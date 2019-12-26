с чего всё началось

Список самых успешных российских миллиардеров прошедшего десятилетия по версии журнала Forbes возглавил богатейший человек страны Леонид Михельсон. С 2010 по конец 2019 года его состояние выросло на $ 22,6 млрд — с $ 4,4 млрд до $ 27 миллиардов.

Происшествия В Свердловской области пропали двое туристов Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, поиски двух туристов ведутся в Карпинском городском округе, они отправились с туристической базы "Звезда", находящейся в 110 километрах от Карпинска в направлении горного хребта "Кваркуш" Пермского края.

Энергетика Бензин и дизельное топливо подорожали в Оренбурге Стоимость бензина и дизельного топлива на заправках в Оренбурге повысилась. Об этом сообщили в региональном отделении Росстата.

Единоборства Емельяненко прокомментировал свою победу над Джексоном Российский боец Федор Емельяненко прокомментировал свою победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.

Экономика Осипов заявил о росте забайкальской экономики в 2019 году Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время интервью на «России 24» 29 декабря заявил, что в 2019 году экономика региона была на подъёме.

Политика Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента Депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента, чтобы «разгрузить главу государства».

Происшествия Полиция задержала подозреваемого в нападении у синагоги под Нью-Йорком Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении нападения с ножом неподалеку от здания синагоги в районе Монси (штат Нью-Йорк), в результате которого пострадали пять человек.

Хоккей Как Россия разгромила Канаду на МЧМ по хоккею Сборная России не оставила Канаде шансов на победу в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира в Чехии.

Экономика Bloomberg рассказал о росте состояния богатейших людей мира Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires.

Общество Данные пользователей госуслуг утекли в сеть Утечка могла произойти из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов портала госуслуг — из-за нее данные оказались доступны для скачивания.