Дочерние предприятия глобальных конгломератов не вошли в рейтинг, но его участниками стали компании, созданные в России иностранцами для работы на местном рынке и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России. Компании ранжированы по выручке за 2018 год.

с чего всё началось

Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ". По оценкам Forbes, выручка корпорации в 2018 году составила 8 трлн 36 млрд рублей. Следом идет "Сургутнефтегаз" (1 трлн 867 млрд рублей).

Гаджеты Обновление Windows 10 «ломает» компьютеры Windows 10 умеет удивлять и не только при работе, но и при обновлении операционки.

Политика Мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу в Праге В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Ивану Коневу в качестве протеста против его переноса.

Политика Посольство РФ обратится в Госдеп из-за публикации о «шпионаже» сотрудников дипмиссии Публикация в СМИ США статьи о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне ставит под угрозу безопасность персонала.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Шоу-бизнес Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.

Происшествия При пожаре в пятиэтажке в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска В результате ночного пожара в жилом доме в Красноярске погиб прокурор города Лесосибирск, его жена и двое детей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика Глава МИД Украины раскрыл «формулу Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV сообщил о существовании «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе.

Общество Кардиолог назвал опасные позы для сна Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Общество Львы смогут очаровать кого угодно, а Водолеям пора раскрыться Подобрав правильный подход к начальству, вы сможете заложить прочный фундамент для дальнейшего карьерного роста.

Кино Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.

Наука ИИ Google диагностирует 26 кожных заболеваний не хуже дерматолога Точность системы составила 71-93%, что сопоставимо с работой дерматологов и существенно выше, чем у врачей общей практики и медсестер.

Экономика Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Общество Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Армия и оружие Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Авто Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.

Здоровье Москва увеличит объем закупки вакцин от трех инфекционных заболеваний Столичные власти планируют увеличить объем закупки вакцин от трех инфекционных заболеваний более чем в два раза.

Футбол Мбаппе и Кавани не сыграют с «Реалом» Нападающие «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани не помогут команде в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

Политика Джонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем.

Фигурное катание Дочь Тутберидзе: Мама старается не лезть в тренировочный процесс Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду в юниорской возрастной категории, рассказали, участвует ли Этери Тутберидзе в тренировочном процессе.