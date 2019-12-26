Экономика
РИА НовостиForbes назвал самых успешных российских миллиардеров за десятилетие
Глава и совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон возглавил топ-10 самых успешных российских миллиардеров в уходящем десятилетии по версии журнала Forbes.
Читать в источнике
Оценить1165
с чего всё началось
Издание Forbes составило рейтинг наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров, и эта пятерка «самых удачливых» за 12 месяцев прибавила к своим состояниям $27 млрд.Росбалтвчера в 03:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 04:08, Ашберн
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане
Президент России Владимир Путин направил своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой в Алма-Ате.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Кино
Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»
Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Экономика
Изъять и простить: арестованное имущество продают в 1,5 раза чаще
Арестованный прирост За 11 месяцев 2019 года на торги было выставлено более 13 тыс. объектов арестованной недвижимости, суммарная стоимость которых составила около 60 млрд рублей.
Политика
В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
Политика
Лавров увидел цинизм в санкциях США против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости», что включение санкций против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США является вмешательством в дела европейского бизнеса.
Общество
Мария Захарова открыла корпоратив в МИД зажигательным танцем
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отпраздновала наступающий Новый год в компании коллег.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января
Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Космос
Орбиту МКС скорректировали в два этапа
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Общество
Синоптик предупредил москвичей о «барической пиле» в Новый год
Специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил о резких перепадах давления в Москве с 31 декабря.
Экономика
Среднегодовой размер пенсии по старости в РФ вырос до 15,5 тыс. рублей
В 2019 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос до 15,5 тысячи рублей.
Происшествия
Летевший в Минск самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону
Самолет, следовавший рейсом Багдад – Минск, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону по техническим причинам, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта.
Единоборства
Александр Емельяненко отреагировал на слова брата о том, что он мертв
Александр Емельяненко прокомментировал слова своего брата Федора Емельяненко, который ранее заявил, что с младшим братом его уже ничего не связывает и он считает, что брат мертв.
Общество
В ГД предложили признать новогодние традиции россиян наследием ЮНЕСКО
Салат оливье, фильм "Ирония судьбы" и посещение бани 31 декабря могут стать наследием ЮНЕСКО — депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия человечества.
Биатлон
Союз биатлонистов России обратится за помощью к лыжникам
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, что его организация привлечет экспертов из Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) для работы по созданию структур на штайншлифт-машине, которая будет приобретена в ближайшее время.
Здоровье
В Самаре гомосексуалам запретили сдавать кровь
Самарская областная клиническая станция переливания крови ввела абсолютный запрет для гомосексуалов на сдачу крови.
Игры
Инсайдер назвал примерную дату выхода GTA 6
Позже компания перенесла выход игры, но изначальную дату инсайдер назвал верно.
Космос
Телескоп Хаббл запечатлел летающую тарелку
Самый мощный в мире космический телескоп Хаббл запечатлел спиральную галактику, которая издалека по форме напоминает летающую тарелку.
Спорт
Глава Федерации дзюдо Японии не хотел бы драться с Путиным
Глава Олимпийского комитета Японии и Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита заявил, что не хотел бы драться с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Хоккей
Агент подтвердил, что Ковальчук не вернется в КХЛ
Агент Юрий Николаев, ведущий в России дела бывшего нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, заявил, что спортсмен не вернется в КХЛ в нынешнем сезоне.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Экономика
Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным
Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Происшествия
Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео
Технологии
Платежная система «Мир» может предустанавливаться на гаджеты в России
Российская система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay — может попасть в список приложений, обязательных к предустановке на гаджетах, которые продаются в России.
Происшествия
Очевидцы сообщили детали крушения самолета в Казахстане
Пассажирка самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего крушение в Казахстане, рассказала порталу Tengrinews.kz о происшествии.