В списке — компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России.

с чего всё началось

Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ". По оценкам Forbes, выручка корпорации в 2018 году составила 8 трлн 36 млрд рублей. Следом идет "Сургутнефтегаз" (1 трлн 867 млрд рублей).

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