Экономика
RT на русскомForbes назвал успешных и «неудачливых» миллиардеров года
По версии журнала Forbes, самым успешным миллиардером года стал генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно, чей капитал возрос на $40 млрд. Второе место в рейтинге журнала занял основатель Facebook Марк Цукерберг, чьё состояние возросло на $22,1 млрд.
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Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году
Коммерсантъвчера в 16:35
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Кино
Названы десять худших фильмов 2019 года
Четвёртое место отдано фильму «Домино» Брайана Де Пальмы с Николаем Костером-Вальдау, а пятое – «Фанату» с Джоном Траволтой.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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В Берлине не нашли подозрительных вещей на рождественском рынке
Правоохранительные органы Германии осмотрели рождественский рынок, где ранее были замечены подозрительные мужчины, и не нашли ничего необычного.
Кино
На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»
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Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию
«Выезд с загранпаспортом дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон», — написал Пристайко в Twitter.
Наука
Гранты «Умника» в 500 тыс. руб. на создание технологий для кружков НТИ получат 10 проектов
Команды молодых разработчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы и Челябинска получат гранты конкурса "Умник" в размере 500 тыс. рублей каждый за проекты, которые помогут развить технологическое образование школьников.
Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину
«Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа, добавил Миллер.
Футбол
«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате Франции
В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о домогательствах музыкального продюсера
Певица Нюша обвинила музыкального продюсера в домогательствах. Инцидент произошёл, когда артистке было 12-13 лет.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою
Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
Экономика
В России упали продажи мандаринов
Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%.
Теннис
Рублев проиграл Циципасу на выставочном турнире в Абу-Даби
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Ак Барс» в Казани, Красиков оформил «сухарь»
Казанский «Ак Барс» на домашней площадке проиграл новосибирской «Сибири» со счётом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Происшествия
В Волгоградской области автобус столкнулся с «КамАЗом»
Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком "КамАЗ" на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
Шоу-бизнес
Дана Борисова сдала анализы на наркотики
Телеведущая Дана Борисова сдала анализы на содержание в крови запрещенных веществ.
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Футбол
Украинский футболист Артём Беседин попался на допинге
Политика
В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»
«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
Политика
В Шотландии потребуют права проведения референдума о независимости
Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен официально призовёт власти Великобритании наделить Эдинбург правом на проведение референдума о независимости.
Космос
Глава NASA назвал причину сбоя в работе космического корабля Starliner
Запуск Starliner произведен с комплекса Space Launch Complex 41 ВВС США на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя Atlas V. Основной целью запуска являются стыковка корабля с МКС и подтверждение его способности к самостоятельному полету.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Хоккей
Хартли продлил контракт с «Авангардом»
Политика
Илюхин: молодые семьи Камчатки интересуются «Дальневосточной ипотекой»
Власти Камчатки сделают все необходимое для реализации в регионе программы льготных кредитов для молодежи "Дальневосточная ипотека", возможности участия в ней интересуют большинство молодых камчатских семей, сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Авто
Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили 2019 года
Знаменитый телеведущий Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.
Технологии
Apple создала секретную команду для разработки спутников
Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.