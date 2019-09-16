Экономика
ИнтерфаксForbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ". По оценкам Forbes, выручка корпорации в 2018 году составила 8 трлн 36 млрд рублей. Следом идет "Сургутнефтегаз" (1 трлн 867 млрд рублей).
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В списке — компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России.Forbesвчера в 23:42
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Спорт-Экспресс 15:36
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Как сообщает газета «Известия», эксперт издания «The National Interest» предположил, что Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту.
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СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США
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Коммерсантъ 15:42
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Гаджеты
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Газета.Ru 13:58
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