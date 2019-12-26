с чего всё началось

Глава и совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон возглавил топ-10 самых успешных российских миллиардеров в уходящем десятилетии по версии журнала Forbes.

Политика Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.

Кино Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение» Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.

Политика Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.

Экономика Изъять и простить: арестованное имущество продают в 1,5 раза чаще Арестованный прирост За 11 месяцев 2019 года на торги было выставлено более 13 тыс. объектов арестованной недвижимости, суммарная стоимость которых составила около 60 млрд рублей.

Политика Лавров увидел цинизм в санкциях США против «Северного потока-2» Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости», что включение санкций против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США является вмешательством в дела европейского бизнеса.

Политика Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Общество В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО Салат оливье, фильм "Ирония судьбы" и посещение бани 31 декабря могут стать наследием ЮНЕСКО — депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия человечества.

Биатлон Союз биатлонистов России обратится за помощью к лыжникам Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, что его организация привлечет экспертов из Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) для работы по созданию структур на штайншлифт-машине, которая будет приобретена в ближайшее время.

Здоровье В Самаре гомосексуалам запретили сдавать кровь Самарская областная клиническая станция переливания крови ввела абсолютный запрет для гомосексуалов на сдачу крови.

Космос Телескоп Хаббл запечатлел летающую тарелку Самый мощный в мире космический телескоп Хаббл запечатлел спиральную галактику, которая издалека по форме напоминает летающую тарелку.

Спорт Глава Федерации дзюдо Японии не хотел бы драться с Путиным Глава Олимпийского комитета Японии и Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита заявил, что не хотел бы драться с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".

Хоккей Агент подтвердил, что Ковальчук не вернется в КХЛ Агент Юрий Николаев, ведущий в России дела бывшего нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, заявил, что спортсмен не вернется в КХЛ в нынешнем сезоне.

Энергетика Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.

Экономика Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.