Экономика
REGNUMForbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. Первое место в рейтинге заявил владелец «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние оценивается в $19,7 млрд.
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Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru вчера в 12:53
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Общество
Во Владимирской области подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом
Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на до 159, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:27
Технологии
Количество Sony PlayStation 5 будет ограничено
Согласно отчету Bloomberg, компания Sony может произвести менее 6 миллионов единиц новой консоли PlayStation 5 в первый год продажи.
МИТ 04:09
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Финансы
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
Коммерсантъ вчера в 03:09
Общество
За сутки коронавирусом заразились 3448 россиян
За минувшие сутки в России подтвердили 3448 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах.
МордовМедиа 03:51
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Экономика
Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Lenta.ru вчера в 09:18
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Общество
Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты
Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
Общество
Петербургские киоски и павильоны могут освободить от арендной платы
Санкт-Петербург, 14 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Петербургские киоски, павильоны и лотки могут освободить от арендной платы.
REGNUM 14 апреля в 10:41
Происшествия
Число заболевших COVID-19 в Карелии увеличилось до девяти
Еще два случая коронавирусной инфекции подтверждены в Карелии, один из них – у врача станции скорой помощи, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
РИА Новости 03:31
Общество
Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России
Капитал страны вчера в 12:51
Армия и оружие
В США заявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты
Газета.Ru 01:43
Происшествия
Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан за взятку
В Следственном комитете РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Pravda.Ru 03:54
Шоу-бизнес
Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой
Gazeta.SPb вчера в 19:50
Авто
УАЗ продолжает сертификацию «Русского Прадо»
УАЗ продолжает патентовать детали интерьера глубоко модернизированного УАЗ «Патриот», также известного по прозвищу «Русский Прадо».
Автоновости дня 01:10
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru 03:40
Политика
Трамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198.
Российская газета вчера в 19:39
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Футбол
Интервью комментатора, которого любят все. Казанский — о подкасте с Сычевым, хоккее с Путиным и «Что? Где? Когда?»
В голосовании на форуме абонентов «НТВ-Плюс» по итогам 2019-го Казанский вошел в топ-три лучших комментаторов.
Sport24.ru вчера в 12:30
Здоровье
В Саратовской области выявили 49 случаев коронавируса
В Саратовской области лабораторно подтверждено еще 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекций.
Четвертая Власть 14 апреля в 01:53
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372
На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service 14 апреля в 02:59
Общество
В России за сутки выявили 3448 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 3448 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:46
Футбол
СМИ анонсировали переход футболиста «Крыльев Советов» в «Зенит»
Зиньковский перешел в «Крылья Советов» во время зимнего трансферного окна 2019 года.
РБК вчера в 11:34
Здоровье
На Кубани коронавирус подтвердился ещё у 21 человека
На Кубани коронавирус подтвердился ещё у 21 человека.
За рулем Кубань 04:00
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
RT на русском вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37