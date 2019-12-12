Политика

Вести.RuВести.RuForbes назвал сто самых влиятельных женщин 2019 года

Журнал Forbes опубликовал список из ста самых влиятельных женщин 2019 года. Рейтинг возглавила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Представительница России – председатель Центробанка Эльвира Набиуллина – заняла 53 место.
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Набиуллина, Бейонсе и Грета. Самые влиятельные женщины мира по версии Forbes

Forbes10:12

Forbes девятый год подряд назвал Меркель самой влиятельной женщиной

РБК08:19

Forbes назвал самую влиятельную женщину 2019 года

РИА Новости07:28

Бейонсе и Рианна вошли в список самых влиятельных женщин Forbes

Газета.Ru08:51

Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной года

Известия07:48

Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года

RT на русском07:38

Ангелу Меркель признали самой влиятельной женщиной года по версии Forbes

ТАСС08:02
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Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
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Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что нападающий «Краснодара» Ари намеренно получил вторую желтую карточку в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Базелем» (1:0), чтобы заработать удаление и не участвовать в заключительной игре турнира против «Хетафе».
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При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
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Во Франции проведут пенсионную реформу, несмотря на протесты

Несмотря на протесты, во Франции не откажутся от планов по проведению пенсионной реформы.
Газета.Ru 08:43
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США испытали ракету средней дальности наземного базирования

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Путин попросил внести предложения по увековечению памяти Лужкова

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РКС продемонстрирует новейшие разработки на ВУЗПРОМЭКСПО-2019

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») представил сервисы на основе применения данных дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ) и наиболее перспективные разработки в области микроэлектроники космического назначения на ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2019», которая проходит с 11 по 12 декабря в Москве, сообщила пресс-служба РКС.
Росинформбюро вчера в 06:38
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Сергей Левченко официально покинул пост главы Иркутской области

Сергей Левченко ушел с поста губернатора Иркутской области.
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В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Происшествия

Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
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Кино

Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
Телепрограмма 10 декабря в 07:08
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости вчера в 10:06
Общество

ТНТ назвал показ первых серий сериала «Слуга народа» пиар-ходом

РИА Новости вчера в 16:36
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ЦСКА назвал стартовый состав на матч с «Эспаньолом»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».
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Сенат США утвердил Джона Салливана послом в России

Сенат США утвердил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.
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Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

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Оржель уличил «Нафтогаз» в махинациях с ценой на газ для украинцев

Министр энергетики Украины Алексей Оржель обвинил ряд компаний в искусственном повышении цены на газ для населения.
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Общество

Сколько россияне потратят на Новый год

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Российская газета 02:56
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают игру The Escapists

Магазин Epic Games Store начал бесплатную раздачу популярной инди-игры The Escapists. Любой желающий может скачать её в клиенте компании.
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Происшествия

В Подмосковье двое подростков погибли, предположительно, от отравления

Двое подростков погибли в Подмосковье, предположительно, от отравления, еще один подросток был госпитализирован, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 12:48
Армия и оружие

Террористы готовят новую провокацию с химоружием в Сирии

Помимо прочего, в ЦПВС отметили, что террористами указанной группировки совместно с представителями псевдогуманитарной организации «Белые каски» ведется подготовка инсценировок применения химического оружия и разрушения гражданских объектов в Идлибской зоне деэскалации.
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Роман Абрамович отказался продавать «Челси» Тодду Боэли

Как сообщает The Wall Street Journal, российский бизнесмен отказался продавать клуб, так как предложение его не устроило.
ODDS.ru 10 декабря в 04:22
Армия и оружие

Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
РИА Новости 13:23
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Карпин вместе с женой побывал в ресторане повара Salt Bae

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Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости 05:32
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Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
РИА Новости 14:19
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Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
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В Великобритании проходят досрочные выборы в парламент

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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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