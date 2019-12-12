Политика
Вести.RuForbes назвал сто самых влиятельных женщин 2019 года
Журнал Forbes опубликовал список из ста самых влиятельных женщин 2019 года. Рейтинг возглавила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Представительница России – председатель Центробанка Эльвира Набиуллина – заняла 53 место.
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Происшествия
В убийстве Шеремета подозреваются пять человек
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Общество
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
Армия и оружие
ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии
В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.
Политика
В Великобритании проходят досрочные выборы в парламент
В Великобритании началось голосование — досрочные выборы в парламент страны.
Армия и оружие
Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Киберспорт
Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту
Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
Происшествия
При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек
При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
Политика
Пашинян оценил резолюцию сената США о признании геноцида армян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал историческим событием принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян со стороны Османской империи.
Здоровье
Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства
Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина «а у нас в квартире газ»
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая в телепередаче «Право на власть» на канала «1+1», ответил на высказывание российского президента Владимира Путина стихами Сергея Михалкова о ситуации с поставками газа Украине.
Политика
Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину
Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Происшествия
В Петербурге за изнасилование девочки заочно арестовали бойца ММА
В Петербурге Колпинский районный суд заочно арестовал бойца ММА Салимджона Ширинова, как сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Лоза подтвердил свои слова о спонсировании российскими артистами АТО
Композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание певицы Любови Успенской, которая раскритиковала его за обвинения в финансировании украинской армии.
Наука
За аутоиммунные заболевания у женщин отвечают отцовские Х-хромосомы
Ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе в ходе проведенного исследования выяснили, что именно отцовские X-хромосомы виновны в аутоиммунных заболеваниях женщин.
Игры
Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust
Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину
Происшествия
Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Биатлон
Юрлова-Перхт стартует 12-й в спринте на этапе КМ в Хохфильцене
Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Политика
Глава ДНР Пушилин выдвинул ультиматум Киеву
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин потребовал от Киева опубликовать официальный текст коммюнике по итогам саммита нормандской четверки в Париже 9 декабря.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Политика
Зеленский выступил за изменение Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский призвал изменить Минские соглашения — в частности, в отношении контроля над границей.
Политика
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса.
Политика
Песков ответил Брекоткину из «Уральских пельменей» насчет цензуры
На вопрос журналистов, произошло ли усиление цензуры на телевидении и запрещено ли упоминать президента в юмористических передачах, Дмитрий Песков кратко ответил: «Ответ отрицательный», сообщает портал Ura.ru.
Общество
Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа
Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
Общество
В Хорватии протестуют владельцы электрокаров
За 6 минут акции на заправки образовалась очередь из машин с ДВС. До открытого конфликта не дошло, электрокары уехали до приезда полиции.
Общество
Сколько россияне потратят на празднование Нового года
В 2018 году жители России рассчитывали потратить на подготовку и проведение Нового года не более 17 тыс. рублей, но по факту не уложились даже в 18 тыс. рублей.