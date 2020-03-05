Армия и оружие

ИзвестияИзвестияForbes обнаружил слабое место в системе ПРО США

Вашингтон потратил уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжает экономить на защите США от ракетных атак, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон. По его словам, с 2001 по 2019 год американские власти вложили всего $50 млрд в свою систему противоракетной обороны.
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Вашингтон потратил уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжает экономить на защите США от ракетных атак, пишет обозреватель Forbes
 Лорен Томпсон.
Известия00:29

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Обозреватель Forbes нашел слабое место в системе ПРО США

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Аналитик Forbes рассказал об уязвимости американской ПРО

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Forbes: США сэкономили на собственных ПРО и могут быть уязвимы даже для КНДР

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Журналисты обнаружили ахиллесову пяту обороны США

РЕН ТВвчера в 18:24
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
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Стоимость барреля нефти марки Brent в понедельник резко упала и приблизилась к значению в 25 долларов в рисковом сценарии ЦБ РФ, следует из котировок.
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Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.
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Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

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Мирные жители в Сирии забросали бронетехнику американцев камнями

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Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге

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