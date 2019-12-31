Политика
РБКForbes назвал запоздавшими санкции США против «Северного потока-2»
США слишком поздно ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2». Такое мнение в статье для Forbes выразил бизнес-журналист Кеннет Рапоза. Он отметил, что с утверждением санкций против «Северного потока-2» США опоздали на год.
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Украина становится проблемой для американской «энергетической оккупации» Европы
Новостной фронтвчера в 05:06
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Гаджеты
В рекламе показали новые умные часы Xiaomi Watch Color
Общество
В Латвии хотят ввести плату за общение на русском языке в компаниях
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний на русском языке платным.
Происшествия
Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье
Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
Политика
В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину
Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом.
Экономика
В России ограничат максимальный размер долга по кредитам
Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Общество
Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк
«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
Хоккей
Малкин вышел на третье место в сезоне НХЛ по показателю «очки за матч»
Форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на третье место в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по показателю "очки за матч" (1,46), сообщается на официальном сайте турнира.
Политика
Черногория стала центром войны против православия
Председатель Российского общенародного Союза Сергей Бабурин опубликовал открытое письмо с призывом защитить православные святыни в Черногории в связи с принятием закона о свободе вероисповедания, по которому власть получает право распоряжаться церковным имуществом, святынями и территориями.
Хоккей
Сборная России не поднимется выше третьего места в группе на МЧМ-2020
Вчера вечером, сборная США в овертайме обыграла команду Чехии: 4:3. Таким образом, Россия может максимум претендовать на третье место в группе.
Политика
Вовк, Николаев и Жилин получили звания народных артистов России
Телеведущая Ангелина Вовк, музыкант Сергей Жилин и композитор Игорь Николаев удостоены званий народных артистов России.
Шоу-бизнес
Разин ополчился на Лещенко, назвавшего его «непоющим администратором»
Лещенко считает, что Разин "непоющий администратор", который пытается выдать себя за артиста.
Гаджеты
Док Animaionic превращает Apple Mac Mini в рабочую станцию для профессионалов
По данным создателей Animaionic, компьютер Mac Mini, установленный в док станцию с парой графических карт AMD Radeon Vega 56, демонстрирует значительно более высокую производительность в ряде популярных тестов и приложений.
Общество
Huawei отчиталась о росте продаж на фоне санкций США
Годовой объём продаж китайской компании Huawei в 2019 году вырос на 18%, несмотря на торговые ограничения со стороны США.
Гаджеты
Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X
Политика
Адвокаты «беркутовцев» просят Зеленского об амнистии своих подзащитных
«Решение дела Майдана в политическом смысле лежит в предоставлении правильной оценки событий февраля 2014 года обществу, с юридической точки зрения — в адекватной правовой оценке, которая заключается в коррекции обвинения нашим подзащитным или объявлении амнистии всем участникам противостояния событий 2014 года, в том числе работникам правоохранительных органов», — утверждается в обращении.
Гаджеты
В линейке Samsung Galaxy S20 появятся модели Galaxy S20+ и S20 Ultra
Базовой моделью станет Samsung Galaxy S20, экран которой будет иметь диагональ 6,2 дюйма.
Шоу-бизнес
Пелагея пришла на новогоднюю елку с дочкой после объявления о разводе
Пелагея устроила для дочери настоящий праздник. На прошлой неделе стало известно, что певица Пелагея разводится с мужем Иваном Телегиным.
Авто
Geely вот-вот покажет большой семиместный кроссовер
Китайский бренд Geely, ставший одним из самых «кассовых» в России, в 2020 году наладит производство абсолютно новой крупной модели VX11.
Общество
МИД устроит вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» на 2,5 млн рублей
Происшествия
Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
Общество
Голикова назвала фишкой России многодетные семьи
Отличительная черта российских семей — наличие двух-трех детей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу «Россия-24».
Экономика
Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года
С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Футбол
Головина назвали вторым лучшим игроком «Монако» к середине сезона
На днях «Монегаски» опубликовали рейтинг своих лучших игроков к середине сезона. Голосование проводилось среди болельщиков клуба.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
Гаджеты
Производитель смартфонов Oppo начнёт выпуск смарт-телевизоров Oppo TV
В Сети появились сообщения о том, что известный производитель смартфонов Oppo планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции и запустить производство смарт-телевизоров под брендом Oppo TV.
Общество
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".