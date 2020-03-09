Армия и оружие
ИзвестияForbes обнаружил слабое место в системе ПРО США
Вашингтон потратил уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжает экономить на защите США от ракетных атак, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон. По его словам, с 2001 по 2019 год американские власти вложили всего $50 млрд свою систему противоракетной обороны.
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Обозреватель Forbes нашел существенный изъян в противоракетной обороне США
Народные новостивчера в 18:29
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Энергетика
Цена нефти Brent упала до $31,74
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
Общество
Более 50 соцработников погибли в Китае из-за работы во время эпидемии
По меньшей мере 53 социальных работника погибли в Китае при исполнении служебных обязанностей во время эпидемии коронавируса, заявил 9 марта представитель министерства гражданской администрации Чэнь Юэлян.
Культура
В Южно-Сахалинске официально открыли кинофестиваль «Утро Родины»
В островной столице сегодня, 8 марта, состоялось официальное открытие фестиваля многосерийных отечественных фильмов «Утро Родины».
Общество
В России зафиксировано шесть новых случаев коронавируса
На территории России выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге
Энергетика
WSJ: снижение цен на нефть Saudi Aramco направлено на ослабление позиций России
Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной корпорацией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
Политика
Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков
Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Гаджеты
Названы характеристики смартфона Redmi Note 9 Pro
Пока же инсайдерами были названы характеристики смартфона Redmi Note 9 Pro.
Здоровье
Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса
В департаменте отметили, что если во время пребывания в самоизоляции гражданин почувствует недомогание, ему важно не идти в поликлинику, а вызвать врача или «скорую» на дом, уточнив, из какой страны недавно приехал заболевший.
Гаджеты
Пользователи жалуются на сбои после установки обновления Windows 10
Часть пользователей компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 столкнулась с рядом проблем после установки последнего обновления системы.
Экономика
Эксперт сравнил политику Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ с шантажом
По мнению эксперта, цена нефти зависит сейчас не от баланса спроса и предложения, а в основном от финансовой политики США.
Политика
Нидерланды начнут суд по делу сбитого на Украине малазийского MH17
Малазийский Boeing 777 разбился в восточной части Украины 17 июля 2014 года.
Авто
Почему забытый минивэн LADA Kalina не пошел в серию
"Проект завершили летом 2005-го, то есть за несколько лет до прогнозируемого выхода минивэна в серийное производство, так как подобный класс автомобилей в РФ оказался невостребованным", - пишет издание "Новые автомобили".
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Энергетика
Bloomberg: Эр-Рияд может нарастить добычу нефти
Саудовская Аравия в апреле может увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg.
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Наука
В России разработали электронный язык для определения свежести пива
По словам ученого, в рамках разработки электронного языка, специалисты университета не только создали, но и запатентовали совершенно новую конструкцию сенсоров, которая не имеет каких-либо аналогов в мире.
Футбол
Роналдиньо оставили под стражей
Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия.
Гаджеты
Intel представила первые процессоры с «маленькими» и «большими» ядрами
Первые процессоры с «большими» и «маленькими» ядрами выпустит Intel в 2022 году, сообщает 8 марта iXBT.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Общество
Шторм продолжается: алтайские трассы остаются закрытыми из-за метели
В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение. Еще вчера, 8 марта, из-за непогоды в регионе массово перекрыли трассы.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
Армия и оружие
Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами»
«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.
Происшествия
Дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле
Дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, Ксению, подозревают в распространении запрещённых веществ, сообщают СМИ.
Армия и оружие
Сирийцы забросали камнями колонну Америки
Экономика
Morgan Stanley советует продавать украинские евробонды после смены правительства в стране
Американский инвестиционный банк Morgan Stanley посоветовал клиентам сократить позиции в еврооблигациях Украины после смены правительства.
Авто
В марте дилеры смогут ставить автомобили на учет
Уже с марта российские дилеры смогут ставить только купленные автомобили на учет. Соответствующая информация размещена на сайте Autonews.ru.