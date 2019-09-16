Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксForbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России

Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ". По оценкам Forbes, выручка корпорации в 2018 году составила 8 трлн 36 млрд рублей. Следом идет "Сургутнефтегаз" (1 трлн 867 млрд рублей).
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200 крупнейших частных компаний России — 2019. Рейтинг Forbes

В списке — компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России.
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Forbes назвал крупнейшие частные компании России

Дождьвчера в 02:42
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Футбол

Футболист забил победный гол рабоной на последней минуте матча

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РИА Новости вчера в 14:43
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На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

RT на русском вчера в 12:12
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Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС вчера в 11:59
Политика

Повторные парламентские выборы начались в Израиле

В Израиле начались повторные парламентские выборы, по итогам которых станет известен новый состав Кнессета 22-го созыва.
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Суд в Гааге согласился рассмотреть доводы РФ по делу ПриватБанка

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Общество

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REGNUM вчера в 12:27
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Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
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«Газпром» заставили поставлять газ через Украину

Lenta.ru вчера в 05:02
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Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на неделе побывал в Москве. Итальянец дал большое интервью «СЭ».
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Кокорин и Мамаев выходят на свободу

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В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
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