Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания. Самым успешным бизнесменом в уходящем году стал владелец Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно.

Спорт СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории «Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Политика Василий Волга: Корпоратив у «Слуг народа» Красиво одетые, напудренные и напомаженные, в сопровождение жен и мужей, пахнущие заграничным парфюмом и дорогим виски «слуги украинского народа» будут потреблять сегодня в одном из самых дорогих киевских ресторанов «CHI» изысканные блюда и редкий алкоголь, названия которых украинскому народу ничего не скажет.

Политика Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

Политика Россия и Украина подписали новый протокол о газовом транзите Эксперт заявил об уступках России в решении газового вопроса с Украиной «Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», – приводит агентство слова представителя «Газпрома».

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Транспорт Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.

Экономика В России вырастут розничные цены на водку и коньяк Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.

Кино Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.

Культура Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.