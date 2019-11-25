Издание Forbes проанализировало зарплаты российских топ-менеджеров по 12 сферам деятельности компаний. Лидерами рейтинга стали руководители в нефтегазовой отрасли, которые в 2019 году заработали $3,28 млн.

Forbes назвал сферы с самым высоким доходом топ-менеджеров в России

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