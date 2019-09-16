В списке — компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России.

с чего всё началось

Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ". По оценкам Forbes, выручка корпорации в 2018 году составила 8 трлн 36 млрд рублей. Следом идет "Сургутнефтегаз" (1 трлн 867 млрд рублей).

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.

Интернет Пользователи сообщили о сбое в работе Google Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.

Армия и оружие Американская ПРО «Patriot» не смогла сбить советскую ракету X-55 Противоракетная система «Patriot», созданная в США, не смогла поразить ракету X-55, разработанную еще в эпоху СССР и запущенную повстанцами из Йемена по землям Саудовской Аравии.

Общество Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб.

Происшествия Пьяный житель Твери выкинул плачущего младенца с четвёртого этажа В Твери пьяный мужчина выбросил внука своей сожительницы с балкона четвёртого этажа. Его раздражало, что мальчик плакал.

Общество Названы российские города-лидеры по оттоку молодежи Молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет задавали вопрос о планируемом переезде для поиска лучшей жизни и предлагали назвать город.

Происшествия Неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Нацбанка Украины заявила, что может обратиться к Великобритании, на территории которой она проживает, и получить политическое убежище.

Происшествия В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.

Шоу-бизнес У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк начались осложнения У находящейся в состоянии комы актрисы Анастасии Заворотнюк начались серьезные осложнения, сообщает Mash.

Политика Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.

Шоу-бизнес Муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обратился к семье Заворотнюк Отец покойной Жанны Фриске обращался к семье Заворотнюк, а сейчас настала очередь мужа Жанны - Дмитрия Шепелева.

Кино Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».

Финансы Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.

Политика Повторные парламентские выборы начались в Израиле В Израиле начались повторные парламентские выборы, по итогам которых станет известен новый состав Кнессета 22-го созыва.

Космос «Роскосмос» рассматривает возвращение оружия космонавтам Государственная корпорация «Роскосмос» рассматривает возвращение огнестрельного оружия в аварийный запас космонавтов, сообщает «РИА Новости».

Политика Суд в Гааге согласился рассмотреть доводы РФ по делу ПриватБанка Международный арбитражный трибунал в Гааге согласился рассмотреть представленные Россией доводы о незаконном приобретении украинским ПриватБанком активов в Крыму.

Экономика Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Шоу-бизнес Мария Миронова заинтриговала поклонников фотографиями с мужем Артистка опубликовала в Instagram три фотографии с супругом, которыми ещё больше заинтриговала и одновременно разочаровала своих подписчиков.

Футбол Кокорин и Мамаев выходят на свободу Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.