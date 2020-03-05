с чего всё началось

Вашингтон потратил уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжает экономить на защите США от ракетных атак, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон. По его словам, с 2001 по 2019 год американские власти вложили всего $50 млрд в свою систему противоракетной обороны.

Forbes обнаружил слабое место в системе ПРО США

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Политика Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в Идлибе Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.