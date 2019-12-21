Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания. Самым успешным бизнесменом в уходящем году стал владелец Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно.

Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

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