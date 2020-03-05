с чего всё началось

Вашингтон потратил уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжает экономить на защите США от ракетных атак, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон. По его словам, с 2001 по 2019 год американские власти вложили всего $50 млрд в свою систему противоракетной обороны.

Forbes обнаружил слабое место в системе ПРО США

Энергетика Мировые цены на нефть упали на 31 % Мировая цена на нефть марки Brent упала сразу на 31 %. Это случилось после информации о распаде сделки ОПЕК.

Происшествия На турнире по ММА в Черкесске разгорелась драка с участием болельщиков Потасовка с участием болельщиков произошла в Черкесске 7 марта на турнире по смешанным единоборствам ACA Young Eagles, сообщил корреспонденту STAV.AIF.RU один из организаторов бойцовского вечера Тимур Жужуев.

Шоу-бизнес Во время беременности Ольга Зуева сделала обнаженную фотосессию Традиция фотографировать голой на последних месяцах беременности становится модным трендом, и подруга Данилы Козловского Ольга Зуева не стала исключением.

Экономика Бывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании Топ-менеджер «Ашана» и Жарков знакомы благодаря работе в Люксембурге: Реми с 2012 года возглавлял местное подразделение Auchan, а Жарков как глава представительства Crown Property Invest в России тесно сотрудничал с правительством премьер-министра Жан-Клодом Юнкером и наследным герцогом Люксембурга Гийомом.

Энергетика «Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+ Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Финансы Цена на нефть приближается к рисковому сценарию ЦБ Стоимость барреля нефти марки Brent в понедельник резко упала и приблизилась к значению в 25 долларов в рисковом сценарии ЦБ РФ, следует из котировок.

Происшествия В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).

Политика Депутатам не запретят иностранную недвижимость Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.

Происшествия Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина.

Энергетика В Госдуме прокомментировали падение цен на нефть после заседания ОПЕК+ Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT падение цен на нефть более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.

Кино Джим Керри может вернуться к образу Маски в «Космическом джеме 2» Недавно появилась информация, что голливудский актер Джим Керри может вернуться к образу Маски в «Космическом джеме 2». Источник, связанный с созданием второй части фильма, говорит, что зрители снова смогут увидеть артиста в роли знаменитого комедийного персонажа Маска.

Шоу-бизнес Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном Телеведущая Елена Степаненко во время своего юмористического концерта «Ирония весны» на канале «Россия 1» впервые пошутила о разводе с Евгением Петросяном.

Политика МИД Украины выпустил свои рекомендации по коронавирусу Украинцам, оставшимся в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом, рекомендуют проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных заболеванием регионов, сообщить о своем местонахождении и предоставить свои контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины.