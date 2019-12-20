Экономика

RT на русскомRT на русскомForbes назвал успешных и «неудачливых» миллиардеров года

По версии журнала Forbes, самым успешным миллиардером года стал генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно, чей капитал возрос на $40 млрд. Второе место в рейтинге журнала занял основатель Facebook Марк Цукерберг, чьё состояние возросло на $22,1 млрд.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

Forbes включил самого богатого человека мира в число неудачников 2019 года

БИЗНЕС Online01:33

Forbes назвал самые большие потери миллиардеров в 2019 году

РБКвчера в 15:33

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

ТАССвчера в 22:26

Forbes назвал миллиардеров с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

Коммерсантъвчера в 16:35

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новостивчера в 23:12

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Известиявчера в 14:13

Самые влиятельные женщины-миллиардеры — 2019. Рейтинг Forbes

Forbesвчера в 03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Кино

Названы десять худших фильмов 2019 года

Четвёртое место отдано фильму «Домино» Брайана Де Пальмы с Николаем Костером-Вальдау, а пятое – «Фанату» с Джоном Траволтой.
Peterburg2.ru 15:13
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Политика

Орешкин назвал проблемные темы на переговорах Путина и Лукашенко

ФАН вчера в 09:16
Происшествия

В Берлине не нашли подозрительных вещей на рождественском рынке

Правоохранительные органы Германии осмотрели рождественский рынок, где ранее были замечены подозрительные мужчины, и не нашли ничего необычного.
Газета.Ru 16:56
Кино

На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»

Известия вчера в 09:30
Политика

Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию

«Выезд с загранпаспортом дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон», — написал Пристайко в Twitter.
РБК 20:17
Наука

Гранты «Умника» в 500 тыс. руб. на создание технологий для кружков НТИ получат 10 проектов

Команды молодых разработчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы и Челябинска получат гранты конкурса "Умник" в размере 500 тыс. рублей каждый за проекты, которые помогут развить технологическое образование школьников.
ТАСС Наука вчера в 19:20
Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину

«Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа, добавил Миллер.
Ведомости 05:31
Космос

Запуск российских спутников связи «Гонец-М» перенесён

News.ru 20:08
Происшествия

Toyota Fielder превратился в груду металла после ДТП в Поронайском районе

АСТВ 19:23
Футбол

«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате Франции

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".
Вести.Ru 17:40
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах музыкального продюсера

Певица Нюша обвинила музыкального продюсера в домогательствах. Инцидент произошёл, когда артистке было 12-13 лет.
News.ru вчера в 06:31
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК 19:51
Экономика

В России упали продажи мандаринов

Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%.
Газета.Ru 02:04
Теннис

Рублев проиграл Циципасу на выставочном турнире в Абу-Даби

Спорт-Экспресс 19 декабря в 08:12
Культура

Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
ТАСС 07:31
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Ак Барс» в Казани, Красиков оформил «сухарь»

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке проиграл новосибирской «Сибири» со счётом 0:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 11:53
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК 19 декабря в 22:22
Происшествия

В Волгоградской области автобус столкнулся с «КамАЗом»

Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком "КамАЗ" на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
РИА Новости 02:57
Шоу-бизнес

Дана Борисова сдала анализы на наркотики

Телеведущая Дана Борисова сдала анализы на содержание в крови запрещенных веществ.
РЕН ТВ 04:33
Общество

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru 08:17
Футбол

Украинский футболист Артём Беседин попался на допинге

Чемпионат вчера в 17:10
Политика

В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»

«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
ТК Звезда 07:15
Политика

В Шотландии потребуют права проведения референдума о независимости

Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен официально призовёт власти Великобритании наделить Эдинбург правом на проведение референдума о независимости.
RT на русском 19 декабря в 05:05
Космос

Глава NASA назвал причину сбоя в работе космического корабля Starliner

Запуск Starliner произведен с комплекса Space Launch Complex 41 ВВС США на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя Atlas V. Основной целью запуска являются стыковка корабля с МКС и подтверждение его способности к самостоятельному полету.
Известия вчера в 10:18
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Хоккей

Хартли продлил контракт с «Авангардом»

Газета.Ru 13:02
Политика

Илюхин: молодые семьи Камчатки интересуются «Дальневосточной ипотекой»

Власти Камчатки сделают все необходимое для реализации в регионе программы льготных кредитов для молодежи "Дальневосточная ипотека", возможности участия в ней интересуют большинство молодых камчатских семей, сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
РИА Новости 19 декабря в 07:56
Авто

Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили 2019 года

Знаменитый телеведущий Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.
ToDay News Ufa 07:41
Технологии

Apple создала секретную команду для разработки спутников

Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Lenta.ru 01:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бернар Арно
Французский бизнесмен
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 81 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное