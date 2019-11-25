Экономика

RT на русскомRT на русскомForbes назвал сферы с самым высоким доходом топ-менеджеров в России

Издание Forbes проанализировало зарплаты российских топ-менеджеров по 12 сферам деятельности компаний. Лидерами рейтинга стали руководители в нефтегазовой отрасли, которые в 2019 году заработали $3,28 млн.
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Forbes составил рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами у руководителей

ТАСС06:05

Forbes опубликовал рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами руководителей

Газета.Ru03:06

Forbes назвал отрасли с самыми высокими зарплатами начальства

Взгляд.ру04:15

Forbes назвал отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами руководителей

Forbes03:39

Forbes составил рейтинг отраслей России по размеру зарплат глав компаний

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Зарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40%

РИА Новости05:57

Forbes составил рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами руководителей

Коммерсантъ02:12
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Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, передано в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Взгляд.ру 12:56
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:35
Общество

В России запретят продажу алкоголя в новогодние праздники

Политик напомнил, что каждый субъект РФ имеет право самостоятельно регулировать время продажи алкоголя, поэтому региональные власти смогут ввести запрет на период новогодних праздников.
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Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Музыка

Тейлор Свифт побила рекорд по количеству наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт побила рекорд по количеству наград музыкальной премии American Music Awards.
РЕН ТВ 06:39
Политика

Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции

Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
ТАСС 09:11
Общество

В России закончились IP-адреса

Интернет-регистратор RIPE Network Coordination Centre сообщил, что IP-адреса протокола IPv4 в Европе, России и на Ближнем Востоке закончились.
Взгляд.ру 12:10
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
РБК 11:42
Общество

VR-очки для коров протестировали в Подмосковье

На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Газета.Ru 08:50
Общество

«Температурные качели» ожидаются в Москве в декабре

В столице в первый месяц зимы погода будет часто меняться, ожидается много осадков, но и велика вероятность, что на новогодних праздниках наступит оттепель, сообщается на сайте «Метеовести».
РИАМО 09:56
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

RT на русском 11:04
Политика

МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе

Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Коммерсантъ 12:53
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение транзитного договора с Россией

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко допустил заключение годового контракта на транзит российского газа.
РИА Новости 10:42
Технологии

Создатель интернета призывает сделать его безопасным

Британский программист Тим Бернерс-Ли, создавший технологию World Wide Web (Всемирная паутина, WWW), подготовил глобальный план действий под названием "Договор сети", в котором призвал правительства стран, общественность и компании принять все необходимые меры для того, чтобы сделать интернет безопасной, свободной и открытой площадкой.
ТАСС 07:54
Политика

Большинство украинцев захотели прямых переговоров Зеленского с Путиным

Большинство украинцев положительно оценивают возможность прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным для разрешения конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 09:27
Происшествия

СК проверит информацию о нападении на врача Псковской детской больницы

Следственные органы проводят проверку информации в СМИ о нападении на врача Псковской детской областной больницы, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости 09:56
Здоровье

Онкологи назвали пять причин рака, которые можно предотвратить

Многие обладатели пышных фигур недооценивают тот факт, что лишние килограммы увеличивают риск развития рака, отмечает «МедикФорум».
News.ru 23 ноября в 03:21
Армия и оружие

Глава ОЗХО подтвердил применение химружия в сирийской Думе

Ариас напомнил, что миссия ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) опубликовала первый доклад 1 марта и продолжила работать на месте происшествия.
Росбалт 07:45
Армия и оружие

Армия Сирии отбила у боевиков четыре деревни в провинции Идлиб

ФАН 08:03
Финансы

Нацбанк Украины укрепил курс гривны до 4-летнего максимума

Национальный банк Украины укрепил курс гривны до 24,05 гривны за доллар, что является максимумом почти за четыре года, сообщается в понедельник на сайте регулятора.
ПРАЙМ 12:14
Общество

Finnair с понедельника отменяет 250 рейсов из-за забастовки

Finnair уже отменил 26 рейсов с вечера воскресенья, 24 ноября, и с утра понедельника, 25 ноября.
Фонтанка.Ру вчера в 13:36
Фигурное катание

Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии

В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.
ТК Звезда 11:09
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News 05:23
Экономика

Медведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ

23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.
Известия 12:47
Политика

Зеленский обещал вернуть из России имущество украинских кораблей

Россия обязательно вернет Украине отсутствующее имущество с возвращенных ранее Киеву украинских судов, арестованных в ноябре 2018 г. в Керченском проливе.
Утро.ru 12:52
Общество

На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова.
РИА Новости 11:11
Кино

Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»

REGNUM 04:06
Футбол

ЦСКА не смог договориться об аренде Бакамбу

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе.
Чемпионат 08:45
Наука

Выявлено, какая группа крoви наименее подвержена раку

В медицинском университете Каролины шведские научные специалисты после проведенного исследования пришли к выводу, что риск развития онкологических заболеваний наиболее минимален у пациентов обладателей второй группы крови.
Ugpressa.ru 11:37
Происшествия

Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Российская газета 22 ноября в 13:40
Как работают Яндекс.Новости?
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