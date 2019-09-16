Экономика
ИнтерфаксForbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ". По оценкам Forbes, выручка корпорации в 2018 году составила 8 трлн 36 млрд рублей. Следом идет "Сургутнефтегаз" (1 трлн 867 млрд рублей).
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с чего всё началось
В списке — компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России.Forbes15 сентября в 23:42
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«Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes
ТАСС16 сентября в 00:18
Совокупная выручка 200 крупнейших частных компаний России в прошлом году выросла более чем на 22%
Эхо Москвы16 сентября в 13:02
Строительный сектор не вошел в топ-20 крупнейших частных компаний России
Интерфакс16 сентября в 05:29
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