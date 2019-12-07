Музыка

Газета.RuГазета.RuForbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2019 год. Второй раз за пять лет первое место в ежегодном рейтинге занимает Тейлор Свифт с показателем в $185 млн.
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