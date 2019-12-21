Экономика
РИА НовостиForbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году
Коммерсантъвчера в 16:35
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 17:26, Ашберн
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Космос
Starliner возвращается на Землю
Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что космический корабль Starliner возвращается на Землю. Об этом сообщает РИА "Новости".
Наука
Безопасные отходы от утилизации химоружия сделают асфальт прочным
Уральские ученые из Кургана предложили использовать безопасные отходы от утилизации химоружия для повышения пластичности асфальтобетона в два раза.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметят Рождество в Канаде
Герцоги Сассекские встретят праздник в Канаде. Супруги устали от чрезмерного внимания журналистов, поэтому решили на время уехать из страны.
Наука
В УрФУ разработали протез кисти, выдерживающий нагрузку в 40 кг
Промышленный образец кистевого протеза, который сможет выдержать нагрузку до 40 кг, к концу 2020 года представят его разработчики - ученые Уральского федерального университета (УрФУ).
Кино
В Москве состоялась премьера главной комедии Нового года «Холоп»
Футбол
Украинский футболист Артём Беседин попался на допинге
Авто
Kia готовит новый компактный кроссовер
Kia зарегистрировала новую торговую марку – Sonet.
Происшествия
В Берлине завершена операция на рождественском рынке
Ранее в субботу вечером на рождественском рынке на Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел теракт, была проведена эвакуация посетителей и персонала, были также экстренно эвакуированы участники мероприятия в близлежащей церкви.
Происшествия
Названа сумма ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Речь идет о сумме ущерба в 95 млрд рублей, включая затраты на устранение повреждений самого авианосца, ремонтного оборудования, а также компенсации за травмы персонала.
Происшествия
Две машины сгорели после аварии в центре Москвы
В центре Москвы на Садовом кольце два автомобиля сгорели после аварии.
Футбол
АЕК впервые сыграл вничью под руководством Карреры
«Ламия» и АЕК не забили голов в матче 16-го тура чемпионата Греции.
Футбол
Слуцкий рассказал, почему принял решение возглавить «Рубин»
Российский специалист Леонид Слуцкий ответил, почему принял решение возглавить «Рубин».
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России
Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.
Музыка
Мэрайя Кэри записала новый клип на All I Want For Christmas Is You
Певица Мэрайя Кэри выпустила новый клип на свой рождественский хит All I Want For Christmas Is You, отпраздновавший на днях 25-летие.
Культура
У Собчак появится свое шоу на Первом канале
Ксения Собчак станет телеведущей Первого канала, на главном федеральном канале страны у звезды появится собственное шоу.
Космос
В NASA зафиксировали новый вид магнитного взрыва на Солнце
Шоу-бизнес
Счета мужа Анастасии Заворотнюк были заблокированы банком
Поступила информация о блокировке одним из банков счетов, принадлежащих мужу актрисы Анастасии Заворотнюк – фигуристу Петру Чернышеву.
Происшествия
В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение
Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейского в Саратовской области, сотрудник ГУ МВД госпитализирован с огнестрельным ранением, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Армия и оружие
Эффективность С-400 в Турции вызвала негодование США
В ходе учебного боя С-400 удалось зафиксировать все цели. Это вызвало волну возмущения в Америке.
Гаджеты
EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor
Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном тумане
МЧС РФ по Москве предупредило о тумане с видимостью 100–500 метров в ночь с субботы, 21 декабря, до утра воскресенья.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Происшествия
Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке
Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.
Происшествия
Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку
Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку. Он должен был доставить пассажиров из Гоа в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Политика
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.