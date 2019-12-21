Экономика

Lenta.ruLenta.ruForbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания. Самым успешным бизнесменом в уходящем году стал владелец Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно.
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Forbes назвал главных миллиардеров-неудачников в 2019 году. В список попал богатейший человек в мире

Фонтанка.Рувчера в 16:29

Forbes назвал самых удачливых миллиардеров года

News.ruвчера в 22:49

Forbes составил список «лидеров» и «лузеров» среди миллиардеров по итогам года

Life.ruвчера в 16:36

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

Коммерсантъвчера в 16:35

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

ТАССвчера в 22:26

Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

РБКвчера в 15:33

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Известиявчера в 14:13
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Происшествия

Посетителя бара в Екатеринбурге задержали за стрельбу в официанта

Полицейские в Екатеринбурге задержали посетителя бара "Огонек", который подозревается в том, что дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
ТАСС 00:20
Происшествия

Грузовик врезался в пять машин на трассе в Ленинградской области

Грузовик Daf врезался в пять автомобилей на 142-м километре трассы "Скандинавия" в Ленинградской области.
ТАСС 00:11
Происшествия

Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области

Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Интерфакс вчера в 23:48
Политика

Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Газета.Ru вчера в 22:33
Политика

Эрдоган пригрозил ответить США на санкции против «Турецкого потока»

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными санкциями Соединенным Штатам в случае введения ограничительных мер против проекта "Турецкий поток", сообщает телеканал NTV.
Московский Комсомолец вчера в 07:39
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Политика

Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество

Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России

Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
RuNews24.ru 19 декабря в 23:16
Общество

Диетолог рассказала об опасном количестве икры на Новый год

Диетолог Маргарита Королева заявила, что организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве.
Известия вчера в 20:49
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 09:15
Политика

Путин ответил на вопрос о компаниях дочерей

Реальное время 19 декабря в 08:33
Политика

Корпоратив партии Зеленского обсудили в Сети

News.ru вчера в 23:18
Общество

В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России

Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Lenta.ru вчера в 04:45
Армия и оружие

Армия Сирии отразила две атаки боевиков в Идлибе

ТАСС вчера в 14:01
Авто

Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

Автоновости дня 18 декабря в 04:46
Политика

Трамп потребовал немедленного суда по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно провести суд по процессу импичмента в Сенате США. Об этом он написал в своем Twitter.
Lenta.ru 19 декабря в 20:19
Футбол

Скончался чемпион СССР в составе ЦСКА Пшеничников

Газета.Ru вчера в 15:35
Футбол

Александр Хацкевич стал главным тренером волгоградского «Ротора»

Московский Комсомолец вчера в 06:45
Происшествия

В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

РИА Новости вчера в 10:46
Хоккей

«Питтсбург» обыграл «Эдмонтон», Малкин набрал 30-е очко в сезоне

Российский нападающий набрал 30 очков (9+21) в нынешнем регулярном чемпионате. Для «Эдмонтона» это шестое поражение в семи последних играх.
Sportbox.RU вчера в 23:32
Происшествия

Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к спецслужбе.
РБК 19 декабря в 17:19
Общество

Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе

Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Российская газета вчера в 00:21
Футбол

ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов

Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
ProstoProSport 19 декабря в 13:21
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал об угрозах от отца Фриске

После критики в адрес сестры покойной Жанны Фриске продюсеру Иосифу Пригожин стали поступать сообщения с угрозами.
Газета Кемерова вчера в 23:12
Гаджеты

EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor

Стоит отметить, что начинается публичное тестирование EMUI 10 на смартфонах Huawei Nova 5 Pro и Honor 8X.
ToDay News Ufa 19 декабря в 01:18
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Авто

Немецко-китайский Borgward BX3 поступил в продажу

Бюджетный кроссовер Borgward BX3, запатентованный в России этой осенью, наконец, представили официально.
Автоновости дня вчера в 04:40
Политика

В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
РИА Новости вчера в 08:43
Происшествия

Во Владимирской области три человека погибли в ДТП

РИА Новости 00:34
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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Бернар Арно
Французский бизнесмен
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 81 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
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