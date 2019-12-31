Политика

РБКРБКForbes назвал запоздавшими санкции США против «Северного потока-2»

США слишком поздно ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2». Такое мнение в статье для Forbes выразил бизнес-журналист Кеннет Рапоза. Он отметил, что с утверждением санкций против «Северного потока-2» США опоздали на год.
Читать в источнике
Комментировать215

Подробнее о событии

Политолог оценил статью Forbes о санкциях против «Северного потока – 2»

Известия03:37

Украина становится проблемой для американской «энергетической оккупации» Европы

Новостной фронтвчера в 05:06

США опоздали с санкциями по «Северному потоку — 2» — Forbes

Телеканал 360°02:37

Forbes объяснил, почему США опоздали с санкциями против «Севпотока-2»

Газета.Ru01:52

Forbes назвал запоздавшими санкции США против «Северного потока-2»

РБКвчера в 20:14

Опоздали: Forbes не оценил санкции США против «Северного потока – 2»

РЕН ТВвчера в 20:21

Эксперт оценил статью Forbes о санкциях против «Северного потока — 2»

РИА Новости02:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Гаджеты

В рекламе показали новые умные часы Xiaomi Watch Color

Astera вчера в 06:34
Общество

В Латвии хотят ввести плату за общение на русском языке в компаниях

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний на русском языке платным.
РИА Новости 02:19
Происшествия

Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье

Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
BFM.ru 03:45
Политика

В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину

Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом.
РБК вчера в 21:34
Экономика

В России ограничат максимальный размер долга по кредитам

Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза.
Lenta.ru 02:10
Кино

СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Ореанда-Новости 03:17
Общество

Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Общество

Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк

«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
RT на русском 02:51
Хоккей

Малкин вышел на третье место в сезоне НХЛ по показателю «очки за матч»

Форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на третье место в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по показателю "очки за матч" (1,46), сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 02:50
Политика

Черногория стала центром войны против православия

Председатель Российского общенародного Союза Сергей Бабурин опубликовал открытое письмо с призывом защитить православные святыни в Черногории в связи с принятием закона о свободе вероисповедания, по которому власть получает право распоряжаться церковным имуществом, святынями и территориями.
Новый День вчера в 07:39
Хоккей

Сборная России не поднимется выше третьего места в группе на МЧМ-2020

Вчера вечером, сборная США в овертайме обыграла команду Чехии: 4:3. Таким образом, Россия может максимум претендовать на третье место в группе.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Политика

Вовк, Николаев и Жилин получили звания народных артистов России

Телеведущая Ангелина Вовк, музыкант Сергей Жилин и композитор Игорь Николаев удостоены званий народных артистов России.
RT на русском 04:13
Шоу-бизнес

Разин ополчился на Лещенко, назвавшего его «непоющим администратором»

Лещенко считает, что Разин "непоющий администратор", который пытается выдать себя за артиста.
Народные новости 01:51
Гаджеты

Док Animaionic превращает Apple Mac Mini в рабочую станцию для профессионалов

По данным создателей Animaionic, компьютер Mac Mini, установленный в док станцию с парой графических карт AMD Radeon Vega 56, демонстрирует значительно более высокую производительность в ряде популярных тестов и приложений.
iXBT.com 03:58
Общество

Ожидавший суда в Японии экс-глава Nissan уехал в Ливан

Интерфакс 00:43
Общество

Huawei отчиталась о росте продаж на фоне санкций США

Годовой объём продаж китайской компании Huawei в 2019 году вырос на 18%, несмотря на торговые ограничения со стороны США.
Rambler News Service 03:24
Гаджеты

Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X

iReactor вчера в 23:34
Политика

Адвокаты «беркутовцев» просят Зеленского об амнистии своих подзащитных

«Решение дела Майдана в политическом смысле лежит в предоставлении правильной оценки событий февраля 2014 года обществу, с юридической точки зрения — в адекватной правовой оценке, которая заключается в коррекции обвинения нашим подзащитным или объявлении амнистии всем участникам противостояния событий 2014 года, в том числе работникам правоохранительных органов», — утверждается в обращении.
ФАН 04:01
Гаджеты

В линейке Samsung Galaxy S20 появятся модели Galaxy S20+ и S20 Ultra

Базовой моделью станет Samsung Galaxy S20, экран которой будет иметь диагональ 6,2 дюйма.
iXBT.com 00:42
Шоу-бизнес

Пелагея пришла на новогоднюю елку с дочкой после объявления о разводе

Пелагея устроила для дочери настоящий праздник. На прошлой неделе стало известно, что певица Пелагея разводится с мужем Иваном Телегиным.
Экспресс газета 02:36
Общество

Социологи назвали самые популярные блюда в новогоднем меню у россиян

РБК 04:23
Авто

Geely вот-вот покажет большой семиместный кроссовер

Китайский бренд Geely, ставший одним из самых «кассовых» в России, в 2020 году наладит производство абсолютно новой крупной модели VX11.
5 колесо вчера в 09:22
Общество

МИД устроит вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» на 2,5 млн рублей

Полит.ру вчера в 12:38
Происшествия

Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
РИА Новости вчера в 07:08
Общество

Голикова назвала фишкой России многодетные семьи

Отличительная черта российских семей — наличие двух-трех детей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу «Россия-24».
Коммерсантъ 04:01
Экономика

Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года

С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Газета.Ru 03:01
Футбол

Головина назвали вторым лучшим игроком «Монако» к середине сезона

На днях «Монегаски» опубликовали рейтинг своих лучших игроков к середине сезона. Голосование проводилось среди болельщиков клуба.
Все про Спорт ру 02:49
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 11:12
Гаджеты

Производитель смартфонов Oppo начнёт выпуск смарт-телевизоров Oppo TV

В Сети появились сообщения о том, что известный производитель смартфонов Oppo планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции и запустить производство смарт-телевизоров под брендом Oppo TV.
3DNews 03:04
Общество

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
Газета.Ru 02:40
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное