Экономика

RT на русскомRT на русскомForbes назвал сферы с самым высоким доходом топ-менеджеров в России

Издание Forbes проанализировало зарплаты российских топ-менеджеров по 12 сферам деятельности компаний. Лидерами рейтинга стали руководители в нефтегазовой отрасли, которые в 2019 году заработали $3,28 млн.
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Forbes назвал сферы с самым высоким доходом топ-менеджеров в России

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Лукашенко заявил о финансировании белорусской оппозиции Западом

По словам Лукашенко, на полученные средства представители оппозиции покупают себе автомобили и строят особняки.
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На 94-году умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян.
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Отмечается, что 63% респондентов позитивно относятся к политическому курсу нынешнего главы государства, 13% дали ему негативную оценку, 24% затруднились с ответом.
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