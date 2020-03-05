Армия и оружие
ИзвестияForbes обнаружил слабое место в системе ПРО США
Вашингтон потратил уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжает экономить на защите США от ракетных атак, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон. По его словам, с 2001 по 2019 год американские власти вложили всего $50 млрд в свою систему противоракетной обороны.
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Вашингтон потратил уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжает экономить на защите США от ракетных атак, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.Известия00:29
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Обозреватель Forbes нашел существенный изъян в противоракетной обороне США
Народные новостивчера в 18:29
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