Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineForbes назвал самых успешных российских миллиардеров десятилетия

Список самых успешных российских миллиардеров прошедшего десятилетия по версии журнала Forbes возглавил богатейший человек страны Леонид Михельсон. С 2010 по конец 2019 года его состояние выросло на $ 22,6 млрд — с $ 4,4 млрд до $ 27 миллиардов.
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с чего всё началось
Издание Forbes
 составило рейтинг наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров, и эта пятерка «самых удачливых» за 12 месяцев прибавила к своим состояниям $27 млрд.
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Forbes назвал самого успешного российского миллиардера десятилетия

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Озолоченная десятка: самые успешные российские миллиардеры 2010-х

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 07:51, Ашберн
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