Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes назвал самых успешных российских миллиардеров за десятилетие

Глава и совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон возглавил топ-10 самых успешных российских миллиардеров в уходящем десятилетии по версии журнала Forbes.
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с чего всё началось
Издание Forbes
 составило рейтинг наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров, и эта пятерка «самых удачливых» за 12 месяцев прибавила к своим состояниям $27 млрд.
Росбалтвчера в 03:11

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Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров десятилетия

RT на русском04:04

Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров за десятилетие

РИА Новости01:36

Названы самые успешные российские миллиардеры

Lenta.ru03:08

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Коммерсантъ02:27

Forbes назвал самого успешного российского миллиардера десятилетия

РБК02:38

Forbes составил рейтинг самых разбогатевших за 10 лет миллиардеров России

ТАСС03:43

Озолоченная десятка: самые успешные российские миллиардеры 2010-х

Forbesвчера в 23:21
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Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича

По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы.
Газета.Ru 03:49
Происшествия

СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись переговоров с экипажем потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Fokker-100.
РИА Новости 04:11
Происшествия

Летевший в Минск самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону

Самолет, следовавший рейсом Багдад – Минск, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону по техническим причинам, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта.
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«Kazka» представила альбом с песнями о любви и о нирване

Альбом был записан на студии звукозаписи Iksiy Music в Киеве.
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Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

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Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате России

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RT на русском 04:02
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Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru вчера в 07:00
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Происшествия

Пассажир рассказал об инциденте с самолетом в Шереметьево

РИА Новости 03:09
Политика

Новак пообещал достроить «Северный поток-2»

Строительство газопровода "Северный поток-2" будет закончено, несмотря на введенные против этого проекта санкции США.
Труд вчера в 02:25
Происшествия

В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»

В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Известия вчера в 18:49
Общество

В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО

Салат оливье, фильм "Ирония судьбы" и посещение бани 31 декабря могут стать наследием ЮНЕСКО — депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия человечества.
РИА Новости вчера в 20:01
Наука

Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге

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Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски

Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Коммерсантъ 00:37
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
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Лидер Российской Федерации Владимир Путин на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил: он сомневается, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему от реализации нацпроектов.
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Новак оценил решение Украины запретить импорт электроэнергии из России

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о запрете импорта электроэнергии из России.
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Орбиту МКС скорректировали в два этапа

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Берлин готовит «ужасающий» ответ на санкции США против «СП-2»

Главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский рассказал, какой ответный удар готовит Германия на санкции США против «Северного потока-2».
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Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске

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ПСЖ предлагает Мбаппе контракт с зарплатой 32 млн евро в год

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Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

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Гастроэнтеролог опроверг мифы о вреде чая в пакетиках

Популярные заблуждения о чае прокомментировал врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов.
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Ливия официально запросила военную поддержку у Турции

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке.
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Неймар опубликовал фото с Месси и Суаресом

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Разнообразные составы и соотношение матриц и наполнителей позволяют создавать широкий спектр материалов с нужным набором свойств.
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Новак назвал взаимовыгодным соглашение «Газпрома» и «Нафтогаза»

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Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
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