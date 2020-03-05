Армия и оружие

ИзвестияИзвестияForbes обнаружил слабое место в системе ПРО США

Вашингтон потратил уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжает экономить на защите США от ракетных атак, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон. По его словам, с 2001 по 2019 год американские власти вложили всего $50 млрд в свою систему противоракетной обороны.
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Вашингтон потратил уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжает экономить на защите США от ракетных атак, пишет обозреватель Forbes
 Лорен Томпсон.
Известия00:29

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Обозреватель Forbes нашел слабое место в системе ПРО США

Комсомольская правда02:07

Forbes обнаружил слабое место в системе ПРО США

Известия00:29

Обозреватель Forbes нашел существенный изъян в противоракетной обороне США

Народные новостивчера в 18:29

Аналитик Forbes рассказал об уязвимости американской ПРО

РИА Новостивчера в 20:35

Forbes: США сэкономили на собственных ПРО и могут быть уязвимы даже для КНДР

Вести.Ruвчера в 20:15

Аналитик Forbes назвал уязвимость американской ракетной обороны

URA.Ruвчера в 23:07

Журналисты обнаружили ахиллесову пяту обороны США

РЕН ТВвчера в 18:24
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Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:24
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Авто

Раскрыта дата продаж нового Volkswagen Tayron GTE

Компания Volkswagen определилась со временем начала продаж новой суперэкономичной версии кроссовера Tayron.
Новые автомобили 06 марта в 23:19
Энергетика

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Национальная служба новостей вчера в 03:43
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Экономика

ЦБ сообщил о рекордном росте взносов по добровольному медстрахованию

Темпы прироста взносов по добровольному медстрахованию (ДМС) в 2019 году установили рекорд за всю историю наблюдений.
Российская газета 06 марта в 06:21
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль 07 марта в 06:58
Общество

По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново

Российская газета вчера в 18:02
Политика

Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Газета.Ru вчера в 06:32
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Политика

Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ведомости вчера в 10:56
Общество

Блогер из Польши пришла к выводу, что в России хорошо быть ребенком

Автор блога поделилась впечатлением о жизни детей в Москве и отметила для себя, что родители в России не просто любят своих чад, но всячески «лелеют и балуют».
Невские Новости 00:15
Авто

Новые модели Volkswagen поколения Т6.1 уже продаются в России

В модернизированном Т6.1 теперь используется цифровая «приборка» правда, за дополнительную плату.
CarsWeek.ru вчера в 06:02
Армия и оружие

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
Интерфакс вчера в 19:37
Армия и оружие

В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
RT на русском 07 марта в 14:17
Футбол

Суд оставил Роналдиньо под стражей на время следствия

Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо, подозреваемый в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая, останется под стражей на время следствия, сообщает агентство Рейтер.
РИА Новости 07 марта в 17:28
Происшествия

Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину

REGNUM вчера в 12:47
Политика

Бывший соратник Эрдогана заявил о создании новой партии в Турции

Новую политическую партию собирается создать в среду, 11 марта 2020 года, бывший заместитель премьер-министра Турции Али Бабаджан, о чем он 9 марта заявил телеканалу Fox TV.
Красная весна 02:28
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале

Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.
Bimru.ru вчера в 08:28
Кино

Мультфильм «Вперед» возглавил домашний прокат

Анимационный фильм студии Pixar под названием "Вперед" возглавил американский прокат.
Kinonews.ru вчера в 16:21
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Общество

Украинский канал раскритиковали за показ российского концерта

Украинский канал «Интер» подвергся критике в социальных сетях из-за показанного в эфире в воскресенье, 8 марта, концерта с российскими артистами.
Известия вчера в 22:38
Теннис

Свитолина выиграла турнир в Монтеррее

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира в Монтеррее.
Газета.Ru 02:05
Наука

«Вакцинационную неуверенность» ученые объяснили эффектом Даннинга — Крюгера

Даннинг подразумевает под этим эффект, когда дефицит достоверной информации приводит к тому, что люди входят в состояние уверенности, будто бы они знают значительно больше специалистов.
Красная весна 07 марта в 17:13
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в чемпионате России

«Локомотив» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
РБК вчера в 15:12
Политика

Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

РИА Новости вчера в 09:34
Происшествия

В Кемерово в бассейне произошла утечка хлорсодержащей жидкости

РИА Новости вчера в 07:41
Политика

Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в Идлибе

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM вчера в 11:13
Происшествия

У берегов Калифорнии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье у берегов штата Калифорния.
ТАСС вчера в 23:31
Политика

Суд по МН17 начинается в Нидерландах: вводные

9 марта в Нидерландах начинается суд над четырьмя подозреваемыми в крушении рейса Malaysia Airlines MH17 над Украиной 17 июля 2014 года.
Pravda.Ru 02:00
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