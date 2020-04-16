Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. Первое место в рейтинге заявил владелец «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние оценивается в $19,7 млрд.

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