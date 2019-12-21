Экономика
Lenta.ruForbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания. Самым успешным бизнесменом в уходящем году стал владелец Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно.
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Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году
Коммерсантъвчера в 16:35
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Происшествия
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Происшествия
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Эрдоган пригрозил ответить США на санкции против «Турецкого потока»
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными санкциями Соединенным Штатам в случае введения ограничительных мер против проекта "Турецкий поток", сообщает телеканал NTV.
Экономика
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Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
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Диетолог Маргарита Королева заявила, что организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве.
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В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
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Путин ответил на вопрос о компаниях дочерей
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В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
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Трамп потребовал немедленного суда по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно провести суд по процессу импичмента в Сенате США. Об этом он написал в своем Twitter.
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Скончался чемпион СССР в составе ЦСКА Пшеничников
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В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Эдмонтон», Малкин набрал 30-е очко в сезоне
Российский нападающий набрал 30 очков (9+21) в нынешнем регулярном чемпионате. Для «Эдмонтона» это шестое поражение в семи последних играх.
Происшествия
Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к спецслужбе.
Общество
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Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
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ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов
Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
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Пригожин рассказал об угрозах от отца Фриске
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В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Космос
Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner
Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Авто
Немецко-китайский Borgward BX3 поступил в продажу
Бюджетный кроссовер Borgward BX3, запатентованный в России этой осенью, наконец, представили официально.
Политика
В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
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