20,5 (0) 4. Светлана Миронова (Россия) — 22,5 (0) 5. Дениза Херманн (Германия) — 29,7 (2) 6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 31,7 (1) 18.
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Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций

Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
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Малкин догнал Могильного по очкам в НХЛ среди россиян

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В Киеве отвели месяц на подписание контракта на транзит газа

Для подписания нового полноценного контракта на транзит газа из России через территорию Украины в Европу требуется «как минимум месяц».
Росбалт вчера в 10:03
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Найдена самая высокая новогодняя елка в России. И это далеко не Москва

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Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

РИА Новости 00:30
Происшествия

Второй раненый боец ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке

Второй сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, раненный при стрельбе на Лубянке, скончался в больнице.
Lenta.ru вчера в 10:36
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Семин ответил Губерниеву: голосующие олени лучше говорящих попугаев

"Голосующие олени лучше говорящих попугаев!" — подписал рулевой "железнодорожников" фото с наградой.
Газета.Ru вчера в 23:32
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Происшествия

Путин рассказал об уголовных делах после задержания Голунова

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста Ивана Голунова.
Российская газета 19 декабря в 06:26
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

ТАСС вчера в 03:42
Фигурное катание

Глейхенгауз: по возможности Косторная станет изучать четверные

Тренер-хореограф российской фигуристки Алены Косторной Даниил Глейхенгауз не исключил, что в будущем она будет работать над изучением четверных прыжков.
РИА Новости вчера в 02:51
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Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
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Гаджеты

EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor

Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.
Вести.Хайтек 19 декабря в 12:35
Политика

Трамп потребовал от сенаторов немедленного начала своего импичмента

Дональд Трамп настаивает на незамедлительном начале процесса в сенате по снятию с него полномочий президента.
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Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
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Армия и оружие

Россия завершила испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

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Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix

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Армия и оружие

Трамп официально объявил о создании Космических войск США

Американский президент Дональд Трамп в рамках церемонии подписания военного бюджета официально объявил о создании Космических войск США.
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Экономика

В России упали продажи мандаринов

Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%.
Газета.Ru 02:04
Экономика

Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк

Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
РБК вчера в 13:39
Армия и оружие

«The National Interest»: Ту-22М3 деморализовал американские авианосные ударные группы

Американское информационно-аналитическое издание «The National Interest» опубликовало статью, в которой военный эксперт Чарли Гао впервые признаёт, что российские бомбардировщики Ту-22М3 деморализовали авианосные ударные группы ВМС США.
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Кристина Асмус опубликовала фотографию в прозрачном платье

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Наука

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Команда математиков из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле и Университета Брауна обнаружила новый механизм, который позволяет мелким частицам в системах жидкостей с разными плотностями перемещаться и слипаться друг с другом.
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Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
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Общество

Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
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Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 81 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
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