Политика

Вести.RuВести.RuForbes назвал сто самых влиятельных женщин 2019 года

Журнал Forbes опубликовал список из ста самых влиятельных женщин 2019 года. Рейтинг возглавила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Представительница России – председатель Центробанка Эльвира Набиуллина – заняла 53 место.
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Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной года

Известия07:48

Набиуллина, Бейонсе и Грета. Самые влиятельные женщины мира по версии Forbes

Forbes10:12

Forbes девятый год подряд назвал Меркель самой влиятельной женщиной

РБК08:19

Ангелу Меркель признали самой влиятельной женщиной года по версии Forbes

ТАСС08:02

Forbes поставил Набиуллину на 53-е место в рейтинге самых влиятельных женщин мира

Коммерсантъ09:52

Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года

RT на русском07:38

Forbes назвал самую влиятельную женщину 2019 года

РИА Новости07:28
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:25, Ашберн
Происшествия

В убийстве Шеремета подозреваются пять человек

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Газета.Ru 11:47
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета 01:53
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

Газета.Ru вчера в 00:21
Армия и оружие

ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии

В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.
RT на русском 15:00
Политика

В Великобритании проходят досрочные выборы в парламент

В Великобритании началось голосование — досрочные выборы в парламент страны.
Время Пресс 05:42
Происшествия

Россиянину могут дать срок за истязание соседей конским ржанием

Газета.Ru 14:59
Армия и оружие

Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
РИА Новости 13:23
Киберспорт

Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту

Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
Чемпионат 14:43
Происшествия

При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 13:31
Политика

Пашинян оценил резолюцию сената США о признании геноцида армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал историческим событием принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян со стороны Османской империи.
RT на русском 15:35
Здоровье

Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства

Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 09:23
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина «а у нас в квартире газ»

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая в телепередаче «Право на власть» на канала «1+1», ответил на высказывание российского президента Владимира Путина стихами Сергея Михалкова о ситуации с поставками газа Украине.
РБК 16:11
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему ему не нравится Фергюсон

Лезги газет 12:43
Политика

Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину

Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Lenta.ru 01:14
Происшествия

В Петербурге за изнасилование девочки заочно арестовали бойца ММА

В Петербурге Колпинский районный суд заочно арестовал бойца ММА Салимджона Ширинова, как сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 08:17
Шоу-бизнес

Лоза подтвердил свои слова о спонсировании российскими артистами АТО

Композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание певицы Любови Успенской, которая раскритиковала его за обвинения в финансировании украинской армии.
Газета.Ru 10:13
Наука

За аутоиммунные заболевания у женщин отвечают отцовские Х-хромосомы

Ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе в ходе проведенного исследования выяснили, что именно отцовские X-хромосомы виновны в аутоиммунных заболеваниях женщин.
Вечерний курьер 10:55
Игры

Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust

Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Игромания.ру 08:45
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину

Комсомольская правда вчера в 04:40
Происшествия

Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 12:57
Биатлон

Юрлова-Перхт стартует 12-й в спринте на этапе КМ в Хохфильцене

Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Чемпионат 14:00
Политика

Глава ДНР Пушилин выдвинул ультиматум Киеву

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин потребовал от Киева опубликовать официальный текст коммюнике по итогам саммита нормандской четверки в Париже 9 декабря.
Национальная служба новостей вчера в 07:47
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru вчера в 04:01
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ 13:07
Политика

Зеленский выступил за изменение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский призвал изменить Минские соглашения — в частности, в отношении контроля над границей.
РИА Новости 15:44
Политика

Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса.
РЕН ТВ 04:25
Политика

Песков ответил Брекоткину из «Уральских пельменей» насчет цензуры

На вопрос журналистов, произошло ли усиление цензуры на телевидении и запрещено ли упоминать президента в юмористических передачах, Дмитрий Песков кратко ответил: «Ответ отрицательный», сообщает портал Ura.ru.
Телепрограмма 06:05
Общество

Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа

Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
ИнфоСМИ 12:55
Общество

В Хорватии протестуют владельцы электрокаров

За 6 минут акции на заправки образовалась очередь из машин с ДВС. До открытого конфликта не дошло, электрокары уехали до приезда полиции.
Avtodrug 04:53
Общество

Сколько россияне потратят на празднование Нового года

В 2018 году жители России рассчитывали потратить на подготовку и проведение Нового года не более 17 тыс. рублей, но по факту не уложились даже в 18 тыс. рублей.
РИА Новости Крым 11:26
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Американский политик-демократ, Председатель Палаты представителей Конгресса США с 3 января 2019 года и c 4 января 2007 года по 3 января 2011 года, депутат Палаты представителей с 1987 года.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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