Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes назвал самых успешных российских миллиардеров за десятилетие

Глава и совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон возглавил топ-10 самых успешных российских миллиардеров в уходящем десятилетии по версии журнала Forbes.
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с чего всё началось
Издание Forbes
 составило рейтинг наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров, и эта пятерка «самых удачливых» за 12 месяцев прибавила к своим состояниям $27 млрд.
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Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров десятилетия

RT на русском04:04

Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров за десятилетие

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РБК02:38

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